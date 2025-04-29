天婦羅 杉村

店家地址：台北市中山區樂群二路199號中城廣場2樓

聯絡電話：02-85011157

官方網站： 天婦羅 杉村

官方臉書： 天婦羅 杉村

官方IG：

inline訂位： 我要訂位

訂位資訊：

每月10號 12:00，開放下個月1號～15號的訂位

每月20號12:00，開放下個月16號～30號 (31號) 的訂位

消費資訊：

套餐 $4,980+10% / 每位

社長來台期間：社長套餐＄6,000+10% / 每位

包場低消 $ 60,000

前陣子帶母親大人去吃了懷石料理慶生，開啟了我對日本料理的美食大門，

最近工作剛好告一個段落，想繼續日本料理的美食探索，上網做了一下功課，

發現這家日本靜岡人氣名店，唯一的海外分店 天婦羅 杉村 ，在台灣板前料理推薦的討論度滿高的，

還被評為台北三大天婦羅名店，讓人激起了想去初體驗的雀躍之心，

近期能去的空檔日子剛好還有空位可以預訂，就決定帶自己去約會，

來這裡開啟我的高級天婦羅初體驗啦~

天婦羅 杉村 就位於台北萬豪酒店的二樓，搭捷運到劍南路站就可以到，

有到美麗華摩天輪這裡玩的行程，也可以順便過來這裡用餐。

店門口也很美呢，讓人想多拍幾張

這裡每個用餐時段只招待一輪客人，用餐區為板前10席。

用餐環境很舒適，燈光的亮度讓人有放鬆感，不會過亮，我自己是偏好昏暗燈光的人。

前方就是今天的菜單，菜單上面就是每道菜會上的位置，

師傅會把炸好的料理直接放在這邊的吸油紙上，讓你自取。

服務員也會在每道餐點間更換新的吸油紙。

一入座服務員會問你想要水還是茶，我選了茶。

他們的茶喝起來是比較清淡的路線~

旁邊有天婦羅醬汁，咖哩鹽，海藻鹽可以搭配自取

這裡的食材都是社長親自嚴選，台日產地直送，

頂級無菜單料理迷人的地方也是在於，你不知道當天會吃到什麼，唯一能確定的是，肯定非常新鮮

可以看到他們就在後面的水族箱裡活蹦亂跳著

第一道是蒸物，干貝芡蒸蛋。

上面多汁的部分，有一些紫菜在裡面遨遊，與干貝挖起一同入口，非常細嫩。

吃到中間還有雞肉的內餡，也很嫩口

開始上菜了，接下來開始揚物的部分，宜蘭白蝦和澎湖野生明蝦

整顆頭炸的非常酥脆，就像餅乾一樣好吃，而且不油，完全能咬出蝦殼的香氣

宜蘭白蝦已經超出小碟子，澎湖野生明蝦更超過，讓人好喜歡的大尺寸~

順便說一下，他們家的器皿都好好看喔，讓照片拍起來更有質感了，用餐心情也大好，好加分

澎湖野生明蝦明顯體型較大，蝦味濃郁，肉感緊緻有彈性

肉體非常飽滿，再裹上輕薄的天婦羅麵衣，光是吃原味就讓人非常滿意。

社長發展出來的招牌風格，就是使用玉米沙拉油和麻油的配方，搭配170到210度之間的油溫，

來鎖住食材的靈魂，最重要的一點是，光肉眼看就可以發現，他和一般炸蝦比起來，

麵衣的部分是更輕薄清透的，講究的是以酥來襯托食材，不是以脆來包裹食材。

你會發現這個概念完全不同，所以吃起來，和以往吃到的炸蝦相比，可以說是完全不同的體驗~

等餐期間，服務員說可以吃吃這個白玉蘿蔔泥，甜度很不錯，

挖起來當成零食吃也很好吃，也可以沾天婦羅醬汁吃。

天婦羅醬汁的部分，也可以依照個人喜好，挖一些白玉蘿蔔泥進去攪拌，當成沾醬使用。

一邊用餐，可以一邊欣賞主廚的料理過程

台灣主廚陳威翰雖然原本也是日料師傅出身，但過去做的是板前壽司，和天婦羅很不一樣，

在他赴日與社長一對一的深度研習後，終於成為海外唯一的傳人，

讓我們在台灣就能享用到這麼棒的美食，真是可喜可賀

加州綠蘆筍。

一整根，分切成三段。

從右到左，建議分別吃原味，海藻鹽，最後再沾點天婦羅醬汁。

鮮甜的加州綠蘆筍被這樣輕薄的香酥麵衣包裹，吃起來不言而喻的特別加分，

就像是披上薄紗的吹彈可破，把肌膚的質地襯托的更迷人，非常對味

可愛的宜蘭小香魚

第一次看到魚可以這樣立起來，好可愛喔。

而且他們這樣兩隻對望著，好有在水裡游著的流動感和生命力的延續，

美的像藝術品，讓人忍不住多欣賞幾眼

香酥的口感，輕盈的帶出小香魚獨有的細膩和類似於烤魚的微微苦，吃起來非常香。

接著是，日本舞茸菇。

剛上桌的時候，我覺得他長的好像一顆小岩石，好有趣，還滿有份量的。

建議搭配鹽和天婦羅醬汁，師傅特別強調，沾醬汁的時候讓他沾飽滿一點再享用，

所以我特地留了一小部分，讓他可以完整的，好好吸滿天婦羅醬汁再入口。

日本舞茸菇本身咬起來還滿多汁的，吸滿天婦羅醬汁之後，口中充滿了融合在一起的甜味，

感覺美味更升級，很有驚喜感。

富山灣螢烏賊，小串的造型好可愛

平常吃到的烏賊，有的會被料理成比較有嚼勁的口感，

所以當時在腦中就在猜想，他會是比較有嚼勁的口感還是比較軟一點的呢?

