泰國河景餐廳又一間入手。這次泰國曼谷7天6夜的行程裡我們第一晚的晚餐安排在曼谷新開幕的河景餐廳【BALADA Restaurant】，兩層樓的餐廳建築非常有設計感，金光閃閃的燈光讓整棟建築變得非常亮眼，在很遠的地方都會被這餐廳造型給吸引。餐廳的位置前面就是湄南河旁邊緊靠拉瑪九世大橋，不論白天還是晚上這裡的景色都很迷人，不只這樣這裡還安排駐唱歌手駐唱，聽著美妙的抒情音樂配上美味的泰式料理真的好愜意。

BALADA｜餐廳位置交通方式

【BALADA 】的位置在餐廳旁邊就有停車場，但附近距離BTS還有頗長的距離，建議可以搭乘BTS到再轉搭計程車過來。麥仔這次全部的交通工具都是安排『金剛旅行社』的包車服務，所以到任何點都很方便還有專屬司機接送，讓整段旅程舒適度更高不用擔心體力不夠還是迷路的問題，所有行程交給金剛旅行社就對了。

BALADA｜Google map

【BALADA 】是2025年初才剛開幕的河景餐廳，我們造訪的這天剛好是假日整間店可以說是一位難求，人氣相當高。營業時間從早上10點就開始，不同時段來這感覺也都不同，白天是咖啡廳晚上變成泰式料理餐廳，所以在這裡也可以點到Brunch，下次可以安排白天來這用餐一定也超美。

BALADA｜餐廳環境

【BALADA 】可以選擇戶外或是室內區用餐，這天抵達的時候戶外用餐區已經客滿，所以我們還是安排在室內用餐吹冷氣。

但這天晚上溫度並不會太熱還有些許涼風，所以坐戶外也是很不錯的選擇。

用餐人潮真的不少，而且都是泰國在地人為主。

餐廳旁邊就是昭披耶河，而且還就在拉瑪大橋的下方，晚上燈一打開真的是太美了。

一直在跟珍小姐研究，這【BALADA 】的外觀到底像什麼？

後來發現這側邊好像鯨魚啊～這跟之前在芭達雅的Moon Whale 戶外日落酒吧有點相似，難怪感覺好熟悉好像在哪見過。

不只【BALADA 】的餐廳外觀金光閃閃，就連餐廳裡面也是金碧輝煌，以大量竹藤勾出建築設計的線條真的別有感覺，真的很佩服泰國在建築上的設計巧思，實在很厲害。這次在泰國也找到新的元素可以跟大家分享。



沿著餐廳旁邊的樓梯往上走二樓也有用餐空間，但感覺完全不同。

二樓的用餐區同樣延續了一樓的大量竹藤元素，搭配氣氛吊燈跟氣氛燈的設計感太強了，在這裡真的會快門按不停，隨便拍都好好看。

二樓的座位也有分室內跟室外，兩邊感覺都很不錯。

從二樓往下看可以看到整個戶外用餐區，駐唱歌手正唱著輕鬆的R&B，配上栩栩涼風整個感覺真的好舒服。這時候再來杯冰涼的啤酒就太讚了。

BALADA｜菜色推薦

泰式魚餅

這個香料味十足的泰式魚餅帶點辣度，我自己非常喜歡，但對於不吃辣的珍小姐還有小麥仔就完全不能接受。

蟹肉炒飯

來泰國就是要享受蟹肉炒飯自由，這炒飯調味很不錯鹹淡適中，唯一小可惜就是炒得有點過乾。

蝦醬空心菜

來泰國一定要吃他們的空心菜，蝦醬香氣逼人空心菜嫩度夠，配上這特有的鑊氣味道真的很讚，這盤空心菜直接秒殺好好吃。

火烤大河蝦

來到泰國真的是天天泰國蝦還有大河蝦吃爽爽，這天的大河蝦表現很亮眼，蝦膏雖然不是特別滿但甜度跟蝦肉表現都很夠水準。

看看這蝦膏實在太邪惡，濃郁的奶油香好過癮啊。

蝦肉新鮮不用多說，輕輕一拉整尾蝦肉就拉起來，視覺效果破表啦。上面沾滿濃郁的蝦膏配上河蝦肉本身的甜度這一尾絕對必點，超好吃啦！就連對海鮮沒有太感興趣的珍小姐都稱讚不已，推一個。

就連這蝦螯還有蝦腳都處理很到位，直接去殼就是貼心。

西瓜冰沙

最後就是小麥仔來泰國必點的西瓜冰沙，之前就答應他來泰國度假可以天天喝西瓜汁，果然他每天都至少喝一杯以上，實在太幸福了。而且價格相對便宜甜度又高來這絕對要點。

最後吃飽喝足我們就來這湄南河旁看看夜景，當天也有不少客人吃飽就過來餐廳旁邊的河堤散步，晚上的氣溫比較不熱微微涼風吹過來相當舒服，第一天的行程就在這超Chill的氛圍下結束這一回合。這間曼谷新開幕的河景餐廳【BALADA 】真的是間非常值得推薦的氣氛餐廳，除了主建築設計感很強，每個角落都好拍，戶外的大橋配上河景也是很殺記憶體，強烈建議來到曼谷一定要安排起來。

BALADA｜餐廳資訊

BALADA

地址：8 4 Rat Burana 29 Alley, Khwaeng Rat Burana, Rat Burana, Bangkok 10140泰國 電話：+66842898686

營業時間：週一～週日10:00~00:00（無公休） FB粉絲團： FB

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