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台北市大同區【阿角紅燒肉】太平市場排隊高人氣美食!

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2025-04-28 20:52:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun
台北市大同區【阿角紅燒肉】太平市場排隊高人氣美食!
傳統市場最吸引我的....總是能在這兒挖到讓人驚艷的小吃，
例如這家紅燒肉就是讓大叔我吃了還想再吃，吃不厭的老店【阿角紅燒肉】 。
 
 
環境2.jpg

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幾次來訪阿角紅燒肉，多為臨時起義，沒帶相機光憑手機拍總覺得彆扭....
這回有相機在手，拍起來順手多了 。
來到門口，掌管燒肉油鍋的依舊是老闆娘，由她經手的紅燒肉，總有股莫名的魅力，光看就覺得可口......
 
 
環境5.jpg
然而，一起鍋.....就被外帶客包走已經是見怪不怪，所幸還有2塊待切，速拍.....
 

環境.jpg

環境就是簡單、樸素的傳統小吃風格，座位也不多，每次來呢排個小隊是家常便飯 。
 
 
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今天的燙青菜是高麗菜，夏天是高麗菜最貴的時候，端出這一盤還挺意外的，
調味輕淡，可能有些人會吃不慣 。
 
魷魚1.jpg

魷魚.jpg

軟絲Q中帶脆新鮮無虞，只是....這樣幾片80元 ! 可以買個不錯的便當哩 。
 
 
麵2.jpg

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豬心、豬舌、紅燒肉和透抽等配料，這碗什錦麵和一般的很不一樣，
每種配料就是要比一般店家來得大塊、厚實，
品質優口感佳，湯頭清甜是大叔喜歡這碗麵的主要因素 。
麵條可選擇陽春麵油麵，那一種比較對味 ? 我覺得都很OK......
只是油麵不會有泡爛的問題，想花些時間拍照就選油麵吧~
 

燒肉1.jpg

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老規矩，一樣來份綜合紅燒肉(2種部位)，
阿角的紅燒肉多達6種部位，除了常見的三層、排肉，還有松阪和小不點(臀肉)等..... 。

 

燒肉3.jpg

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薄酥的外衣包裹的是溫體豬質地，每塊肉切面....油花、多汁清晰可見 。
 

調味1.jpg

調味.jpg
三種特製沾醬，酸甜蒜辣完全是紅燒肉的好搭擋，尤其是這碟生辣椒蒜頭直接正中咱家的胃口 。
 

燒肉4.jpg

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今天運氣不錯，松阪還有，新鮮彈脆完全不負黃金六兩美名，不沾醬就很好吃 。
 

燒肉8.jpg

結完帳準備離開，老闆娘突然叫我們留步......
在油鍋旁切了2塊剛起鍋的小不點請我們吃，wow~這可是在豬肉攤買不到的臀瘦肉，一頭豬才兩小塊 !
瞧~皮薄肉多汁堪稱紅燒肉界的極品啊~~~
在門口和老闆娘閒聊了一會兒.........
「 肉要自己去挑，肉商送的幾乎都是被挑剩下的....」，
「 服務要好，客人才願意再來啦....」
這是老闆娘的經驗談，聽起來雖然簡單，但時間一長.....能堅持住的有幾人 ?
 
說實在的阿角賣的東西不便宜，尤其是在傳統市場裡更顯得貴森森，
但吃了一次後，就懂他硬是比別家貴的道理，從肉質、湯頭、配料到沾醬就是新鮮&實在，
嗯，滿足了....回家，今天就是特地從汐止來吃紅燒肉der !
有一種"用心"吃得出來，【阿角紅燒肉】推薦給各位 。
  • 檢視地圖 : 阿角紅燒肉 劉美麗
  • 地址 : 台北市大同區延平北路二段247巷2號(太平市場)
  • 電話 : 02-2553-5453
  • 營業時間 : 08:30~13:30 (每週一休息)
 
 
 
文章標籤
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阿角紅燒肉

phone02-25535453
place台北市大同區延平北路二段247巷2號
4.36 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.58
服務品質
3.85
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.38
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