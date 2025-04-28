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日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

名古屋美食 名古屋老店 名古屋味噌豬排 名古屋矢場炸豬排本店
2025-04-28 20:54:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

名古屋名物赤味噌豬排大家一定不陌生，今年再來到矢場町，這家70幾年本店....咱們也不忘來回味回味~

  • 檢視地圖 : 名古屋味噌豬排 矢場本店
  • 地址 : 愛知県名古屋市中区大須３丁目６−18
  • 營業時間 : 11:00~21:00
  • 電話 : +81 52-252-8810
  • 地下鐵 : 矢場町駅(名城線)4號出口步行約5分鐘、上前津駅(鶴舞線)9號出口步行約5分鐘

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

大須商店街晃了2個小時後，晚餐決定前往【味噌豬排矢場本店】，

沿途商店林立相當熱鬧，邊走邊看不知不覺中....就到了矢場本店門口

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

入口處頭上的豬太郎還挺討喜的haha，似乎是比著歡迎光臨手勢....

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

不出所料，和上次到訪一樣還是得排隊

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

幾分鐘後一樓吧檯桌空出兩個位子....

邊吃邊看廚師將豬排上粉、油炸到切塊....工序謹慎細心 。

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

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日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

服務員送來茶水也遞上menu，欸才兩年沒來又漲價惹 ! 

如果拿不定主意，可以參考這張人氣排行 。

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

各式調味&醬料

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

點了一份人氣NO.1的特大味噌里肌豬排定食和NO.2的味噌里肌豬排定食 。

附餐 : 米飯(免費續)、高麗菜絲(免費續)、味噌湯、漬物

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

味噌里肌豬排定食

矢場豬排特色就在味噌秘汁，熱騰騰的豬排上淋上秘汁瞬間香氣撲鼻，

醬汁本身極為濃稠，味道像是味噌加上豬排醬....微甜重鹹 。

豬排本身有不錯的厚度，口感細嫩多汁，

大叔覺得搭上高麗菜絲最對味，清爽、脆口也平衡了赤味噌的鹹膩 。

當然再來一口Q彈的白米飯也非常match 。

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

一旁的蜂蜜芥末醬一定要試試 ! 有山葵的嗆味卻不刺鼻，太愛這個味道惹 !

 

日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

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日本【名古屋味噌豬排 矢場本店】70年老店，名古屋名物。

特大味噌里肌豬排定食

豬排份量目測大約比一般定食多了2/3份量，

淋上半邊赤味噌留下半邊金黃麵衣，視覺上看起來可口許多，

秘汁味道雖然曼妙，但重鹹卻也是事實，這時的無醬汁豬排返倒覺得更佳香酥味美 。

矢場味噌豬排台灣也有分店，but來到名古屋，大叔還是推薦一定要來接接地氣，品嚐道地70幾年的重鹹美味~

  • 檢視地圖 : 名古屋味噌豬排 矢場本店
  • 地址 : 愛知県名古屋市中区大須３丁目６−18
  • 營業時間 : 11:00~21:00
  • 電話 : +81 52-252-8810
  • 地下鐵 : 矢場町駅(名城線)4號出口步行約5分鐘、上前津駅(鶴舞線)9號出口步行約5分鐘

 

 
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