結果一口咬下，他比我想像中的還要軟嫩，他應該是我目前吃過最軟嫩的烏賊了，好讓人驚奇喔，

而且他在軟嫩中帶有一點韌性的彈性，就像是裝飽東西的氣球那種感覺，很特別耶，好吃~

在甜度上得過獎的長崎華漣小長井生蠔來囉~

長崎縣的華漣生蠔，初夏的四到七月是他們最盛產的時候，也就是現在。

華漣是第一屆「日本牡蠣決賽第一戰」 大獎賽冠軍，

是首款奪得「日本一」殊榮的日本蠔，也是眾多蠔之中最鮮甜的

這次很幸運能有這個一嚐究竟的機會，而且有兩顆呢

剛好可以分別搭配師傅推薦的檸檬汁和天婦羅醬汁享用。

檸檬汁建議擠到碟子上沾取。

豐滿的肉體，多汁的滿溢，滿口的幸福，真是太美味了啦

一口咬下，像布丁一樣的細嫩，當然是一點腥味也沒有，甜美的讓人想要更多。

接下來吃這個外型很特別的沖繩蜂斗菜，他是產量很少的日本原產蔬菜之一

第一次吃，他的味道很特別，很有自己的個性。

在原味的品嘗中，可以在口中慢慢咀嚼出他獨有的氣味，層次很豐富，有些苦，但沒有苦瓜那麼苦，

之後可以再沾取天婦羅醬汁享用，品嘗多了甜味陪襯的另一種口感和風味。

中場，轉換一下口味稍作休息，品嘗一下素麵 / 鰹魚醬油。

將滿滿的紫菜攪拌進去，帶點鰹魚醬油一同入口，讓清爽的細麵帶領你漫步到輕盈的節奏，

美妙的轉場，讓人想單腳踮起腳尖轉個圈，一點也不死鹹。

稍作留白，接下來繼續揚物的部分，甘鯛。

他在下油鍋的前後長的好不一樣喔，下了油鍋之後的魚鱗，白花花的立捲起，

就像是穿了亮片套裝的明星，非常吸睛

師傅說魚鱗的部分已經酥炸到可以整個吃掉了，可以安心享用，

建議使用筷子從中間分成兩半，讓熱氣散開。

剛炸好上桌真的很熱騰騰，一下筷子就能看到他直冒煙。

細嫩的魚肉和酥脆的魚鱗剛好形成完美的互補和對比，在口中清脆的交織，

天婦羅的輕薄麵衣，在這裡畫龍點睛地將所有的美好元素串聯在一起，增添香氣，

細碎的重組美味的和諧旋律，讓人每一口都想好好細品。

一邊吃一邊感嘆，啊~ 這就是剛剛那塊魚嗎~

經過主廚的手，就能搖身一變成一個這麼內外兼具的傑出作品，激起了讓人更加喜歡吃魚的雀躍之心。

好吃到你都捨不得有一片魚鱗落在碟子上，你會把他夾起來吃個精光。

椎茸 / 蝦漿。

椎茸和蝦漿的多汁組合，在他們個性沒有那麼鮮明強烈的包容下，

可以感受到他們柔情的溫和，潤物細無聲的滋養著味蕾的滿足感。

在前面那麼多道都有鮮明個人色彩的對比下，這道就顯得很柔和，但又不失自己的調性。

建議搭配咖哩鹽或天婦羅醬汁~

鹿兒島和牛菲力

一上桌的剖面就讓人目不轉睛

一旁的芥末，他的性格其實不會很濃烈，我覺得一塊配上一整坨會比較剛好~

芥末的刺激非常巧妙的轉移和牛油脂豐富可能會帶來的膩感，又不會過於搶戲。

沾點海藻鹽則是能品嘗到鹿兒島和牛菲力最原始的入口即化是什麼感覺，

