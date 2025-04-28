搭乘石垣島郵輪來石垣島旅遊，想知道必吃石垣島美食有哪些？一講到沖繩美食，肯定就會想到沖繩好吃石垣島的石垣牛。但除了石垣牛之外，石垣島美食還不只這樣哦，像是八重山蕎麥麵、石垣島海鮮、石垣島燒肉還有使用石垣島當地新鮮水果所製成的甜點冰淇淋都是石垣島必吃美食。今天小編來跟大家介紹到底有哪些石垣島美食吧，馬上放進石垣島餐廳口袋名單中！

重點整理： Toggle

沖繩石垣島必吃美食有哪些？

圖片來源：

石垣牛

提到高級日本和牛的話，石垣島的石垣牛肯定是榜上有名！以石垣牛柔嫩多汁和豐富的味道著稱。無論是石垣牛排、燒烤還是涮涮鍋，沖繩石垣牛料理總能給小編帶來非常多驚喜。許多石垣島餐廳提供各種以石垣牛為主打的料理，像是石垣燒肉餐廳、石垣牛製作的漢堡等等，絕對是必吃石垣島美食。

八重山麵(蕎麥麵)

沖繩身為群島地形，在各個島上的文化和飲食習慣雖然相近，但又會發展出各自的特色。八重山蕎麥麵是石垣島以及八重山群島特有的麵食。它的特點是寬而平的麵條，再加上一些豬肉、魚板和蔥花等配料就是一道簡單卻充滿地方風味的石垣島必吃美食。

Yushi豆腐

沖繩Yushi豆腐的製作過程與普通豆腐有所不同。在製作豆腐的過程中，將豆漿加熱到凝固的半成品狀態，而不是完全壓制成塊狀豆腐。因此Yushi豆腐的質地比普通豆腐更加柔軟細膩，口感滑嫩又帶有濃郁的豆香。是道小編常常在石垣島餐廳中都會點的料理。

沖繩石垣島美食推薦│必吃石垣牛

VANILLA-DELI V

這家石垣牛漢堡餐廳是美式風格，Vanilla Deli使用100%石垣牛製作的石垣島好吃美味漢堡。店內的裝潢十分吸睛，同時還提供Wi-Fi服務讓手機不離手的遊客們盡情享用。小編推薦大家一定要試試看「酪梨芥末醬漢堡」，芥末的辣配上石垣牛的油花簡直是絕配。而且這邊的漢堡麵包是向當地麵包店訂制的，想吃石垣島美食別錯過了。

Vanilla Deli 地址：沖縄県石垣市石垣12-2 營業時間：11:00~18:00(週日公休)

石垣牛燒肉 石垣屋 圖片來源：島のうし 石垣屋

這間是推薦的石垣島美食打卡燒肉店，建築物充分利用了石垣傳統的琉球瓦和店長故鄉採來的超過300年的吉野杉木材，營造出寬敞且寧靜的氛圍。這裡可以享受炭火燒烤石垣牛、還有當地土雞和島上蔬菜等。店家它們特別選用最高級的雌牛，那個細緻柔嫩的肉質和在口中融化的美味達到平衡。上菜的時候把食材裝在高雅的器皿上，視覺跟著味蕾一起享受。店內所有座位都是挖座式的，開放感十足的大廳、還有用隔扇隔開的半包廂以及9個私人包廂，整體空間非常舒適。

石垣牛燒肉 石垣屋 地址：沖縄県石垣市真栄里547-7 營業時間：11:30~14:00、17:00~21:30(週二店休)

石垣島北內牧場 浜崎本店

石垣島好吃美食不少，這家石垣島美食餐廳不僅受到觀光客的喜愛，當地居民也常常光顧。這邊的石垣牛肉都是自家牧場直營，經過長期肥育而形成的油花真的讓人欲罷不能啊！也因此這家店能以更親民的價格提供高品質的肉類。許多饕客對於店內的配菜如泡菜、湯品和甜點那些的也都是給予高度評價。

石垣島北內牧場 濱崎本店 地址：沖縄県石垣市浜崎町2-3-24 營業時間：11:30~14:30、16:30~22:00

Sumibi Yakiniku Takesantei

店家購買整頭的石垣牛，相當闊氣，所以店內也能提供一些其他店家沒有的石垣牛稀少部位。大家進店裡後要記得往牆上看看菜單，上面都可以點到特定稀少部位。想吃好吃的石垣島美食，小編推薦可以試試烤肋眼牛排，在入口瞬間肉汁四溢，搭配壽喜燒醬汁超美味。

