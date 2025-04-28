2025 麗星郵輪探索星號｜最完整注意事項！必帶清單？網路怎麼辦？岸上觀光要參加嗎？

嗨各位～這篇我整理了我這次搭乘麗星郵輪探索星號的心得筆記，給即將要搭麗星郵輪的你們！

這邊有完整版的YT影片可以看！長達35分鐘內容很多喔！

搭郵輪必帶物品：

護照正本 （有效期在6個月以上）

（有效期在6個月以上） 護照影本1份（A4紙印1:1比例，勿用回收紙張）

船票

信用卡

護照正本 ：搭郵輪因為有出入境，就算只有公海行程也一定要準備護照正本。

護照影本 ：到時候入境日本時，會在影本背面貼 上陸許可 ，影本請影印A4黑白的大小，護照盡量放中間不要切到邊邊，1：1影印不要放大或縮小，也不可以把多餘的邊邊裁切，可以的話印個兩份備用以免不見，實際上只會用到一份。護照正本在基隆港報到的時候就會被收走了，最後一天要回台灣才會還給你，所以護照影本是你在船上和在日本的唯一證件，建議還可以再掃描或拍照一份放在手機裡，以免你兩份影本都不見。

▲ 護照影本的背面會被貼上上陸許可，這張就是你在日本期間的唯一證件囉！必須好好保管

信用卡 ：在船上的所有消費，從餐食、買網路、玩遊戲等等全部都是用房卡結帳，到最後一天要退房時會需要用到信用卡結清，船上餐飲都不提供現金消費，所以信用卡一定要帶，一間房至少要有一張信用卡。但是娛樂場是以現金兌換，消費以港幣計算）

行李準備清單

搭郵輪和搭飛機最大的不同處，就是不用分成手提行李和托運行李，全部都可以塞到行李箱裡面，不用把電池、行動電源、筆電什麼的都帶在身上，而且行李是直接有人幫你扛上船，會放在你房間門口，回程也是行李箱放門口，會有人幫你扛下船，所以整理行李的時候只要記得把貴重物品和證件、錢包隨身攜帶即可。

下面是我推薦可以帶的東西：

大罐礦泉水或者水瓶 ：

船上電梯門口都有飲水機可以裝水，但是有的人覺得飲水機有漂白水的味道，我是前三天喝我都覺得還好，但是最後一天突然有聞到一點味道，對水比較敏感的人可以自己帶能夠喝兩天的水，然後到日本下船後再每天補買日本水上船就可以。我們住的露台房有水瓶可以裝水回房間喝，也可以看個人習慣帶自己的水瓶。

（但是不可以帶酒上船喔！）

小資料袋 ：

因為護照正本在登船的時候就會被收走，要回台灣那天才會還給你，所以在日本當地要買免稅品的時候，要用護照影本（背面有貼上陸許可）就可以辦理免稅，所以也可以準備一個小的資料夾鏈袋放你的影本，避免被雨淋濕或是破掉，因為這份非常重要！每一天的上下船都是看這份文件！萬萬不可弄丟喔！（影本可以對折沒問題，資料夾用A4的一半大小OK）

行李託運袋 ：

如果買東西買太多了，可以用行李託運袋裝，日本的大創和3 coins也有賣，反正搭郵輪一個人可以帶到50公斤，盡量買哈哈！

暈船藥 ：

容易暈車暈機體質的人可以帶，我們這次前兩天海象差船蠻晃的，但其實也還好，很快就習慣了！如果忘記帶暈船藥，櫃檯也有提供，只是櫃檯很常在排隊，自己準備比較好。

室外拖鞋 ：

這個看個人，我覺得可以帶，因為待在船上的時間很長，去房間外面的時間更長，會一直跑出去吃飯、裝水、去甲板看浪、去游泳幹嘛的，舒適的拖鞋或是舒服容易穿脫的鞋子是必要的，但是如果你有要去健身房的話，就必須要準備運動鞋喔！

