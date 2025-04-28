因為行程的安排，選擇在屈斜路湖王子大飯店Kussharo Prince Hotel住上兩晚。
屈斜路湖王子大飯店周邊開車附近不遠的景點，
包括砂湯、弟子屈拉麵、美幌峠、硫黃山、摩周湖都不遠，
這次行程更特別安排釧路川源流獨木舟體驗，
店家SOMOKUYA離飯店車程約7分鐘很方便。
在agoda訂暑假7月的四人房，兩晚含早餐的價格為台幣1.4萬，不算便宜。
飯店會另收溫泉稅，大人一晚為150日圓。()
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(入住日期 2024年7月)
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屈斜路湖王子大飯店位在屈斜路湖旁，戶外停車場很大很方便停車。
而飯店附近並無超商與餐廳，因不想吃飯店buffet晚餐，
所以事先在弟子屈的超市先採買好晚餐的食物。
飯店大廳很大，不過算是老派復古豪華風格。
供旅客休憩的座位不少。
電梯是景觀電梯，可以看見外面的景觀。
飯店特別設計每間房型都可以看到屈斜路湖的湖景，
所以房型集中在走道的左側，右側設計大面的窗戶，十分明亮，
也可以直接看到飯店的餐廳。
屈斜路湖王子大飯店每間房型都皆可看到屈斜路湖的湖景，
因此打開房門時，意外有驚艷到! 窗簾拉開就可以看到美麗的屈斜路湖。()
四人房的房間大小為29平方公尺，還蠻寬敞的。
窗邊簡單設計電視櫃以及梳妝台。
玄關入口處一邊設計洗手台、廁所，
另一邊則是淋浴間與衣櫃，居然沒有浴缸也是很特別。
冰箱擺設在洗手台的下方。
四人房設計成四張單人床，有點像學校宿舍風格，
小孩看到可以一人睡一張床，都開心的歡呼! ()
床頭櫃上還特別放上屈斜路湖的湖怪庫希的介紹。
房間內還有提供飯店buffet早餐與晚餐提供的餐點內容與價目供旅客參考。
飯店地下室設置有紀念品商店，除了北海道名產外，
還有販賣屈斜路湖的湖怪庫希相關紀念品。
另外有設置桌球檯(需另收費)、各項電子遊戲設施(需另收費)，
也有設置洗衣間。()
飯店三樓則設置大浴場♨️
連續兩晚入住都有去泡湯，很舒服。
(照片取自於飯店官網)
早餐時間為7:00-9:00，所以不能睡太晚下來用早餐XD
早餐用餐地點很寬敞，
餐廳採挑高設計還有偌大的落地窗，用餐環境很舒服！()
拿餐點的動線簡單明瞭。
早餐餐點表現算是中規中矩，
有西式料理，像是義大利麵、炒蛋、早餐腸等。
還有這個可以自動製作鬆餅的機器，
鬆餅味道還不錯，小孩很喜歡。
也有水果及優格。
早餐時間也有咖哩飯可以享用。
也有提供日式早餐會出現的醃漬小菜、玉子燒與煎魚。
麵包種類不算多。
不過能自己製作熱壓吐司。
也有提供新鮮的生菜沙拉。
來北海道就是要牛奶喝到爆
屈斜路湖王子大飯店早餐主打可享用三種不同品牌的北海道牛奶。
飯店還特別製作介紹說明介紹不同品牌牛奶喝起來的風味。
連續兩天的早餐都十分滿足。
屈斜路湖王子大飯店也可以租借腳踏車，
最後一晚晚餐前，嚕米還陪梨騎腳踏車去和琴湖畔晃晃。
飯店就在屈斜路湖旁，
早餐過後很適合散步至屈斜路湖，
飯店後方有廣闊的草地可以讓小孩盡情的奔跑，還有躺椅可以躺呢~
雖然只能步行一小段的屈斜路湖，但十分值得，
屈斜路湖十分幽靜，超美的~
來入住屈斜路湖王子大飯店真的推薦一定要來湖邊走走。()
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TripAdvisor評價：TripAdvisor
訂房連結： Hotel.com
屈斜路湖王子大飯店Kussharo Prince Hotel
地址: 088-3395 北海川上郡弟子屈斜路溫泉, 日本
電話 : +81 15-484-2111
官網：