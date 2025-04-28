



台中逢甲美食多多，今天經過剛好是晚餐時間，下午只吃了份水餃，覺得不夠飽足，逢甲夜市便成為我們覓食的好地方，巧遇之前沒看過的新店，想說嚐鮮看看。



「 曾氏福建炒麵 」自2014年從瑞豐夜市美食起家，創辦人將新馬地區品嚐到的美味，經過不斷的改良與研發，並融入台灣人喜愛的口味，以獨門醬汁搭配大火爆炒，加上獨特的唐人街中華料理餐盒為主要特色，傳遍大街小巷，現在在台中也可以吃到囉~!!!



「曾氏福建炒麵」的配料豐富，有 豬、羊、海鮮、海陸、鍋邊素炒麵 等等通通都有，風味有 川味、蔥爆、招牌，口味選擇多樣化，堅持使用高品質的海鮮和肉品，精準的炒製技巧，尤其是掌握了「 鑊氣 」的精髓，每一份炒麵把烹調的獨有精華都淋漓盡致地展現出來，專業的鑊氣讓食物帶有獨特的風味和口感。兩者相輔相成。















台中逢甲美食 | 曾氏福建炒麵-逢甲店 地理位置 交通資訊

曾氏福建炒麵台中逢甲旗艦店 座落於台中逢甲夜市最知名大條的福星路上，隔壁是「 福星立體停車場 」，跟大家所認識的名店「明倫蛋餅」在同一條路上，非常顯眼好找。

延續「瑞豐夜市美食」起家的裝置風格，紅白相間，帶點復古式的現代中國風，招牌上大大的曾氏，很難不注意到它，櫥窗裡還可以觀賞廚師們備料、爆炒的畫面，甩鍋時，讓食材瞬間接觸爐火，這個畫面真讓人覺得賞心悅目。





曾氏福建炒麵 台中逢甲旗艦店

地址：臺中市西屯區福星路567號

電話：04 2452 1118

營業時間：

週二、三、四、日 11:00–15:00/16:00–00:30

週五至週六 11:00–15:00/16:00–01:00











▼ 復古式的現代中國風





▼ 觀賞廚師們備料、爆炒的畫面









台中逢甲夜市美食 | 曾氏福建炒麵-逢甲店 好吃的秘訣

曾氏福建炒麵 好吃的秘訣在於以細細的特製麵條搭配獨門秘製醬汁與白酒進行大火爆炒，尤其是掌握了「鑊氣」的精髓，何謂鑊氣，就是我們常聽到的「 鍋氣 」，鐵鍋迅速升溫，在甩鍋之際讓食材瞬間接觸爐火，產生梅納反應 ( Maillard reaction ) ，使食材中的糖份、澱粉、蛋白質等成分裂解轉化， 近焦不焦 ，透過猛烈的火力保留食物的新鮮與美味，製成 色、香、味、形 俱全的菜餚，因「鑊」就是鐵鍋，故稱之。



為使每份福建炒麵餐盒的份量一致，出餐前均過秤裝盒，配料也經過廚師特別分配哦~!!!



▼ 食材新鮮嚴選





▼ 掌握了「鑊氣」的精髓









▼ 過秤裝盒





台中逢甲人氣美食 | 曾氏福建炒麵-逢甲店 人氣菜單

曾氏獨創的福建炒麵口味，原本只有「 招牌海陸 」，後因開放店面化經營，研發出五花豬、低脂小羊、川味系列與小炒等多樣化餐點，近期更為了迎接夏季而推出「 田園鮮蔬炒麵 」，清爽不油膩，添加新鮮蔬菜營養健康的特性，特別討女性消費者的胃口，台中目前氣侯已接近夏天，就連男生也喜歡這個清爽的風味，有 秘製嫩雞肉 & 特選小羔羊 兩種口味 可以選擇，今天就各來一份，順便來個冷泡茶+開胃小菜。僅提供外帶、外送，無內用。











田園鮮蔬炒麵（特選小羔羊）

曾氏福建炒麵 的份量真的非常飽足，上層滿滿的配料，下層也是滿滿的福建炒麵，田園鮮蔬炒麵 主打 新鮮、少油、清爽 ，又健康，裡面的鮮蔬有吃起來爽脆的玉米筍、蕃茄、櫛瓜，特選小羔羊的肉質軟嫩，果真將「鑊氣」的精髓掌握的非常好， 近焦不焦 ，透過猛烈的火力保留食物的新鮮與美味， 色、香、味、形 俱全。



















田園鮮蔬炒麵（秘製嫩雞肉）

獨家配方秘製嫩雞肉，吃起來軟嫩香甜，使用低脂肪的雞胸肉下去秘漬後大火熱炒，搭配清爽的玉米筍、蕃茄、櫛瓜，這個口味較「特選小羔羊」又更加清爽了，個人比較喜愛這個口味。

















脆漬辣甘藍

吃起來微微辣，清脆爽口，非常棒的開胃菜。











冷萃飲茶

每瓶700ml的高山冷泡茶，喝起來無糖，非常解渴。



























[ 店家資訊 ]



曾氏建福炒麵 台中逢甲旗艦店

地址：臺中市西屯區福星路567號

電話：04 2452 1118

營業時間：

週二、三、四、日 11:00–15:00/16:00–00:30

週五至週六 11:00–15:00/16:00–01:00



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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。