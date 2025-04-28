說到日本旅遊，大家都會想到日式料理、溫泉、滑雪和購物Shopping！那麼來到石垣島自由行除了去美麗自然的石垣島景點玩水、吃石垣島美食，品嚐道地石垣牛之外，這邊有許多沖繩限定的石垣島必買伴手禮。如果有人問石垣島必買的伴手禮有什麼？小編先給大家幾個小提示：像是非常有人氣的石垣島辣油、海鹽或是泡盛都是送人自用兩相宜的好選擇。本篇整理了沖繩石垣島伴手禮推薦、石垣島必買清單、石垣島購物好去處，推薦大家趕快收藏這篇，才能在盛夏石垣島購物後收穫滿滿喔！

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沖繩石垣島必買清單

石垣島辣油：石垣島辣油採用當地新鮮的辣椒製成，辛辣中帶有淡淡甜味，無論是用於炒菜、拌麵還是調味都能提升美味層次，喜歡吃辣的這絕對是必買石垣島伴手禮推薦。 石垣鹽味金楚糕：使用石垣島海鹽製成，口感柔軟細緻，鹹甜適中，是不可錯過的石垣島必買伴手禮。 石垣島啤酒：以當地天然純淨水源釀造而成，有淡啤、黑啤和水果味啤酒，喝起來清新又爽口，是夏日消暑的石垣島必買推薦。 石垣島布丁：石垣島必買推薦石垣島プリン本舗的布丁，採用新鮮牛乳、天然飼料飼養有精卵、石垣鹽以及國產和三盆糖精心製成。 石垣島紅芋地瓜塔：紅芋塔是沖繩名產必買甜點，來到石垣島旅遊也推薦購買沖繩限定伴手禮。

沖繩石垣島伴手禮哪裡買？

石垣島商店街

規劃石垣島自由行行程時，血拼購物買石垣島必買伴手禮的時間肯定不能少！石垣島上擁有日本最南端的拱廊商店街「Euglena Mall」（ユーグレナモール），在這邊匯集了餐飲店、藥妝店、工藝品店、蔬果店等一共有100間以上的店鋪，這裡最適合想一次買齊石垣島伴手禮的遊客！逛到肚子餓的話，還可以在這裡品嚐石垣島當地鄉土料理，在這裡待上一整天也不會膩喔！

石垣島商店街 地址：沖縄県石垣市大川203 營業時間：依商店街內店家有所不同

石垣島公設市場 (石垣島辣油、唐辛子)

石垣市公設市場位於石垣島的中心地——石垣島商店街內。這個市場於1899年（明治32年）設立，是一個歷史非常悠久的島嶼廚房。在這個3層樓的建築裡面有二三十家商店提供各式各樣的商品，包括鮮肉鮮魚和石垣島必買的石垣島辣油和唐辛子泡盛等。當時市場建物老舊，在大家齊心合力下進行了重建工程於2021年5月18日重新開幕！

石垣島公設市場 地址：沖縄県石垣市大川208 營業時間：09:00-20:00 *每個月第二和第四個禮拜天定休

八重山郵便局(文藝小物、明信片)

來到日本都會想寄個明信片回去給親朋好友，紀念自己到此一遊。而這個明信片肯定是富含心意，也是最特別的石垣島伴手禮。石垣島八重山郵便局這邊除了買文藝小物和寄明信片之外，還有一個必拍的地方就是它的金色郵筒！這個金色郵筒是為了紀念八重山商工高校畢業的平良海馬選手在2022年東京奧運代表日本隊奪下金牌而特別設立的喔！

八重山郵便局 地址：沖縄県石垣市大川12 營業時間：9:00-19:00；星期六9:00-15:00(週日公休)

Drug11

Drug Eleven 是一家日本全國連鎖的藥妝店，在石垣島上總共有2家分店。除了當地居民會來購買各類日常用品和成藥之外，更是石垣島自由行遊客來石垣島購物逛街時必經之地。跟其他連鎖店一樣，這邊店內商品豐富，包括藥品、化妝品、保健食品和零嘴甜食等。也因為是連鎖店的關係，這邊的價格合理，並經常有特價促銷活動，想買齊日本藥妝的旅客來到這裡肯定能買到心滿意足，石垣島藥妝來這裡買就行了。

Drug11 石垣店 地址：沖縄県石垣市ま真栄里299 營業時間：10:00-24:00

MaxValu超市

MaxValu是日本大型超市連鎖店，在石垣島也有分店。這裡各種生鮮食品、日用品、零食和飲料都非常價格實惠。重點是能直接免稅！店內環境整潔，商品種類很多，很適合想嘴饞一下日本味的遊客。MaxValu還經常推出特價促銷活動來吸引顧客。大家要是剛好碰到促銷活動的時候，千萬不要手軟喔！

