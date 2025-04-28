因為行程的安排，選擇在屈斜路湖王子大飯店Kussharo Prince Hotel住上兩晚。

屈斜路湖王子大飯店周邊開車附近不遠的景點，

包括砂湯、弟子屈拉麵、美幌峠、硫黃山、摩周湖都不遠，

這次行程更特別安排釧路川源流獨木舟體驗，

店家SOMOKUYA離飯店車程約7分鐘很方便。

在agoda訂暑假7月的四人房，兩晚含早餐的價格為台幣1.4萬，不算便宜。

飯店會另收溫泉稅，大人一晚為150日圓。()

北海道行程安排與花費 ➡️ https://reurl.cc/LWym1a

北海道租車自駕心得 ➡️ https://reurl.cc/04MqMo

(入住日期 2024年7月)

飛買家WIFI分享器/SIM卡/ESIM卡 輸入折扣碼 TTB90 立享九折

上網訂購去 ➡️ https://reurl.cc/vdjp4l

屈斜路湖王子大飯店位在屈斜路湖旁，戶外停車場很大很方便停車。

而飯店附近並無超商與餐廳，因不想吃飯店buffet晚餐，

所以事先在弟子屈的超市先採買好晚餐的食物。

飯店大廳很大，不過算是老派復古豪華風格。

供旅客休憩的座位不少。

電梯是景觀電梯，可以看見外面的景觀。

飯店特別設計每間房型都可以看到屈斜路湖的湖景，

所以房型集中在走道的左側，右側設計大面的窗戶，十分明亮，

也可以直接看到飯店的餐廳。

屈斜路湖王子大飯店每間房型都皆可看到屈斜路湖的湖景，

因此打開房門時，意外有驚艷到! 窗簾拉開就可以看到美麗的屈斜路湖。()

四人房的房間大小為29平方公尺，還蠻寬敞的。

窗邊簡單設計電視櫃以及梳妝台。

玄關入口處一邊設計洗手台、廁所，

另一邊則是淋浴間與衣櫃，居然沒有浴缸也是很特別。

冰箱擺設在洗手台的下方。

四人房設計成四張單人床，有點像學校宿舍風格，

小孩看到可以一人睡一張床，都開心的歡呼! ()

床頭櫃上還特別放上屈斜路湖的湖怪庫希的介紹。

房間內還有提供飯店buffet早餐與晚餐提供的餐點內容與價目供旅客參考。

飯店地下室設置有紀念品商店，除了北海道名產外，

還有販賣屈斜路湖的湖怪庫希相關紀念品。

另外有設置桌球檯(需另收費)、各項電子遊戲設施(需另收費)，

也有設置洗衣間。()

飯店三樓則設置大浴場♨️

連續兩晚入住都有去泡湯，很舒服。

(照片取自於飯店官網)

早餐時間為7:00-9:00，所以不能睡太晚下來用早餐XD

早餐用餐地點很寬敞，

餐廳採挑高設計還有偌大的落地窗，用餐環境很舒服！()

拿餐點的動線簡單明瞭。



早餐餐點表現算是中規中矩，

有西式料理，像是義大利麵、炒蛋、早餐腸等。

還有這個可以自動製作鬆餅的機器，

鬆餅味道還不錯，小孩很喜歡。

也有水果及優格。

早餐時間也有咖哩飯可以享用。

也有提供日式早餐會出現的醃漬小菜、玉子燒與煎魚。

麵包種類不算多。

不過能自己製作熱壓吐司。

也有提供新鮮的生菜沙拉。

來北海道就是要牛奶喝到爆

屈斜路湖王子大飯店早餐主打可享用三種不同品牌的北海道牛奶。

飯店還特別製作介紹說明介紹不同品牌牛奶喝起來的風味 。

連續兩天的早餐都十分滿足。

屈斜路湖王子大飯店也可以租借腳踏車，

最後一晚晚餐前，嚕米還陪梨騎腳踏車去和琴湖畔晃晃。

飯店就在屈斜路湖旁，

早餐過後很適合散步至屈斜路湖，

飯店後方有廣闊的草地可以讓小孩盡情的奔跑，還有躺椅可以躺呢~

雖然只能步行一小段的屈斜路湖，但十分值得，

屈斜路湖十分幽靜，超美的~

來入住屈斜路湖王子大飯店真的推薦一定要來湖邊走走。()

查屈斜路湖王子大飯店Kussharo Prince Hotel目前最便宜價錢與旅客的住宿評價

TripAdvisor評價：TripAdvisor

訂房連結： Hotel.com

屈斜路湖王子大飯店Kussharo Prince Hotel

地址: 088-3395 北海川上郡弟子屈斜路溫泉, 日本

電話 : +81 15-484-2111

官網：