室內拖鞋則沒有主動提供，但可以打電話問櫃台要，也是厚的那種可以穿好幾天，要自己準備也可以。

小廢物包 ：

承上，因為會一直跑出房間外走來走去的，可以準備一個小包包或小提袋，裝你的手機、房卡、相機等等物品，後背包之類的只有下船才會用到。

個人盥洗用品 ：

我們住的露台房有基本的盥洗用品，但是我都是習慣帶自己的比較環保，女生的話一定是用自己的洗髮精潤髮乳那些的，但沐浴乳我是用郵輪上的。

萬國轉接頭 ：

如果你是住探索星號的露台房，那可以不用帶，房間裡台灣可以用的插頭和USB數量很足夠，但我有聽說8樓的房間會需要用到轉接頭（但櫃檯可以借）。

▲露台房台灣可以用的插座就有五個，USB插孔有四個，個人認為兩個人用已經很足夠，不一定要再帶轉接頭

小行李箱或購物推車 ：

如果你主力是要買東西的話，一定要帶個小行李箱或購物推車！才不會兩手要提很多東西回船上！參加岸上觀光行程時的巴士也都有行李艙可以放不用擔心，像我們這次買長崎蛋糕一大堆就很重，沒有推車的話真的會重死！我看其他人都很羨慕我們有帶小車車哈哈哈～

證件帶 ：

是證件帶不是證件套哈哈，因為船上所有消費都是用房卡，我本來也有帶證件套，但是每次消費都要從卡套裡拔出來很麻煩，房卡上面其實有一個洞可以綁帶子，如果本身不喜歡出房門都要帶包包的人，就可以掛在脖子上兩手空空的，也不怕找不到房卡～

船上有網路嗎？

這個應該是大家最關心的問題了！船上有網路的！有免費wifi但是很慢很慢，慢到會讓你放棄使用手機哈哈！要打卡要上網的話就一定要買船上的wifi，雖然有點貴但分頭行動就不會讓你失聯！我們是直接用最貴的六天2000元左右，雖然網速不能跟陸地上的比，但是沒有網路感覺超級奇怪的啊哈哈哈！建議還是買一下比較好～

日本當地上網 ：

在船上因為離陸地太遠，無論是什麼上網卡都收不到訊號的，要買船上的wifi才可以，但是上陸地後就要準備自己的網路囉！要上岸幾天就買幾天，以我們六天五夜的行程為例，是有三天會上岸的，我就買那連續三天的esim，我每次去日本都是用JOYTEL的，有esim跟實體上網卡可以選，看你手機有沒有支援esim，沒有的話就買上網卡即可！

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注意事項、Q&A：

注意時間 ：

一定要注意！ 船上所有講的時間，都是以台灣時間為主 ，日本時間比台灣快一小時，建議手機出發前要先調整成「 不要自動調整時區 」，才不會到了日本就切換成日本時間，如果真的會怕，也可以戴非智慧型手錶，就不用擔心時差跑掉了！

但是岸上觀光時我發現有的導遊講的集合時間是日本時間、有的導遊講的是台灣時間，一定要跟導遊再三確認集合時間到底是幾點，因為我們這次在熊本就有聽說有人沒有準時回來車上集合，也沒有自己回船上，於是就沒辦法回到船上了！後面也不可能搭國內線飛機到沖繩跟我們會合（因為沒有護照正本），這樣會非常麻煩！一定要注意！！因為我們連續兩天都有人遲到！整車都在等他們！

每天看每日郵報 ：

登船後，可以在七樓大廳或者大螢幕看到每日郵報，旁邊有qrcode，掃描後會出現每天的每日郵報（建議把網址存在桌面上才不用每天去掃），每日郵報上面會寫每天的到港離港時間、各個餐廳的營業時間、表演節目時間等等，尤其到港離港時間非常重要！房間電視打開也會有但是比較模糊，建議用手機看才是高清的。