Sumibi Yakiniku Takesantei 地址：沖縄県石垣市浜崎町2-2-4 營業時間：17:00–21:30(週二店休) 石垣牛MARU

自2009年3月開業以來，「我們熱愛燒肉！」就成了這家石垣島打卡美食燒肉店的口號。店鋪位於距離離島碼頭步行約10分鐘的地方。當地特產石垣牛是從當地的肉店採購A5和牛等級以上的部分，店家非常注重每個牛肉部位的最佳切割方式、燒烤火候和食用方法，顧客可以從員工那裡聽取詳細說明。小編最喜歡擠一點檸檬汁或沾一點味噌來提味。而且這家店的飲料種類也很豐富，除了一般軟飲或酒精飲料之外，還有以當地石垣島生產的六種泡盛。提醒大家這家餐廳採用完全預約制，大家可以通過官網隨時預約喔。

沖繩石垣島美食推薦│在地特色美食

八重山そば製麺所×石垣島麺処

石垣島美食必吃還有石垣島拉麵，這邊結合了日本拉麵和沖繩麵的精華，讓來石垣島旅遊的我們多了一個新的麵食選擇。堆疊在麵上的蔥花讓人吃的非常過癮，而且座位寬敞又舒服，非常適合各種類性的客群來用餐。喜歡吃辣的朋友也能試試看他們的石垣島辛麵，有1-10個辣味等級可以選擇哦。

來夏世Kunatsuyu

石垣島美食也推薦這家石垣島好吃的蕎麥麵店，位於石垣小學的後面。「追求像家裡吃的那種不會膩的家庭味道」，正是老闆的理念。他們的特色是豬骨湯底搭配鰹魚出汁，既濃郁又清爽。加上店內的氛圍，讓人有種像在家中般放鬆的感覺。由於中午後很常會賣完，建議在早上10點開店時就在外面排隊等會比較好。

來夏世Kunatsuyu 地址：沖縄県石垣市石垣203 營業時間：10:00~14:00(週日、週三、週四店休)

比嘉

現在由第三代店主比嘉先生經營的老字號，從大約18年前起開始就在賣新鮮現做的「Yushi豆腐」，成為石垣島上享受美食的好去處，深受當地居民的喜愛。前往店鋪的途中道路會有點不平穩，租車自駕的朋友要注意安全喔。迅速用湯匙舀起新鮮豆腐，再加上一點醬油、鹽和自家製味噌讓小編想起台灣的鹹豆漿。而且老闆還分享了一個內行人的吃法，就是吃到八成左右時，可以試著把米飯放進ゆし豆腐的碗裡，這樣吃最好吃喔！

比嘉 地址：沖縄県石垣市字石垣570 營業時間：06:30~15:00(週日店休)

Hitoshi Ishiganto

打了100通也沒有人接！這家石垣島餐廳號稱是島上最難預約的店家。為什麼呢？因為它們提供各種新鮮刺身、壽司、而且多樣化的菜單還包括提沖繩石垣牛的握壽司和許多沖繩鄉土料理。店內裝潢溫馨舒適，具有典型的居酒屋氛圍，是讓人會想帶親朋好友或家人聚餐的好店。而且還提供沖繩的各種泡盛酒和其他飲品，讓你可以用美酒配美食，把石垣島必吃美食之旅帶到更高的檔次。

Hitoshi Ishiganto 地址：沖縄県石垣市大川197-1 營業時間：16:30~23:00

mirumiru honpo ミルミル本舗(米魯米魯)

登高望遠為了來吃冰，這家石垣島打卡美食的冰淇淋店特色在於低溫殺菌牛奶和原汁原味的水果！ 店家本身就是在做乳牛農場，他們能夠提供低溫殺菌的新鮮牛奶。 而且，店家還配合當地果農充分利用石垣島食材和水果， 盡可能減少添加人工糖分和色素，只添加最低限度的糖。 想嘗試石垣島牛奶和當地食材水果結合製成的冰淇淋的話，這家店大家一定要來吃看看！是石垣島美食中的必吃甜點。

mirumiru honpo 地址：沖縄県石垣市新川1583-74 營業時間：10:00~19:00

沖繩石垣島美食常見問題

石垣島餐廳需要預約嗎？ 大部分受歡迎的餐廳，特別是高級燒肉店和專門料理店，都會建議提前預約。尤其是在旅遊旺季或是有郵輪入港時，才能確保有座位。

石垣島餐廳價錢貴嗎？ 石垣島的美食價格範圍廣泛，從平價小吃到高級的石垣牛料理都有。整體而言，當地的食材新鮮，價格合理，CP值相對高。