介於肉汁與油脂間的微妙平衡，體驗舌尖在柔軟的細膩油花上賴床有多舒心

今天帶給我最大衝擊感的，就是這個紫蘇海膽了。

我其實對海膽並沒有特別偏愛，目前也只有吃過幾次的經驗，都是冷食，對他的觀感還不錯。

今天第一次體驗到這種經過油炸的海膽，只能說真是太好吃了~

就像是熱騰騰的布朗尼，一口咬下，那濃郁的情感流動，瞬間就能溶化你的心。

誰發明了這麼好吃的海膽食用方式?

這是我當下腦中第一個浮現的問題，哈

接下來是小缽，漬物。

整體以濃郁的甜薑風味為主，蘿蔔柔軟又脆口，很好吃，配色也很美

食事準備的是天丼，味噌湯 / 天茶。

服務員有詢問，食事的部分想要選擇天丼還是茶泡飯，我問他，哪一個拍照比較好看，

他說，天丼是炸物放在飯上面，有味噌湯，茶泡飯就沒有再附湯，炸物會另外分開放。

好難選喔。

最後服務員推薦了天丼，所以我就選了天丼，哈

他還問我飯需要減量嗎?

吃到這裡，其實還滿飽的，所以我選了減量，不知道沒有減量的長什麼樣子，

因為這個碗很大，看起來顯得份量很少，但他其實已經很多了。

可以看到上面有許多可愛的捲曲蝦仁，因為他本身就有淋醬汁上去，直接拌著吃就可以了。

他們的飯很好吃，粒粒分明又不會太軟，我最怕糊在一起的飯了，

你看他那米粒的光澤感和完整度，就知道每一顆都是發光的小星星

味噌湯很好喝，裡面的配料也很豐富，喜歡

最深處的底部還有很可愛的小菇菇耶~

吃完，服務員再次換了熱毛巾。

最後，甘物，最中餅抹茶冰，他還有芝麻口味可以選。

直接拿起來吃就可以了，把他壓扁扁的過程很有趣。

他吃起來沒有我擔心會有的茶澀感和茶苦味，微微的甜度完全就是我的菜。

在座位上，一小口一小口的細品著，享受冰淇淋在口中撫平燥動的清涼與甜蜜，

這小段讓腦子和胃好好放空的靜謐食光，就像快跑完後慢走的緩衝時間，

就這樣，輕輕地為今天的餐點，化下美麗的句點。

喜歡天婦羅的朋友，可以帶另一半或是知心好友一起來 天婦羅 杉村 喔，

靜謐的空間很好談心，不管是紀念日還是談心事，用餐氛圍都很棒，服務員也都很親切，

最重要的是，不用出國就能在這裡輕鬆品嘗到台日最新鮮的食材，

對我這個到現在都還沒有出過國的人來說，可以在這裡體驗到很多沒吃過的食材，是很棒的一大福音呢~

很開心我的高級天婦羅初體驗在這裡完成，覺得很值得

來這裡用餐，平常的套餐是 $4,980+10% / 每位，

如果有幸能排上社長來台期間的空檔預約到，就能享用到社長套餐＄6,000+10% / 每位，

小團體也有包場低消 $ 60,000 可以選擇喔~

每月10號 12:00，開放下個月1號～15號的訂位

每月20號12:00，開放下個月16號～30號 (31號) 的訂位

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