沖繩石垣島必買伴手禮推薦

石垣島辣油【邊銀食堂】



石垣島辣油是一種獨特的調味品，以當地新鮮辣椒為主要原料，配合多種香料精心調製而成。尤其是超人氣的邊銀食堂出產的石垣島辣油，更是辛辣中帶有濃郁的香氣。小編自己在炒菜、拌麵還是做蝦類料理時都超愛用這款辣油。作為石垣島的特產，它絕對是大家來石垣島必買伴手禮和送禮首選之一。

邊銀食堂 地址：沖縄県石垣市大川199-1 營業時間： 目前休業中 詳細資訊：邊銀食堂官網

石垣鹽味金楚糕【宮城菓子店】

沖繩必買金楚糕是一種琉球的傳統甜點，結合了當地特產海鹽與香甜糯米的獨特風味。金楚糕以其柔軟糯滑的口感和鹹甜交織的滋味，深受遊客和當地居民的喜愛。推薦這個石垣島名產在製作過程中，選用低溫加熱工法而製成的石垣島海鹽，讓鹹味恰到好處地平衡了糯米的甜味，吃完真的是口齒留香。石垣鹽味金楚糕絕對是大家拿來送禮最好的選擇，也可以帶回台灣好好回味石垣島伴手禮的好滋味。

紅芋地瓜塔【御菓子御殿】

紅芋塔是沖繩名產裡非常經典甜點，以這邊的紫色紅芋為主要原料。紅芋經過蒸煮後，製成細膩的芋泥，然後填入酥脆的塔皮中，烘烤至金黃色澤。吃起來口感很綿密，味道也是甜而不膩，兩者完美融合，甜點控的人肯定會愛上。疫情期間因為原料不足的關係，商家也陸續嘗試推出新的口味。但目前紅芋塔還是遊客們喜愛的沖繩伴手禮，在石垣島購物也能買到呦。

石垣島布丁【石垣島プリン本舗】

這家布丁採用了新鮮的蒜山酪農「澤西牛乳」跟天然飼料精心飼養的「有精卵」、最後再配上石垣島名藏灣取用的100％純海水製成的「石垣鹽」，以及純國產的「和三盆糖」精心製作而成。每一口都能品味到食材的濃醇香、所有的食材都以完美比例來調配取得最好的平衡。這款布丁不只是好吃美味，更蘊含著石垣島的自然精華和匠心工藝，來石垣島必買推薦，可以好好品嚐看看。

石垣島プリン本舗 地址：沖縄県石垣市美崎町3 營業時間： 10:00-19:00

石垣島啤酒【石垣島地ビール】

說到夏天，大家都會想到吃烤肉配啤酒。推薦這個來自石垣島特色手工啤酒，以當地天然的原材料和純淨的水源釀造而成。這款地啤酒的風味多樣，常見的種類有淡啤、黑啤和帶有果香跟一些苦味的果味啤酒等。作為石垣島出身的品牌，每一款啤酒都經過精心釀製，保留了啤酒花的香氣和麥芽的醇厚口感。小編覺得這款石垣島啤酒的特色在於其清新爽口，無論是與海鮮大餐搭配，還是單喝，石垣島地啤酒都可以為大家帶來獨特的飲酒體驗。

石垣島泡盛【請福梅酒】

石垣島伴手禮裡面榜上有名的「請福梅酒」！使用和歌山縣紀州收穫的南高梅，精心浸泡在沖繩泡盛中，然後再用國產黑糖調製。這款日本最南端酒造釀造的梅酒，它保留了爽口的梅子酸味，再配上黑糖的甜味。每一口都能品味到梅子的清香和泡盛的醇香，完美融合，讓人回味無窮。這款石垣島梅酒不僅送人很讚，小編也非常推薦大家買回家小酌哦。

稲福酒販 本店 地址：沖縄県石垣市美崎町7-11 營業時間： 10:00–23:00(週日公休)

石垣島藥妝【Lululun 沖繩限定面膜】

日本藥妝、保養品在台灣十分有人氣，而Lululun沖繩限定面膜更是石垣島必買面膜。在各式系列當中，Lululun使用沖繩特有的天然素材製作，其中包括四季桔種子油、百香果提取物、蘆薈、和月桃葉萃取物，這些成分富含維生素和抗氧化劑，有助於改善膚質，讓皮膚看起來吹彈可破。如果平常就有在使用面膜的話，不訪可以來石垣島逛街的時候買一盒回去試試看哦。

沖繩石垣島必買常見問題

石垣島的營業時間是何時? 大多數石垣島商店和超市的營業時間通常為早上10點至晚上8點，但具體時間可能因店鋪而異，建議前往時提前確認。

石垣島購物如何退稅？ 可在指定的免稅店購物時出示護照，達到一定金額（通常是5000日元以上）即可享受免稅服務。結帳時請告知店員需要免稅手續。