天利食堂目前在全台共有七家分店，可說是許多中部人從小吃到大的日式餐廳，最近又有新品上市而且還有雙重優惠，等著大家前往享用哦~



這天我們是在台中青島店用餐，是一整棟的外觀很漂亮！附近也有收費停車場，開車前來用餐也方便。



天利食堂台中青島店

地址：台中市北屯區青島路三段143號

電話：04-2236 0965

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日11:00-21:30

官網：https://www.tianli-idea.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/tianliofficial/



天利食堂│台中青島店環境

整體裝潢是簡潔中帶暖調的風格，一樓是半開放式廚房，還有四桌座位，另外二樓座位區更寬敞哦！



二樓一景，連平日中午也不少人前來用餐。



天利食堂│2025年全新菜單

天利食堂最新菜單如圖，餐點種類還蠻多的，除了麵食有丼飯、蔬食、炸物、烤物等，想要吃飽或吃巧都沒問題！順帶一提，他們家的飲料也很好喝哦



天利食堂│本季新品

雙重起司爆漿豬排玉子丼飯

天利食堂的套餐呈現方式我們還蠻喜歡的，算是偏日式的感覺。從小菜到湯品、蒸蛋和主食，都固定在各自的位置上。不管是服務生端上桌時或是客人享用餐點的時候，桌面看起來都不會很凌亂，而且左邊茶碗蒸看起來也很大一碗吼！



先來看看這次的重頭戲！雙重起司爆漿豬排玉子丼飯的豬排整個是厚切的，而且表皮炸得黃金酥脆，裡面的二種起司都爆漿流出來啦！服務人員介紹說這款豬排先炸完才烤，看起來真的超可口對吧？



翻開肉肉，看到半熟的玉子蛋黃已經迫不及待和米飯相遇了，稍微翻動一下，就讓他們好好結合吧！



豬排吃起來外層的麵衣不會有太厚重的口感，肉質炸得剛好咬起來有紮實感但完全不柴，旁邊還有半熟蛋、玉米筍、花椰菜和南瓜，整個互相搭配很不錯耶～越來越熱的天氣這樣吃也不錯，清爽不油膩❤️



一次有兩種起司融合在裡面味道很香濃，趁熱吃還能拍到起司牽絲照，這叫起司控怎麼受得了啦？!牽絲拉起來的時候真的好療癒哦



米飯和蛋液充分的融合在一起，真的一口接一口停不下來耶，這款新主餐真的必吃！



日式壽喜牛玉子丼飯

另一款新品也是蠻推薦的！看著灑滿蔥花的壽喜牛玉子丼飯，口水就一直自動分泌出來ㄟ



好喜歡他們的丼飯內都有半熟蛋耶！每次這樣戳破讓蛋液平均的流在肉肉和白飯上，光想像就覺得可口了



底層淋有壽喜醬汁記得要拌勻再享用啦！不得不說白飯和特調壽喜醬汁融合後充分讓人胃口大開，再跟著上面的五花牛搭配青蔥一起一口咬下，鹹甜鹹甜的滋味很好吃耶！



接著幫小菜來個特寫，剛好三樣都是我們的愛，特別喜歡木耳脆口又帶點酸的口味，實在開胃不少



茶碗蒸本人已經是大碗蒸了😆，蒸蛋吹彈可破很嫩口，裡頭還有料哦很豐富～



右邊是海菜菇菇湯，強生覺得很好喝耶！鹹淡調味剛好，加上份量蠻大碗的喝起來覺得過癮



天利食堂│其他推薦

黃金十度海陸絹豆腐

絹豆腐系列算是天利食堂的經典品項，尤其是其中這道黃金十度海陸絹豆腐更是店內的人氣主餐哦～



湯頭很濃郁且帶有豆漿的香氣，還加上超大片的絹豆腐一起下鍋，不僅增加香氣還有增添口感，和小吠一樣是豆腐控的朋朋一定要吃起來！



而且這道吃得到蝦子、蛤蜊還有豬肉的部份，果然是海陸集合餐！裡頭蔬菜也蠻多的有花椰菜、金針菇、紅蘿蔔和玉米筍等等，真的是很豐盛的搭配



當然除了主餐之外，天利食堂其他單點的烤物和炸物也是很有水準的唷～

蒲燒秘製鯖魚

處理過的鯖魚份量還蠻大的！點來分食很剛好；上面的醬甜甜的，有點像蜜汁醬。



裡面北拋拋幼咪咪的魚肉，直接用筷子夾起來放在嘴裡真是人間美味呀！攝取天然魚油增加DHA超健康～



酥炸豆腐

炸豆腐本身沒有調味，喜愛重口味的朋友建議可沾醬食用，不過強生說他喜歡原來炸好的味道，可以吃的到單純豆腐香氣，如果你喝過現做的豆漿，大概就是這種味道！炸好的豆腐外皮金黃酥脆，裡面軟嫩，很不容易的炸功！



