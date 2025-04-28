會來到雙溪老街

是因為來到雙溪露營

【新北。雙溪】(第134露)適合親子同露｜離台北市只要一小時車程．山間小露露營區

中午就來到雙溪老街逛逛兼覓食

在市場吃完午餐後

戶長說有查到一家藥房的八仙果跟橄欖很有名

於是循著路線找去

戶長跟翔哥是兩個很愛吃蜜餞的男子

但是他們比較愛梅子類

所以後來沒有買

喜歡橄欖的可以買來吃吃看

林益和藥房這條路感覺應該有故事

促使我們再走下去

果然來到一處古蹟 - 雙溪渡船頭遺址

這裡是淡蘭古道的重要關口

當時這裡是水陸轉運中心

與草嶺古道結合

讓這裡形成一個熱鬧的大鎮

這裡就是渡船頭

這裡就是雙溪匯流處

我們在這裡遇到一位很熱心的當地人

一一跟我們詳細解說

他說

當平林溪跟牡丹溪兩條溪匯流到這裡變成一條

就叫雙溪

既然是熱鬧的城鎮

戲院是不可少的

但如今我看不到戲院的風華

因為路口被封住了

我們就直接略過了

在渡船頭旁邊還有一處古蹟

名為周家古厝

這棟二層樓古厝建於清代

屋頂猶如一頂明朝官帽

建築形式中西合併

是當時雙溪最豪華的建築

周家古厝的主人姓周

日治期間擔任雙溪街庄長

鄉民尊稱周總理

除了渡船頭、戲院、總理的豪宅等等

還有三忠廟

但不才我

只認識“宋士傑”

周星馳的影迷應該都認識

除了這些

在當時也是有妓院的

當地人跟我們說妓院在東榮大橋旁的某個山坡上

但遺跡已不復在

要我指認給你們的話我還記得哦！

可以問我(*´艸`*)

最後雙溪這裡還有一家有名的「海山餅店」

我們二次造訪想買出名的寒天布丁蛋糕

才下午約4點

已經賣光光啦！

預購從速啊各位朋友

有機會的話

到雙溪走走逛逛

尋幽訪古一下

有機會還可以走一段淡蘭古道

平易近人又優美

我們下一篇介紹囉！

林益和堂中藥店

地址：新北市雙溪區長安街3號

營業時間：週三~六 9:00~21:00 / 週日 9:00~20:00 (週一二公休)

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淡蘭古道 - 北台灣百年步道

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