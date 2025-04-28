彰化員林人氣景點「琉璃仙境休閒農場」是一座結合婚紗攝影基地與親子休閒農場的夢幻園區，擁有多樣化的拍照場景與親子互動設施，還可以近距離接觸可愛小動物，無論是情侶約會、家庭旅遊或朋友聚會，都能在這裡留下美好回憶，是相當受歡迎的美拍景點和親子景點。

「琉璃仙境休閒農場」位於員林市郊，農場有廣大的停車場，還沒進入園區，就可感受到悠閒的綠意和浪漫的氣息。

「琉璃仙境休閒農場」最吸引遊客的，就是園區內有多達20幾面3D彩繪牆可供拍照，而且拍照場景風格多樣。

有充滿愛情浪漫的元素。

也有可愛夢幻的風格，繽紛色彩讓人看了心情就很美好。

除了彩繪牆面好拍照之外，也不可錯過園區的可愛動物區。

「琉璃仙境休閒農場」的可愛動物區空間不小，遊客漫步其中，可以感受到被小動物包圍的樂趣。

呆萌的羊駝乖乖的看著鏡頭拍照。

鴨鵝和小豬有獨立的活動空間。

這座木造遊戲設施可是給小羊玩的喔！

動物區裡還有一處是「琉璃仙境休閒農場」的必拍場景，就是哈比村小屋了，很有童話風格的場景。

漫步在園區，可以感受到園藝植栽的用心。

不只是彩繪牆，園區的每一處裝潢擺設也都超好拍。

「琉璃仙境休閒農場」也有許多適合小小孩玩的遊樂空間，像這個玩沙池就超大的！

炎炎夏日不可錯過戲水池！

泡腳亭適合全家同樂。

農場是親子友善空間，所以也設有育嬰室和哺集乳室。

「琉璃仙境休閒農場」園區廣大，大部分都是戶外空間，夏天來可要注意防晒了！農場也很貼心在入口處和園區多個點，置放遮陽傘供遊客自行取用，撐著傘拍照也滿美的呢！

農場裡也設有餐廳，不用擔心用餐的問題。

十二星座主題餐廳是水管屋的造型，裡頭可以品嚐火鍋美食。

我們用餐的地方在庫塔餐廳。

庫塔餐廳提供的有火鍋料理和簡餐式的餐廳，我們點了咖哩海鮮麵和日式豬肉丼，表現得都不錯，而且份量也不小！

用完餐後，也別忘了到一旁的教堂拍拍照、感受浪漫的異國風情。

粉紅教堂真的很美耶 ！一旁還有戶外證婚廣場，搭配草坪的綠意，一眼望去真的很療癒。

歐式庭園的造景，怎麼拍都好看！

琉璃市集裡有販售一些香氛用品，可以買來當伴手禮。

「琉璃仙境休閒農場」真的是拍照的好地方，超多彩繪場景可以拍過癮！

「琉璃仙境休閒農場」除了有豐富的彩繪場景和歐風建築可以美拍之外，也有療癒的空間可以親近可愛的小動物，是一處適合全家同遊的好地方，來彰化玩可以安排一下。

《景點資訊》

「琉璃仙境休閒農場」

地址：彰化縣員林市香山路87之11號

電話：04-8373888

開放時間：每日09:30-17:30

票價：全票200元(可折抵150元)，其他票種詳見官網

官網： https://www.colorglass8711.com/

FB： 琉璃仙境