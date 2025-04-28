麗星郵輪 探索星號｜付費餐廳哪間最好吃？多少錢？

嗨～這篇要跟大家分享麗星郵輪探索星號船上的付費餐廳！文末會跟大家分享我最喜歡哪一間！但是餐點這種東西畢竟很看個人，還是要自己吃過才比較準，我的分享只能給大家當參考哦！

這邊有完整版的YT影片可以看！長達35分鐘內容很多喔！

郵輪上的免費餐廳

目前有麗都自助餐、星夢、百味軒，同時段可以選擇一間餐廳用餐，如果吃完這間想再去吃下一間免費餐廳，會收取380元台幣。麗都餐廳是自助式的，星夢和百味軒是一道一道的固定菜單，餐廳營業時間也會依照當天的航程有不同，詳情還是要以每日郵報為主哦！

星宴餐廳

首先先來介紹這間星宴餐廳，這是郵輪上唯一一間全自費餐廳（入住皇宮套房以上等級的旅客，可以到每間餐廳吃到皇宮套餐不需再付費，但是這間餐廳連皇宮旅客也是要自費的），也是郵輪上裝潢最高級的餐廳。

▲一進去就有感受到裝潢和座位都有比較高級，而且座位數也不多，只有六桌左右，對應整艘郵輪的人數比例，真的是座位算非常稀少！右邊的座位是可以看到外面甲板的靠窗座位。

▲一開始使用的大餐盤就非常華麗大有來頭，這是德國知名的瓷器品牌的Rosenthal，和義大利的奢侈品牌Versace聯名的精品瓷器，中間的美杜莎就是代表著奢華與力量，一個餐盤市價就大概要300~500美金！在這間餐廳吃飯要特別小心哪！

▲我們吃的是1600的星宴菜單，另外還有2988的美食家套餐。印象最深的是龍蝦濃湯，真的好喝！因為我個人很喜歡濃郁的湯，這裡的龍蝦濃湯蝦頭味道很濃！裡面也有龍蝦肉～主餐的話我們各點了一份烤銀雪魚和黑毛安格斯沙朗牛排，覺得魚排略勝一籌，牛排因為我們都喜歡吃比較五分熟然後帶油脂的，這裡的牛排比較偏瘦肉，但醬汁味道是不錯，只是我們更喜歡魚排一些。

甜點是熱的熔岩巧克力蛋糕，配香草冰淇淋和莓果泥，蛋糕不會過甜巧克力味道濃郁，還不錯。

❤整體感想：氣氛還不錯因為避開了大量的人潮，環境也很優美，但認真說的話假如食量比較大的人可能這頓對他們來說會比較偏精緻餐點，我自己覺得份量算剛好，但對我來說也不算船上最吸引我的餐廳，可能我沒有特別愛吃排餐啦！

絲路花舞中式餐廳

顧名思義就是全中式的餐廳，但是有分不同的菜單形式，我們來這邊吃了三次，第一次是吃這裡的皇宮套餐，第二次是吃單點餐，第三次是吃港式早點，同一間餐廳就算是皇宮套餐也是2~3天會換一套新的，總共也有六種套餐菜單每餐輪流用，即便你是每餐都來這裡吃皇宮套餐，也不會一直吃到重複的。

皇宮套餐

前面有講到皇宮套餐是皇宮客人才能吃的免費餐，那一般房型的旅客要吃的話一人是要1600台幣，菜色我覺得跟星宴餐廳的比起來就比較多道了，而且量也比較多（影片裡的量是多人一桌一起吃的量）另外皇宮套餐裡面的菜色，也不會出現在單點菜單裡面喔！例如想要吃到燒肉，就是只能點整套的皇宮套餐，不能直接單點。

▲這次吃的皇宮套餐菜單（有六種不同菜單會一直輪流換）

▲皇宮套餐｜對台灣人來說當然中式餐是會比較習慣的啦！我覺得就很像在吃整桌喜酒的感覺，菜色蠻豐富，價格也算合理，也不會做得很鹹，算剛好！都蠻下飯的！

▲皇宮套餐｜燒肉我覺得也還不錯吃，但是因為台灣也有很多燒臘店都非常厲害，所以我沒有到覺得驚艷之類，就是中上這樣。

單點菜色

▲再來這個是我們第二次來吃的單點烤鴨！因為烤鴨掛在外面看起來很好吃！我發現絲路餐廳很喜歡把東西切的方方正正哈哈！還要排的整整齊齊，烤鴨我覺得也不錯皮蠻脆，有甜甜的醬汁可以配，但是認真講就是中上，因為一定要比較的話這種一定是吃剛出爐的最好吃囉！

▲但是但是！這個烤鴨附的鴨湯真的超好喝！烤鴨有很多種吃法，但我是第一次遇到有鴨湯的，燉的白白濃厚的湯頭，鴨肉的風味感覺全被鎖在裡面！很補很補的感覺！而且很好喝！我喝了好幾碗！這個我是大推的！

港式早點

因為在電梯裡一直看到有港式早點的照片，所以其中一天早餐我們就來吃港式早點了，順帶一提，有岸上觀光的日子集合時間都好早，有一天是七點、熊本那天更早要六點，甚至所有餐廳的早餐都還沒開，所以較早集合出發的日子，記得提早一天準備一些麵包當早餐，不然可能要到中午才有東西吃喔！

