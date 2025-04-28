桃園夜景餐廳推薦，不能錯過這間藏在蘆竹大古山福山宮旁的古福窯烤披薩！

不但能坐在窗邊欣賞整個蘆竹的夜景，也能品嚐義大利正宗窯烤披薩

古福窯烤披薩是結合景觀、美食又是寵物友善的桃園披薩餐廳

停車不用擔心要找車位，餐廳外就有大停車場，從台北開車半小時就能抵達

安排桃園一日遊景點，還是想找個地方放鬆吃美食、看風景

古福窯烤披薩真的超推薦~

不管是情侶約會、朋友聚餐、親子旅遊、毛孩同遊

都非常適合而且還能包場舉辦活動!!!

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為了打造真正道地的義式口感，老闆到了義大利披薩學校學習

深入鑽研正統拿坡里窯烤披薩技術

古福窯烤披薩是正宗義大利(南義)拿坡里披薩

披薩統一"十吋",窯烤90秒~120秒左右即可出爐!

不管是餅皮的Q彈度、餡料的平衡感、起司的香氣，都是非常講究的存在

他們家的披薩都是現點現做手工餅皮，不是現成冷凍批貨

不論你是喜歡海鮮系、重口味還是甜口味，這裡的選擇都非常多樣，最棒的是每款都不馬虎

一樓戶外區

坐在戶外區可以邊吃著手工窯烤披薩，邊吹著微微山風吹拂

黃昏時分點上一杯飲料，等夜景點燈，整個浪漫氛圍瞬間升級

二樓室內區

店內空間寬敞明亮，座位安排得宜，不會感覺擁擠

無論是家庭聚餐、朋友聚會還是情侶約會，都能找到適合的空間自在用餐

桃園親子景點推薦這裡也榜上有名，帶孩子來不會壓迫感，爸媽用餐也輕鬆

但每一處角落都能感受到老闆與老闆娘的用心

尤其在節慶時節，還會特別布置節日主題~~

像是聖誕節、情人節、萬聖節…每次來訪都有不同驚喜，真的很有儀式感！

這裡不只有美景與美食，還設有投影設備

只要有球賽轉播，就能和親朋好友一起用餐狂歡

是桃園球賽轉播餐廳選擇之一

更貼心的是，店內還準備了披薩造型玩具組給小朋友玩

孩子們能開心，爸媽也能輕鬆享受美食時光

正在找桃園親子景點或親子友善餐廳的家庭來說，古福窯烤披薩真的非常適合！

醬料/餐具區

這次我們一家點了三款手工窯烤披薩，兩款鹹的、一道甜口味

鹹口的照燒章魚燒披薩與蒜香墨魚海鮮披薩各有千秋

而甜口味的海鹽焦糖蘋果披薩更是讓我們全家都驚豔！

從餅皮到餡料，每一份都是現點現做、現烤出爐~~~

外圈焦香酥脆、餅皮Q彈有嚼勁，吃得出這家桃園蘆竹美食推薦店家的職人堅持!!!

照燒章魚燒披薩

每一口都是鹹甜交錯的驚喜！照燒章魚燒披薩，完全是章魚燒靈魂附體的創意版本

咬下去讓人第一口就驚豔！

最吸睛的莫過於那隻完整的小章魚直接霸氣躺在披薩上

還有Q彈魷魚、莫札瑞拉起司與帕馬森乾酪的濃郁香氣加持~~~

披薩出爐後再淋上照燒醬與美乃滋，最後撒上會跳舞的柴魚片

視覺與味覺都大爆擊！但最最讓我愛上的，是它的手工窯烤披薩餅皮！

來古福吃的就是這張薄脆又Q彈的靈魂餅皮

窯烤後餅邊微焦帶酥、咀嚼起來越嚼越香～

蒜香墨魚海鮮披薩

古福窯烤披薩新推出口味!!! 超級香的蒜香墨魚海鮮披薩，一定要吃

底醬使用特製香蒜墨魚醬，味道層次非常有深度

上頭鋪了滿滿的白蝦、魷魚、干貝，搭配節瓜與小番茄讓口感更豐富

每一口都能吃到鮮味，與義式窯烤餅皮的結合真的完美

喜歡吃辣的還可以加點來自義大利進口的辣椒橄欖油，更對味

這一個蒜香墨魚海鮮披薩是我心中桃園海鮮披薩推薦Top1！

海鹽焦糖蘋果披薩

甜披薩居然也能這麼驚豔！海鹽焦糖的微鹹與香甜交織

搭配莫札瑞拉、馬斯卡彭起司，再撒上香脆堅果，讓整體甜而不膩

溫熱的蘋果與起司融合，宛如在吃一塊披薩版本的法式甜點

很適合當桃園夜景餐廳裡的收尾甜點，大人小孩都會喜歡

炸物拼盤點

洋蔥圈、起司條、雞塊、雞球、薯條與炸杏鮑菇應有盡有

份量十足、炸得香酥又不油膩，是桃園親子餐廳很難得能吃得開心的組合

配披薩超搭，也超適合大家一起分食！

每日湯品

每日湯品都不太一樣，而這次喝到的巧達濃湯真的是我的菜！

每一口都能感受到蛤蠣的鮮味與奶香交織，喝起來溫潤順口、濃而不膩

讓人不知不覺就把整碗喝光光

土地公公甜花生冰沙／土地公公花生拿鐵

因為古福旁是福山宮土地公廟，老闆特別發想了兩款花生系創意飲品

冰沙喝起來像冰花生牛奶但更綿密濃郁

花生拿鐵則是花生香與咖啡結合，香甜不膩，非常有創意

樂多大藍天氣泡飲

藍柑橘＋可爾必思，藍色漸層超夢幻，喝起來酸甜清爽，氣泡感十足

悶熱天氣喝一口超解膩！

桃樂絲莓果紅茶

這款茶有加入藍莓、草莓、覆盆子與矢車菊，可回沖

還有附牛奶可以變身奶茶，溫潤順口

店內消費可加購冰淇淋

牛奶口味真的很好吃，超級濃郁、口感黏稠

來到蘆竹古福窯烤披薩，你可以在美麗的夜景餐廳裡悠閒用餐

這裡的景觀非常棒，坐在窗邊看南崁、蘆竹市區的夜景，還能看到飛機起降

簡直就是來桃園夜景餐廳的必選地！

很喜歡古福的餅皮，用窯烤爐烤出來的香氣和口感真的很有層次

邊緣酥酥脆脆，咀嚼又香又Q彈，單吃餅皮就有味道！

我跟Neo最愛照燒章魚燒披薩，鹹甜醬料搭配跳舞的柴魚片，每一口都讓人回味

親子出遊或情侶約會，古福窯烤披薩的氛圍和環境都非常適合

孩子們也可以在這裡享受一個開心的聚餐時光

還提供寵物友善空間，可以帶著毛小孩一同來( 不落地 )

全家都能一同享受美好時光！

如果有更大的聚會需求，這裡也提供包場服務

適合生日派對、公司聚餐或其他各類活動，一樣能在這美麗的夜景與美食下

開心歡聚。總的來說，古福窯烤披薩不只是桃園的美食推薦

更是與家人朋友共享美好時光的好地方

無論是桃園一日遊、蘆竹景點、還是情侶約會，都能在這裡度過愉快的時光

古福窯烤披薩

地址: 桃園市蘆竹區大古路228號



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電話: 03-3241658

營業時間：週三~週五16:00-00:00,週六週日15:00-00:00(禮拜一、二公休)

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=61561318351478

IG：https://www.instagram.com/goodfood_pizza_cafe/

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