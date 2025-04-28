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【彰化員林】喜喜茶室｜員林車站道地港式風味茶餐廳，平價港點飯麵食。聊天聚餐推薦 - 貪吃猴的幻想

2025-04-28 22:59:00 文字：貪吃猴
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貪吃猴

貪吃猴
【彰化員林】喜喜茶室｜員林車站道地港式風味茶餐廳，平價港點飯麵食。聊天聚餐推薦 - 貪吃猴的幻想

彰化員林車站附近的『喜喜茶室』是在地小有名氣的港式茶餐廳，復古港式風格裝潢，裡頭不少港式美食小吃。像港點燒賣、打邊爐、煲仔飯、麵食等等都有。『喜喜茶室』離車站距離很近走路5分鐘就到相當方便，中場不休息什麼時候來吃都可以這點很加分，很適合來聚餐聊天。正餐時段幾乎都是滿滿人，假日建議要先預約唷

喜喜茶室
地址:510彰化縣員林市中山路二段48號
電話:04-8368-777
時間:11:30–22:00
粉專:請點我

喜喜茶室在哪裡?

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喜喜茶室』就在員林車站出來路口對面，走路大約5分鐘就到，交通便利也是大家喜歡約聚餐的地方

喜喜茶室環境介紹

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喜喜茶室』裝潢是復古港式茶餐廳的風格，氣氛還不錯。開業了好幾年，餐廳還是維持得很乾淨~

喜喜茶室菜單價位

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喜喜茶室』主打各式港點快炒，主餐也有打邊爐、飯麵食，來吃正餐或下午茶點心都很可以

喜喜茶室餐點介紹

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與朋友聊天隨手點個幾樣也是滿滿豐盛一桌

絲襪奶茶 / 鹹檸七

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經典港式飲品必點絲襪奶茶，香甜滑順。想來點酸甜酸甜滋味，鹹檸七也不賴

蠔油豬扒蛋撈麵

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【彰化員林】喜喜茶室｜員林車站道地港式風味茶餐廳，平價港點飯麵食。聊天聚餐推薦 - 貪吃猴的幻想

口感很像泡麵，但這個多了些口感，加入蠔油拌炒味道很香，有里肌肉跟荷包蛋整體也是很滿足

臘味三拼煲仔飯

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他們家的煲仔飯真的是不錯吃，米粒很Q，配上臘肉臘腸非常下飯

香煎臘味蘿蔔糕

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外層恰恰蠻香的，會附上蒜蓉醬，沾點更夠味

鮮蝦燒賣

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鮮蝦燒賣推薦必點，餡料飽滿，還蠻大顆的唷

綜合燒賣

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港式點燒賣都是3個一組，這個綜合給到4個很可以，跟朋友一起分享也不錯

冰火波蘿包

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我最愛的冰火波蘿包，外層相當酥，邊吃邊掉屑屑哈哈。冰心奶油在嘴裡化開，口感相當滑順，每一口都是幸福。

店家資訊

喜喜茶室
地址:510彰化縣員林市中山路二段48號
電話:04-8368-777
時間:11:30–22:00
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評分者：貪吃猴
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喜喜茶室

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place彰化縣員林市中山路二段48號
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美味度
4.07
服務品質
4.07
裝潢氣氛
4.14
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