▲每日郵報每天會有不同的重要資訊，一定要記得定時去看喔！

以七樓為中心 ：

船艙總共有13層樓，是以七樓為中心的，大廳和櫃檯在七樓，唯一對外的甲板也在七樓。船艙內總共有三個地方有電梯（船頭、船中、船尾），但如果你要去不同樓層的船頭或船尾，建議要先到七樓走到船頭或船尾後，再搭電梯或走樓梯，因為其他樓層大部分都是客房，沒有通往上下的餐廳，反正要去哪裡最好都先去七樓就是了！現在看不懂沒關係，多迷路幾次就會懂了哈哈！

免費餐廳要預約 ：

探索星號有三間免費餐廳（星夢、麗都、百味軒），用餐時間有時候都要等，所以可以在用餐時間之前就去領號碼牌，或者領完號碼牌先去別的地方晃晃再回來吃，尖峰期要等個20~40分鐘都有可能喔！

船上消費要加18%服務費 ：

船上的所有消費，都會加上18％的服務費，是因為有些國家沒有給小費的習慣，為了避免文化差異，統一直接加在帳單上，這樣也不會現場不知道要不要給小費顯得尷尬。

重要！不可讓陌生人知道你的房號和生日 ：

這是我們無意間發現的，因為有別桌客人要點餐的時候，發現忘記帶房卡，結果報房號及生日就可以結帳了！那如果你跟陌生人交談時，透露了你的房號和生日，那隨便誰都可以點餐算在你帳上哦！

最後一天結帳仍建議去櫃檯結帳 ：

雖然船上有宣導可以用手機結帳比較快，但是我們發現手機裡看到的帳單跟實際好像有點出入，但是我們去櫃檯結帳的時候是正確的，所以如果有疑問還是可以去櫃檯問，避開人潮的話就還好不會等太久。

托運行李條勿撕掉 ：

第一天報到時就會幫你把行李運到房間門口，行李上的標籤不要拆掉，因為最後一天下行李的時候還會用到。

Q： 船上可以講中文嗎 ？

可以的！船上的服務員有一半是外籍船員，他們是說英文的，但是也有一半是講中文的船員，聽不懂的時候他們也會立刻找人過來，所以長輩也不用擔心！

Q： 可以買水果或食物上船嗎 ？

可以！除了酒類不行之外食物飲料都是可以的，但是肉類製品以及水果不能帶回台灣，必須在船上吃完。

Q： 可以不下船嗎 ？

到日本的第一個港口一定要下船辦理日本通關手續，沒有辦理的話，後面的所有港口你都不能下船！但通常應該不會有人不下船吧？

Q： 岸上觀光要參加嗎 ？

我覺得這個要看地點，像是長崎港口離市區就很近，港口出來可以叫計程車、也可以搭路面電車，如果對日本交通都熟門熟路的人，要自由行一定是可以的，但如果對日本完全不熟，甚至是第一次來日本的人，建議是參加岸上觀光，因為時間並不長，如果因為不熟悉日本交通而沒有趕回來上船那可是沒救了！

另外像是熊本八代港，離市區就很遠，至少要一個小時車程，自己自由行的話就會有困難，但如果有特別想去的地方當然自己去都是沒問題的！但是出發前可以先看一下港口離你要去的地方遠不遠，班次最好都先查好比較保險。

沖繩的若狹碼頭則是離國際通非常近，開車只要8分鐘，走路也能走到，自由行絕對沒問題，我們是選擇從碼頭直接搭計程車去Parco city逛街，只要十幾分鐘就到了非常快！我個人是建議熊本最好參加岸上觀光，長崎和沖繩要自由行是比較沒問題。

還有每天下船的時候，通常是有參加岸上觀光的旅客可以比較早下船，這樣導遊集合比較方便，自由行旅客會比較晚一點。

Q： 岸上觀光行程有購物行程嗎 ？

我們這次參加長崎和熊本的岸上觀光，都有排一個商店街可以買東西逛街，是真的放你去逛街的那種，不是旅遊團的購物站啦～但是時間都不長，一小時左右而已，如果你真的是專程要去買東西的話，可能就要自由行比較有辦法買到你要的東西，不然光是買免稅品都來不及啦！

以上就是這趟麗星郵輪的搭乘經驗分享！大家有什麼問題也可以留言跟我說！下回會分享岸上觀光的照片哦～