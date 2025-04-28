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新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

2025-04-28 23:30:06 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

安妮貓玩食遊

新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

會來到雙溪老街

是因為來到雙溪露營

【新北。雙溪】(第134露)適合親子同露｜離台北市只要一小時車程．山間小露露營區

中午就來到雙溪老街逛逛兼覓食

在市場吃完午餐後

戶長說有查到一家藥房的八仙果跟橄欖很有名

於是循著路線找去

戶長跟翔哥是兩個很愛吃蜜餞的男子

但是他們比較愛梅子類

所以後來沒有買

喜歡橄欖的可以買來吃吃看

新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

林益和藥房這條路感覺應該有故事

促使我們再走下去

新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

果然來到一處古蹟 - 雙溪渡船頭遺址

這裡是淡蘭古道的重要關口

當時這裡是水陸轉運中心

與草嶺古道結合

讓這裡形成一個熱鬧的大鎮

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這裡就是渡船頭

新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

這裡就是雙溪匯流處

我們在這裡遇到一位很熱心的當地人

一一跟我們詳細解說

他說

當平林溪跟牡丹溪兩條溪匯流到這裡變成一條

就叫雙溪

新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

既然是熱鬧的城鎮

戲院是不可少的

但如今我看不到戲院的風華

因為路口被封住了

我們就直接略過了

新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

在渡船頭旁邊還有一處古蹟

名為周家古厝

新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

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這棟二層樓古厝建於清代

屋頂猶如一頂明朝官帽

建築形式中西合併

是當時雙溪最豪華的建築

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周家古厝的主人姓周

日治期間擔任雙溪街庄長

鄉民尊稱周總理

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新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

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除了渡船頭、戲院、總理的豪宅等等

還有三忠廟

但不才我

只認識“宋士傑”

周星馳的影迷應該都認識新北市雙溪區【新北。雙溪】淡蘭古道的中繼站．雙溪老街

除了這些

在當時也是有妓院的

當地人跟我們說妓院在東榮大橋旁的某個山坡上

但遺跡已不復在

要我指認給你們的話我還記得哦！

可以問我(*´艸`*)

 

最後雙溪這裡還有一家有名的「海山餅店

我們二次造訪想買出名的寒天布丁蛋糕

才下午約4點

已經賣光光啦！

預購從速啊各位朋友

 

有機會的話

到雙溪走走逛逛

尋幽訪古一下

有機會還可以走一段淡蘭古道

平易近人又優美

我們下一篇介紹囉！

 

 

 

 

 

 

 

 

林益和堂中藥店

地址：新北市雙溪區長安街3號

營業時間：週三~六 9:00~21:00 / 週日 9:00~20:00 (週一二公休)

新北市觀光旅遊網介紹←請點

 

淡蘭古道 - 北台灣百年步道

新北市觀光旅遊網介紹←請點

 

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