韓國釜山五天四夜自由行

今天要來介紹的是來到釜山必遊的熱門景點"甘川洞文化村"

來這裡除了來找小王子跟狐狸之外

還有釜山通行證的免費韓服體驗

交通:地鐵轉公車 或 南浦洞搭計乘車

捷運土城站是離甘川洞最接近的地鐵站

從札嘎其、南浦洞的飯店搭1~2站就可以到了

之後從６號出口走３分鐘到釜山大學醫院旁的公車站等車

上車後大概10分鐘左右就能抵達甘川洞文化村

班次算是相當密集而且車身也有中文的甘川洞蠻好辨識的

目前搭巴士是最便宜的交通方式了

但今天Abby是直接從飯店"北港飯店 NORTHHARBOR HOTEL"

直接搭計乘車到甘川洞文化村

因為Abby不想花太多時間在搭地鐵轉公車

可以拿這些時間多逛逛景點

現在就跟著Abby一起來去玩釜山吧！

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甘川洞文化村的景點

我們就從這個招牌底下開始吧～

入口處左邊第一間襪子店就讓Abby逛好久

這裡的襪子店也是來甘川洞必逛必買的店

不管是送禮還是自用都很不錯

買完襪子後再到對面的服務處去買地圖

一份地圖2,000韓圓

服務人員會幫忙稍微解說路線

線共有3條路線

所花時間分別是40分鐘/1.5小時/2小時

可以依照自己停留的時間來做規劃

有持釜山通行證的朋友買好地圖後別忘了到隔壁的紀念品店買紀念品

結帳時出示釜山通行證可以直接折抵1萬韓圓

非常的超值大家要記得去哦~

買完紀念品店後就開始逛甘川洞啦~

這裡的彩繪相當可愛

到處都可以是漂亮的背景

看地圖照著路線走其實蠻簡單的

這條魚目標非常大很顯眼一下就找到了

這條魚是來甘川洞必拍景點之一

來到這裡的朋友可千萬別錯過了

在大魚的對面有釜山通行證可免費體驗的韓服館

不過現在人潮太多了擠不進去

所以決定逛出來之後來來看看人潮

哇~BTS的彩繪牆耶...

說什麼都要拍一下啦~

之前看網路上網友分享

韓國人很喜歡小王子

很多景點都可以看到小王子的身影

大家來這裡也別忘了尋找一下小王子的身影哦~

這個甘川的大LOGO也是必拍之一

後面的背景就是美麗的彩色小房子

再往前走一點就是必拍的小王子跟狐狸啦~

Abby是平日來的所以人潮應該算是少的了

當天排隊大概20分鐘左右就輪到Abby了

之前竹網友分享假日有等到1個多小時的

建議大家如果可以就平日來採點哦~

從小王小右邊的白色建築物下去的話

可以來到下面拍小王子跟狐狸的正面

這裡拍出去的彩色小房子真的很特別

原來在韓戰時有大批的難民湧入釜山

為了解決居住的問題才形成的村莊

後來因老舊的甘川洞在藝術團體的推動下

將斑駁的空屋還有矮弄窄巷改造成藝文空間

再妝點上特色壁畫和藝術作品才有今日的甘川洞

這面牆也很特別

寫滿了各個國家的我愛你

也是很值得一拍的哦~

每走到一處就可以拍到不同的甘川洞視角

拍起來的感覺都不太一樣

逛完之後小朋友也餓了

回程的路上找了一間小吃的

不得不說這家的辣炒年糕真好吃

軟嫩帶Q的年糕口感很好

辣醬的味道也很香

很推薦大家來吃吃看~

吃完餐點後我們就再回到韓服體驗館

這時人潮少很多就趕快進去體驗了

裡面這位服務小姐是會說中文的溝通很方便

會先詢問喜歡的顏色再找衣服給我們看

而且韓服都是直接套上去很方便體驗

原本服務人員找的是官家小姐的衣服

後來老闆娘找了公主娘娘的衣服

說小朋友穿這個公主的會更可愛

所以今天體驗了公主娘娘的服飾

還真的是蠻可愛的

感覺店家是很認真讓大家都可以體驗最合適的韓服

挑選好韓服後就準備裝飾頭髮了

雖然妝髮弄得比較簡單

但整體拍起照來是沒有問題的

韓服體驗館的2樓跟3樓都可以拍照

若不想太麻煩外出拍照的話

在館內也是可以稍微拍一些的

Abby超喜歡2樓的窗外景色

拍起來很有韓劇的FU~

Abby覺得甘川洞這真的太好逛了

其實我們走的是最短的40分鐘的路線

但因為太好逛了硬是在這裡停留了3個多小時

建議大家可以留半天的時間在這裡遊玩

推薦給大家哦~

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