港式早點的收費 ：

一套可以自選六道港點，一共是680元，可以兩人一起吃，但是最少要點一套，不能單點，低消就是一套，如果六道覺得吃不夠可以再單點，一樣是95元。

▲這樣是六道680的套餐，可以在菜單上自己選六種做搭配

▲我們有好幾個人，就一起點了許多不同的菜！其中我最推薦的是糯米雞、炸鮮蝦餃子，其他就是看你自己喜歡，糯米雞的味道好讚！很軟又很香又很入味！早知道有這個我可以多吃幾天！其他的燒賣餃子類趁熱吃應該都不錯，皮略厚但味道都不會太鹹～以港式點心的價位來講好像也不會很貴，680除以6一道是113元，加完服務費一道是133元，其實跟外面的不會差太多～點對東西的話反而好像還蠻賺的哈哈！

海馬日本料理

我們猶豫了很多天才決定要來吃日本料理餐廳，因為看菜單價格真的偏高，一貫軍艦握壽司（2個）要250～550元，實在有嚇到，但是反正我們露台房每天有1200元的扣打可以折抵，而且有岸上觀光的日子回船上後也只剩晚餐一餐可以吃了，所以最後還是決定來幫大家吃吃看！

海馬日本料理除了單點餐之外，也有鐵板燒的套餐，跟一些日本和牛的丼飯之類，鐵板燒套餐1800元需要預訂，我們問的時候整個船程的預定都是額滿的，是會在炒鐵板燒的時候玩一些花招的那種，用雞蛋畫愛心之類的，有興趣也可以去吃看看！

▲我們點了一碗什錦海鮮丼800元，看起來比握壽司符合理想價位，不過因為我們太常去日本的漁港吃生魚片那些了，要論好吃程度當然沒辦法跟港口的比較，而且飯是溫熱的，有點可惜我們比較喜歡吃冷的壽司醋飯，但如果真的很想吃點日料的話，還是可以來這邊解饞的，因為岸上觀光其實沒太多時間讓你坐下來好好吃飯，這點船上真的準備了各式各樣的餐廳，一定會有你想吃的！

▲炸卵殼蟹捲倒是蠻好吃的，因為是現炸，有炸得酥酥脆脆的！老爺一直說他覺得還不錯吃！

義大利披薩餐廳

因為海馬餐廳我們只是試試水溫沒吃很多東西，後來就來點一份披薩吃，這幾天一直被我們忽略的披薩店，意外的我覺得很好吃欸！因為餅皮都是現做現桿的！不是冷凍餅皮，而且我喜歡吃鬆軟但不要太厚的餅皮，不喜歡吃那種薄脆硬餅皮，這個吃起來軟軟的又不會乾柴！

▲我忘記拍菜單了，但是我點的是有起司和蘑菇火腿的，一份好像是500多吧！可以客製化不要洋蔥跟橄欖，所以這整個披薩就變成了我最愛的口味！好好吃！現烤現做好像十分鐘就好了很快！也有義大利麵哦！

藍湖餐廳

船上營業時間最長的餐廳，幾乎只要路過看到都有營業！晚上想吃宵夜就來這邊就對了！而且吃的東西非常多，以新馬料理和一些中式料理為主，後來我們超常在這裡吃的，因為不像其他套餐類餐廳要坐比較久（等餐點一道一道上），這裡可以單點想吃的東西吃飽就走，我們吃了好幾次！到最後一天都還是來這裡吃！

▲新加坡咖哩叻沙麵，喜歡的人就會很喜歡，微微辣，湯頭很濃郁，吃完一碗就飽到不行！朋友連吃好幾天

▲叉燒海南雞撈麵，這邊可以吃到一些海南雞套餐，也有撈麵，撈麵我覺得也不錯，但飽足感來說上面那碗還是贏的

▲宵夜必點的炸魚皮！很酥脆很香很好吃！配啤酒很讚～晚上大家都會坐在這裡聊天配這個～

▲咖椰吐司套餐150元，這個我在船上吃了三次！！這真的好邪惡喔！咖椰吐司再淋上溫泉蛋打碎加點他們的醬油，就變成鹹甜鹹甜的，我第一次吃到這樣的吃法，因為在台灣的早餐店都是只有抹咖椰吐司醬而已，吃起來就是甜甜乾乾的，原來還有這樣的吃法（原諒我沒去過新加坡），另外因為船上每家餐廳幾乎都沒有奶茶！！軟飲料都是可樂七喜那些，喝了幾天就會膩，這個套餐有附奶茶，真的是救了我這個沒有奶茶會死翹翹的人！感覺是加奶水的那種也不錯喝！我連最後一天要離開船上的最後一餐都獻給藍湖餐廳了！

另外還有一個忘記拍照的是藍湖餐廳的米其林一星牛肉麵，我們家老爺一直說後悔沒有再吃一次，的確在船上也是會想吃一下牛肉麵的哈哈！

▲要吃冰淇淋的話我也是推薦藍湖餐廳的冰，這個櫻花冰淇淋60元，我覺得蠻好吃的！口感清新又有鹽漬櫻花的鹹甜口感！

其他餐廳還有羅馬泳池旁邊的燒烤＆火鍋，有賣炸雞薯條漢堡之類的西餐，價位150~480之間都有，但是因為那邊是半露天一直都風很大，我們就沒有在那邊吃過；還有一間是火鍋店，但我們這幾天也沒有想要吃火鍋。

免費餐廳跟付費餐廳哪個好吃？

這個應該不用說當然是付費餐廳會更美味且選擇更多元，不過其實在船上吃飯的時間很長，都可以每間都吃看看！免費餐廳其實都能吃到很飽，而且自助餐的話可以挑自己喜歡的菜吃，像是麗都餐廳自助餐的蝦子就CP值蠻高的！喜歡的人可以拿一堆！娘惹糕和芒果糯米也很讚！我挺喜歡的！算是把費裡面已經蠻不錯的了，大家都可以去嘗試看看哦！