左/ 焙香10度(半糖)；右/ 香檸紫蘇冰茶

焙香10度上面灑的焙茶粉很香濃，點半糖的話甜度很剛好哦！香檸紫蘇冰茶喝起來很爽口，同時喝得到有檸檬跟紫蘇的香氣～



手作極品豆奶酪

最後當然要來個甜點才能滿足啦，這款以豆漿製作的豆奶酪也好吃耶！



挖起來還噗揪一聲，口感非常的滑順，搭配黑糖麻吉一起吃，甜而不膩，很棒的甜點呀



天利食堂│限時優惠

📢活動1 ：母親饗黃金禮遇，職人匠心雙丼飯！黃金大獎等你拿( 張張有獎)

活動期間：114 / 04 / 23 ( 三) – 114 / 05 / 31 ( 六 )

活動內容：

◆ 單筆消費滿$888 並點1 份新品雙丼飯(任一款)，即贈抽獎卡1張；滿$1,776 並點2 份新品雙丼飯(任二款)，即贈2 張，以此類推，張張有獎！數量有限，送完為止。

◆ 最大獎：「鎮金店黃金飾品( 價值$16,600 )」！

◆ 限內用，外帶、外送及外送平台不適用。

◆ 適用門市：全台天利食堂門市

📢活動2 ：雙丼加碼！點雙丼( 任選)送$50 折價券

活動期間：114 / 04 / 23 ( 三) –114 / 05 / 31 ( 六 )

優惠內容：

◆ 點購「日式壽喜牛玉子丼飯」或「雙重起司爆漿豬排丼飯」，即贈$50 折價券！

◆ 折價券數量有限，送完為止，限下次使用，單筆消費滿$500可折抵$50，使用期限至114 /06 / 30。

◆ 限內用與外帶，外送及外送平台不適用。

◆ 適用門市：全台天利食堂門市

♫加碼驚喜活動♫

📢限時3 天狂歡！日式職人丼飯100 元！

活動期間：114 / 04 / 28 ( 一) – 114 / 04 / 30 ( 三 )

優惠內容：

◆ 晚上5 點開始排隊，前20 名顧客可100 元優惠價選購「日式壽喜牛玉子丼飯」或「雙重起司爆漿豬排丼飯」( 限內用)。

◆ 每人限購1 份，不可重複領取，數量有限，售完為止，不得與其他優惠合併使用。

◆ 現場於5 點開始發放號碼牌，顧客需持號碼牌結帳，並歸還號碼牌。於點餐結帳時，顧客須填寫兌換清單表，未填寫者，將無法兌換丼飯，確保活動公平。

◆ 適用門市：全台天利食堂門市（限內用)



天利食堂│餐後感想

其實我們多年前就吃過天利食堂，這天再訪後覺得不同的分店用餐環境一樣舒適很適合聚餐之外，各店餐點菜色算是有用心維持水準，而且口味上都是男女老幼都可接受的風味，時不時有新品上市也是增加顧客的選擇度和新鮮感，這點我們也覺得挺棒的！難怪google評價的分數都蠻高的，如果朋朋還沒試過天利食堂的餐點，不妨趁著新品上市的優惠期間來嚐鮮看看囉，相信不會失望的啦



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天利食堂│分店資訊

天利食堂 台中青島店

地址：台中市北屯區青島路三段143號

電話：04-2236 0965

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日11:00-21:30

官網：https://www.tianli-idea.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/tianliofficial/

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天利食堂 台中大里店

地址：台中市大里區德芳路一段229號1樓

電話：04-24872606

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日11:00-21:30

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天利食堂 員林萬年店

地址：員林市萬年路三段207號

電話：04-8320025

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日11:00-21:30

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天利食堂 南投民族店

地址：南投市民族路110號

電話：049-2245888

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日11:00-21:30

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天利食堂 南投草屯店

地址：南投縣草屯鎮大成街108-1號

電話：049-2362568

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日11:00-21:30

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天利食堂 彰化中正店

地址：彰化市中正路二段689號

電話：04-7639588

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日11:00-21:30

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天利食堂 苗栗頭份店

地址：苗栗縣頭份市中央路250號

電話：037-671898

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00；假日11:00-21:00



<本文為天利食堂邀約試吃，內容均為真實感受>



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