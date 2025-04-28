宜蘭親子景點 聯全麻糬手作概念館 體驗DIY手作麻糬樂趣，療癒系行程安排起來～

很常到宜蘭玩的我們，發現一個親子新去處啦～喜歡吃軟QQ麻糬的大小朋友一定要收藏，不管晴雨天都非常適合安排來這裡玩 .ᐟ.ᐟ 兄妹最喜歡這裡可以DIY手作麻糬的體驗，好玩又好吃，結束後還能大買麻糬伴手禮，送禮自享都超棒！最後別忘了再去只要車程一分鐘的礁溪二龍之心親子公園 放電玩耍，絕對是完美的礁溪一日遊行程安排，大小朋友都滿足了～

聯全麻糬手作概念館 如何去？

✨ 聯全麻糬手作概念館

📌 台灣宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路110之5號



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🕐 每日09:30~19:00

🅿️ 有免費停車場

📒 附近車程約一分鐘就會抵達礁溪二龍之心橋下特色公園，推薦安排一起玩～

聯全麻糬手作概念館 場館介紹

坐落在宜蘭礁溪擁有 40 年老字號的聯全麻糬，源自於老師父兒時記憶中媽媽的味道。原本聯全麻糬老師傅退休後，因無人接替而休業了 3 年多的時間後，與其有多年好交情的尚好記伴手禮老闆決定接續傳承，在 2022 年由年輕一輩重啟聯全麻糬，以心聯新，打造全新風貌與大家見面！

聯全麻糬每顆麻糬都是嚴選宜蘭好山、好水的在地食材-早冬米以及研磨米漿製作，按照傳統手工做法再特別加重力道,透過搓、揉、拍、摔做出柔軟香 Q 的外皮，顆顆晶瑩剔透柔軟 Q 彈，搭配甜而不膩的內餡，呈現出飽滿、香氣十足的麻糬，吃過就會愛上的好滋味！

手作麻糬DIY體驗

手作麻糬體驗是在概念館的三樓，可以現場報名也能先事先預約報名，一個小時一場次，活動時間約30分鐘，六歲以下可免費入場，一份手作DIY$ 250，最多兩人共享一份，共有10顆麻糬隨機搭配2種口味＋招牌桑椹汁一杯（選其他口味飲品補差價）。

我們報名的場次體驗到的口味是：天然芋頭、酥香花生兩個口味，一到現場，材料老師很快就準備好了，桌上會有自己購買體驗的份數。餡料的部分很貼心都已經幫忙分配好，桌上還有手作麻糬DIY步驟，跟著做就沒問題啦！

開始之前記得先洗手，戴上手套後，一定要沾上食用油讓麻糬較不容易沾黏在手套上喔！

接下來就照著麻糬老師教的步驟，從醒麻糬皮開始，經過純手工的揉捏捶打，自己的麻糬自己做，一步步完成。製作的過程步驟不難，兄妹兩都可以自己完成，超級有成就感！小孩最愛揉捏麻糬，他們說超級療癒！

給的內餡非常大方，實現餡料富翁自由啦！ＱＱ的麻糬皮包上超霸氣餡料，每一顆都飽滿無比，最後在裹上麵粉就大功告成啦～

兄妹兩個邊做一邊想偷吃的模樣實在太可愛了，對於麻糬控的兩人，真的抵擋不了眼前手作麻糬的誘惑啊～

最後裝進袋子內放入專屬盒子內，手作麻糬禮盒就完成啦！自己吃或帶回家跟家人一起享用，都是誠意滿滿又很有儀式感喔！

完成後別忘記來打卡牆『人人會做麻糬，巧妙卻各有不同』拍一張紀念一下唷～

手作體驗結束後，可以到一樓的飲料吧兌換現打果汁，一份手作體驗可以兌換一杯招牌桑椹汁，選其他口味飲品補差價即可，整體CP值很高！飲品的口味選擇也蠻多的，都是孩子可以喝的健康果汁居多，而且飲料吧佈置的超級文青風，超好拍！

兄妹看到草莓大福跟金莎大福立刻跟爸爸說想吃，爸爸當然二話不說就買啦！這也是店裡新推出的新產品，草莓大福更是期間限定，要草莓季節才買得到喔！用料真的無敵大方，草莓跟金沙都是完整的一大顆，吃下去有夠滿足超級過癮～

妹妹已經迫不及待開吃剛剛自己手作麻糬，一臉超滿足，搭配新鮮果汁，有夠享受的啊！

門市購物空間

聯全麻糬手作概念館一樓為販售空間，除了經典必買的麻糬之外，也有宜蘭必買的蜜餞伴手禮，我們看到超多人都買了好多袋，非常好逛好買。

宜蘭傳統的經典人氣伴手禮在這邊都能一站購足喔～

店內販售的麻糬口味很多，有：楓糖紅豆、酥香花生、濃郁芝麻、天然芋頭、香醇綠豆、抹茶紅豆、黑糖紅豆、黑糖花生，超愛他們柔軟Q彈麻糬皮，搭配低糖、健康、原味甜的內餡，不添加任何香料吃的到麻糬原始的好滋味😋我們自己非常喜歡花生及紅豆、黑糖等口味，另外發現綠豆口味非常特別又清爽，也是店內人氣選項喔！

因應當地二龍舟百年競渡在地文化推出 黑糖粽 超級可愛的新產品，粽子造型裡面有6小顆黑糖麻糬（無包餡），一口一個剛剛好，端午送禮也很適合喔～

非常喜歡全新出發的聯全麻糬手作概念館，地理位置就在礁溪交流道附近非常好找，停車方便，手作活動好玩CP值又高，館內戶外佈置得非常文青風，休憩區供遊客免費使用，超適合體驗完DIY後，買些麻糬坐在戶外享用，看著綠油油的田野景色，吃著Q彈柔軟、香氣十足的麻糬，來個享受放鬆又療癒的半日遊✨

✨ 聯全麻糬手作概念館

📌 台灣宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路110之5號

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