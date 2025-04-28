安平出張所是台南地區極具特色的景點！在百年建築的歷史建築內，不但可DIY生日專屬的鹽御守，還能跟可愛水豚君互動，最重要的是來安平出張所可免費參觀喔！這麼有趣的台南景點，當然要報給大家知道，安平出張所距離安平老街也不遠，附近還有安平航海城，都可以打包一起玩呢！

安平出張所在哪裡？

安平出張所就在鹽神公園後方，附近還有安平古堡、安平樹屋和同記豆花，是安平地區眾多有趣的必訪景點之一，來安平一趟就有這麼多好玩景點，CP值還挺高的

建於1923年的安平出張所，原為臺灣總督府專賣局台南支局所成立的安平支局，後因組織精簡之故改名為「臺灣總督府專賣局台南支局安平分室」，入口處的門牌旁邊還掛了許多祈福小木片

「出張」是日語出差的意思，出張所就相當於出差辦公用的辦公室，一聽就有濃濃的日式風情

二次大戰結束後，此建築被改為鹽務退休人員的宿舍，後來被經濟部收回並成為市定古蹟

大門旁的這面牌子就有詳細說明，關於安平出張所的來龍去脈，讀完就能對此地有多一層瞭解

安平出張所DIY活動

12花神の誕生鹽御守

安平出張所最有意思的DIY體驗，莫過於大家都可親手製作專屬的12花神の誕生鹽御守，DIY做一個誕生鹽御守$100，既好看又有特殊涵意

製作誕生鹽御守步驟：

1️⃣先選生日的月份，每個生日月會對應12個不同花神，所以可以先來挑一個精緻的御守袋

2️⃣挑完生日月的御守袋子後，再來挑選生日日期的生日鹽，總共有31個不同顏色

鹽能淨化驅趕低頻率的人事物，所以也很適合運用鹽來護持自身。不過有一點急須注意：鹽在一段時間的擺放後，會吸附空間的濕氣而逐漸結成硬塊，這也表示鹽已經完成它的階段性任務了。這時，必須將鹽堆在水中流放掉，切勿任由過期的鹽堆擺放在空間中。

每個顏色的生日鹽都有其代表含意，原來我是堅持努力的實踐家，似乎有那麼87分像😆

製作鹽御守的好處多多，在裡面放入1/3份量的鹽，然後將袋口封好。完成後可將鹽袋放在抽屜裡、衣櫃、鞋櫃，也可以放在辦公室的抽屜中。或者放在包包內，隨身攜帶也可以發揮護持的功能。總之來這裡DIY做一個生日專屬的鹽御守只需$100，送禮自用二相宜，還是一份極富寓意的生日禮喔🎁！

這個祈福鹽池也是DIY項目之一，天然的鹽原本就有淨化磁場的功能，日本人甚至會將鹽堆砌成高高的小鹽山，因為鹽就像是天然的守護神，據說可阻擋邪惡進入店家。來這裡做一個祈福鹽袋只需$80

魔法水晶DIY

除了生日鹽御守，還安平出張所還有另一個魔法水晶DIY的項目，體驗價$80就能製作一個專屬的魔法水晶，這間小和室就是水晶DIY的地方

先挑一個自己喜歡的玻璃瓶，這個木箱內擺滿了各式各樣形狀特殊別緻的玻璃瓶任人挑選

再從桌上擺滿不同顏色水晶的木格子內，調配出自己喜歡的水晶顆粒，裝進玻璃瓶內就大功告成了

和室角落的木櫃裡還有各種鹽燈，這些鹽燈也是有販售的，有些用玻璃罩著，有些做成花朵的形狀，喜歡還可以買回家做裝飾，順便淨化一下家中磁場

安平出張所特色商品

搖搖蝦餅

除了DIY體驗，安平出張所還有販賣各種優質商品，比如這個搖搖蝦餅，他們特地開發出金木水火土五行鹽的獨特吃法，可以加入蝦餅袋中搖一搖之後再吃，讓原本就很有名的安平蝦餅吃起來更多不同風味，是不是很有意思呢？

12花神四季漢方花草茶

我本人是花茶控，看到這個12花神四季漢方花草茶就忍不住趨前一探究竟，跟搖搖蝦餅一樣，也可以先試喝再決定要不要買！不得不說還真的挺好喝的，喝起來有獨特的花草香，有些花茶還有寧神效果可幫助入眠，而且買12入優惠價$480，很划算喔！

多種口味果乾

這邊是果乾販賣區，除了常見的水果，還有比較特別的洛神花果乾，連溫刀阿木都稱讚好吃

來安平出張所結帳可以付現或用Line Pay，也可加入FB和IG的粉絲，掃描粉專條碼後，按讚＋追蹤後就能獲得一份小禮物喔！

來安平出張所玩，還能順便買一下它們的搖搖蝦餅、洛神花果乾和花草茶當伴手禮，既別緻又美味，真是與眾不同的禮物！

安平出張所建築介紹

由於安平出張所是市定歷史古蹟，牆上剛好有這二幅歷史沿革和當初修復的介紹，看得出來當初也花了不少功夫重新整治

關於安平出張所的天花板和百葉窗，除了考慮通風，還有平衡錘窗的設計，跟之前去看淡水街長故居一樣，看完都能長知識了呢！

櫃台旁還有販賣這個磚瓦繪馬$80，可以買來寫上祈福字句，也能幫助古蹟的修復計畫，一舉二得！

漢服體驗&周歲禮

安平出張所裡面也有提供漢服換穿體驗及周歲禮活動，讓喜歡拍照的人來這裡可以租借漢服來當玩穿越時空的遊戲，另外小朋友的抓週禮也可以來此舉辦，各種道具服飾都有喔！

安平出張所飲料餐點

安平出張所也有提供簡單的餐點小食和飲料，最前面這台就是啤酒機

櫃台這邊的冰箱內有販售酒精和非酒精性的飲料，另外還供應大人小孩都喜歡的霜淇淋，在炎炎夏日真的很需要來杯飲料或點個冰淇淋來消消暑

櫃檯上這張就是安平出張所的菜單，包括咖啡、花草茶、氣泡飲和啤酒系列，另外也有供應炸物拼盤$180，包含起司球、黃金魚塊、魷米花、韓式炸雞、小雞球和薯條等，剛好能點來當下午茶點心

我點了杯秉燭遊森林氣泡飲$100，就到外面的庭院找位子坐下，一邊享受清風拂面，一邊慢慢啜飲冰涼的氣泡飲，老建築的氣氛就是這麼悠閒！

日本式建築的長廊很好拍，如果換穿他們的漢服拍起來肯定更有感，簡直一秒穿越回古代了

抬頭一望，忽然看到屋簷之間卡了一個大氣球，究竟是甚麼可愛的生物呢？

原來是被暱稱為水豚君的卡皮巴拉，安平出張所的庭院內就養了二隻喔！由於水豚愛玩水的習性，所以院子內還蓋了一個它們專用的游泳池，三不五時就能看見它們跑進去戲水玩耍

這二隻都是年紀很小的水豚寶寶，比較怕生，但餵牠們吃草還是可以跟它們互動一下

跟他們培養了好一陣子的感情才願意靠近我，摸摸拍拍它們也很溫馴，搔一下水豚的下巴就開心地翻肚子了，真是可愛破表，難怪小孩都愛死水豚了😍！

如果有機會來安平旅遊，千萬別錯過安平出張所這個有趣好玩，又能跟水豚君互動的免費景點喔👍！

安平出張所 地址：台南市安平區古堡街196 號 電話：(06)391-0562 營業時間：10:00~18:00