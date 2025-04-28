芭達雅晚上除了看秀，走夜市之外，其實個人也很推薦大家來體驗東方公主號，除了有各國美食的佳餚之外😋，還有壯觀的夜景，最重要的是晚上的男模、人妖秀表演，全都精彩絕倫，完全打趴曼谷的各式游船，太厲害了👏👏

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東方公主號是一艘巨大無比的游輪，可以容納百餘人在上面觀光、用餐與欣賞演出~游輪上的各種游樂設施、公共環境、安全措施都做得很不錯，即使在船上待的時間不算很長也能夠充分享受這個環境。

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個人做了幾個小TIP

📍這裡也被譽為泰國的「水上魅力劇場」

📍登船的時間都在傍晚時分 18:00，幸運的話還會有迷人的晚霞，記得準備好相機

📍飲料酒水的話，只有每桌上自帶的飲用水是免費的，如果想要加點的話可就需要另外付費

📍我自己是透過【三八旅客】預訂芭達雅包車順便預訂門票，加起來還有折扣蠻優惠的

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當然你可以在船上與顔值超高和身材超有料的男模女模一起共度一個夜晚，真的超贊，可以説是大飽眼福！他們會不定時在船上進行演出還會與乘客進行互動，有些還會靠過來和你一起合照，如果有一起合照的話，別忘了給小費噢，這點可以多加留意~~