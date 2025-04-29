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【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

2025-04-29 04:23:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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柒息地串燒居酒屋

線上訂位：柒息地串燒居酒屋

柒息地 延吉店

台北市大安區延吉街99號

捷運國父紀念館站1號出口 步行約5分鐘

週一～週日18:00～01:30 02-27771157

店家IG：@qixidi_2

柒息地 信義店

台北市信義區林口街74號

捷運永春站約5-8分鐘

02-27270117 週一～週日17:30～01:00

店家IG：@qixidi__8

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

難得工作告一個段落，想揪兩老和小弟一起來聚聚吃個飯，

考慮到大家的下班時間，以及公司的遠近等等因素，最後選擇了超人氣的東區平價串燒，

國父紀念館的深夜美食柒息地串燒居酒屋為我們這次聚餐的落腳處，

因為他們的店很熱門，怕沒位子，所以我們還沒六點就到了，小弟則是在趕來的路上，哈。

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

門口這邊就有滿滿的串串可以自選，每一款看起來都好好吃喔 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

而且價目表上面還有可愛的插畫可以對照，也太可愛了吧 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

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【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

營業時間一到，我們馬上衝第一，當第一組客人，嘿嘿~

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

衝第一的好處就是可以拍到美美的空景，店內環境小而美，很舒適，不會覺得擁擠，

氛圍感也很好，很適合下班和同事朋友一起來小酌，說說八卦 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

才剛坐下沒多久，就開始有客人陸陸續續來了，燒烤也開始運轉起來，香噴噴 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

現在來柒息地串燒居酒屋用餐有好多好康的優惠活動喔，多到眼睛都看不過來了，哈哈哈哈 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

桌上也備有四款調味粉可以調味，好貼心喔~

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

我們一行人聊了一下天，餐點就送齊了，看了真是令人心情大好 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

飲品的部分，除了有酒類可以選擇，不喝酒的朋友也有一些茶可以選擇喔，

甘菊金萱喝起來是無糖的感覺，不過他有一股很特殊的香氣，是我以前從來沒喝過的，很特別，

頃刻間涼茶，喝起來就是有涼感的茶，甜甜的，一喝就愛上，喜歡 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

父親大人則是選擇法國可倫堡1664白啤酒來小酌一番~

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

不管喝不喝酒，乾就對啦~

從這碰杯開始今天愉快的夜晚 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

先從他們的正宗台越月亮蝦餅開始吃起，這個月亮蝦餅比外面一般賣的外皮還要更酥脆，

所以咬下去和濕潤的內在美，對比程度更強烈，嚼起來很香，不沾醬都好吃~

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

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很多人推的台日友好滷肉拉麵，乾式拉麵上放滿了台式滷肉，香氣十足，

光看這焦糖色就知道這滷肉肯定好吃的啦 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

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邊拌邊送入口，口水直直流 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

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麵條很有彈性，讓人忍不住咻咻咻。

這樣一大碗，我們四個人分食墊墊胃剛剛好~

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

可以從頭吃到尾的柳葉魚一夜干，一邊吃一邊配口燒酒真是太對味了~

外皮輕薄香酥，內在微微濕潤，口感很好，魚的鹹香滋味讓人回味無窮，不會整條都乾巴巴的很硬。

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

棒打串串吃肉肉 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

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每一串都好好吃喔，沒有雷可以踩。

特別喜歡雞腿肉串，可以在緊緻的肉體裡咬到一點軟骨，太適合追劇了 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

豬五花包蕃茄獲得了一致的好評，很喜歡蕃茄在口中爆汁的快感，豬五花也烤的很嫩口。

一般花椰菜很容易梗的部分還是生硬的，但是他們烤的很軟，有熟，裡面的保濕度也很好喔~

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

來這裡非常必點的就是這個神醬燒去骨雞腿了，我的媽呀，也太好吃了吧，

他的皮就是那種，你咬第一口就知道他的皮可以，然後你會直接去單點他的雞皮的那種超好吃程度。

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

收乾的香酥外皮，內在是肥美又多汁的細嫩肉體，你看他的肉有多飽滿多豐厚，再裹上燒烤的香氣薄紗，

咬上一口就讓你的魂失去了蹤影，這個要外帶回家配飯，絕對可以配上好幾碗 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

大大片的甜不辣簡直在呼喊我的名字，叫我趕快回家吃飯，吃他，

咬下去有跟大口吃肉差不多的滿足感，很過癮。

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

神醬燒豆干和神醬燒豆皮，他們是最好的兄弟，喜歡吃豆製品的朋友肯定要點，

很喜歡豆干被烤到收乾的表皮，好有韌性的口感，豆皮的千層酥脆也不惶多讓的亮眼 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

青椒烤的多汁又入味，是非常棒的轉場點綴。

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

豬血糕被他們的燒肉神醬裹的嚴嚴實實，恰到好處的軟硬度和醬汁收乾的程度，讓人每咬一口都是驚艷。

 

【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

這麼好吃的醬，回家之後就再也吃不到了怎麼辦，別擔心，他們有推出罐裝，

這樣你平常要在家自己燒烤，或是中秋烤肉都可以用，輕鬆升級美味 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

 

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這鍋他們一開煮就整間店都香的要命的燒酒蝦湯也很推~

 

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一上桌就先幫你燃起來~

 

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他的蝦子超大隻超肥美的，而且這個湯喝起來沒有酒感，

我沒有覺得暈也沒有臉紅，所以不喝酒的朋友也可放心的喝 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

我最後喝了好幾碗，因為大家後來都飽到不能動了，哈哈哈哈。

 

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這一天，我們一家就在愉快的聊天與串燒中，渡過了一個愉快的夜晚 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

期待下次聚餐~

 

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有到這附近玩，或是住在附近的朋友，很可以來柒息地串燒居酒屋吃喔，推推 【國父紀念館深夜美食】柒息地串燒居酒屋 延吉店 宵夜好朋友

他們有很多家分店可以選，快去看看你家附近有沒有。

當天用餐的時候，隔壁桌好像是外國人呢，聽到他們用英文交談的樣子，真的很帥~

 

 

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柒息地串燒居酒屋延吉店

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服務品質
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裝潢氣氛
4.34
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