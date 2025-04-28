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烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

2025-04-28 23:20:06 文字：Jennifer(真妮4)
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Jennifer(真妮4)

Jennifer(真妮4)

烤到7分熟的巴斯克蛋糕出爐後要在室溫下放涼讓水氣散發後再放冰箱冷藏4小時以上才會好吃，帶著水氣的蛋糕口感可是會大扣分的

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

巴斯克的材料(4吋*4個)

奶油奶酪 210g

動物鮮奶油130g

全蛋2顆

糖粉50g

玉米粉(或低筋麵粉)15g

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

1.奶油乳酪提前放在室溫軟化後再隔水加熱到乳膏狀

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

2.加入糖粉拌到粉粒溶解(糖粉會比砂糖更快溶解)

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

3.分次加入常溫的雞蛋，拌勻後再加下一顆

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

混勻了蛋液後的乳酪麵糊，具有堆疊感的流動性

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

4.分次加入常溫的動物鮮奶油，拌勻

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5.加入過篩的玉米粉(或低筋麵粉)，拌勻

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

6.把均勻混合的乳酪麵糊平均倒入套了烘焙紙的模具裡(一模約裝130g的麵糊)放入已預熱好的烤箱

我用4吋活動烤模，套的是材料店買的巴斯克烘焙紙(若用一般烘焙紙先抓皺再套入烤模裡)

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

7.以230℃烤25分鐘，出爐降溫後放冰箱冷藏4小時以上(能隔夜最好)

想要成品帶有液體流動的流心效果要縮短烘烤的時間。喜歡顏色深一點的在出爐前5分鐘提高烤溫增加色相。若怕糊頂就加錫箔紙以防表面烤焦

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

上圖是剛出爐時很澎的樣貌，下圖是降溫後的回縮畫面，這是正常現象

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

裝飾的慕斯材料

奶油奶酪120g

動物鮮奶油300g

糖粉40g

果醬30g

調色的蔬果粉三色各8g

吉利丁片4片

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

1.吉利丁片，一片剪成三段泡在冰水裡軟化後，擠掉水分再隔水融化(或放入40cc的溫牛奶中融化)

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

2.奶油乳酪提前在室溫軟化後再隔水加熱到乳膏狀，用電動攪拌機輕微打發到柔順就可

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

3.加入動物鮮奶油後打發到出現紋路就好

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

4.加入融化的吉利丁液拌勻

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

5.取1/4的乳酪鮮奶油加入果醬拌勻

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6.剩下的乳酪鮮奶油篩入糖粉拌勻後分3份，分別加入用少許開水調勻的蔬果粉拌勻後裝入擠花袋

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蔬果粉依序為:黃色南瓜粉，紫色紫薯粉，咖啡色可可粉

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

調好的奶酪鮮奶油放冰箱冷藏，凍一下比較好操作下一步驟

烘焙筆記│巴斯克，一盆麵糊做出四個口味

7.冷藏後的蛋糕體擠上4色奶酪鮮奶油，再用喜歡的零嘴裝飾就完成可口的巴斯克乳酪蛋糕了

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有威化餅乾的可可鮮奶油巴斯克乳酪蛋糕

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有巧克力的蔓越莓果醬巴斯克乳酪蛋糕

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可樂果搭配南瓜鮮奶油的巴斯克乳酪蛋糕

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核桃搭配紫薯鮮奶油的巴斯克乳酪蛋糕

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