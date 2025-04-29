柒息地串燒居酒屋
線上訂位：柒息地串燒居酒屋
柒息地 延吉店
台北市大安區延吉街99號
捷運國父紀念館站1號出口 步行約5分鐘
週一～週日18:00～01:30 02-27771157
店家IG：@qixidi_2
柒息地 信義店
台北市信義區林口街74號
捷運永春站約5-8分鐘
02-27270117 週一～週日17:30～01:00
店家IG：@qixidi__8
難得工作告一個段落，想揪兩老和小弟一起來聚聚吃個飯，
考慮到大家的下班時間，以及公司的遠近等等因素，最後選擇了超人氣的東區平價串燒，
國父紀念館的深夜美食柒息地串燒居酒屋為我們這次聚餐的落腳處，
因為他們的店很熱門，怕沒位子，所以我們還沒六點就到了，小弟則是在趕來的路上，哈。
門口這邊就有滿滿的串串可以自選，每一款看起來都好好吃喔
而且價目表上面還有可愛的插畫可以對照，也太可愛了吧
營業時間一到，我們馬上衝第一，當第一組客人，嘿嘿~
衝第一的好處就是可以拍到美美的空景，店內環境小而美，很舒適，不會覺得擁擠，
氛圍感也很好，很適合下班和同事朋友一起來小酌，說說八卦
才剛坐下沒多久，就開始有客人陸陸續續來了，燒烤也開始運轉起來，香噴噴
現在來柒息地串燒居酒屋用餐有好多好康的優惠活動喔，多到眼睛都看不過來了，哈哈哈哈
桌上也備有四款調味粉可以調味，好貼心喔~
我們一行人聊了一下天，餐點就送齊了，看了真是令人心情大好
飲品的部分，除了有酒類可以選擇，不喝酒的朋友也有一些茶可以選擇喔，
甘菊金萱喝起來是無糖的感覺，不過他有一股很特殊的香氣，是我以前從來沒喝過的，很特別，
頃刻間涼茶，喝起來就是有涼感的茶，甜甜的，一喝就愛上，喜歡
父親大人則是選擇法國可倫堡1664白啤酒來小酌一番~
不管喝不喝酒，乾就對啦~
從這碰杯開始今天愉快的夜晚
先從他們的正宗台越月亮蝦餅開始吃起，這個月亮蝦餅比外面一般賣的外皮還要更酥脆，
所以咬下去和濕潤的內在美，對比程度更強烈，嚼起來很香，不沾醬都好吃~
很多人推的台日友好滷肉拉麵，乾式拉麵上放滿了台式滷肉，香氣十足，
光看這焦糖色就知道這滷肉肯定好吃的啦
邊拌邊送入口，口水直直流
麵條很有彈性，讓人忍不住咻咻咻。
這樣一大碗，我們四個人分食墊墊胃剛剛好~
可以從頭吃到尾的柳葉魚一夜干，一邊吃一邊配口燒酒真是太對味了~
外皮輕薄香酥，內在微微濕潤，口感很好，魚的鹹香滋味讓人回味無窮，不會整條都乾巴巴的很硬。
棒打串串吃肉肉
每一串都好好吃喔，沒有雷可以踩。
特別喜歡雞腿肉串，可以在緊緻的肉體裡咬到一點軟骨，太適合追劇了
豬五花包蕃茄獲得了一致的好評，很喜歡蕃茄在口中爆汁的快感，豬五花也烤的很嫩口。
一般花椰菜很容易梗的部分還是生硬的，但是他們烤的很軟，有熟，裡面的保濕度也很好喔~
來這裡非常必點的就是這個神醬燒去骨雞腿了，我的媽呀，也太好吃了吧，
他的皮就是那種，你咬第一口就知道他的皮可以，然後你會直接去單點他的雞皮的那種超好吃程度。
收乾的香酥外皮，內在是肥美又多汁的細嫩肉體，你看他的肉有多飽滿多豐厚，再裹上燒烤的香氣薄紗，
咬上一口就讓你的魂失去了蹤影，這個要外帶回家配飯，絕對可以配上好幾碗
大大片的甜不辣簡直在呼喊我的名字，叫我趕快回家吃飯，吃他，
咬下去有跟大口吃肉差不多的滿足感，很過癮。
神醬燒豆干和神醬燒豆皮，他們是最好的兄弟，喜歡吃豆製品的朋友肯定要點，
很喜歡豆干被烤到收乾的表皮，好有韌性的口感，豆皮的千層酥脆也不惶多讓的亮眼
青椒烤的多汁又入味，是非常棒的轉場點綴。
豬血糕被他們的燒肉神醬裹的嚴嚴實實，恰到好處的軟硬度和醬汁收乾的程度，讓人每咬一口都是驚艷。
這麼好吃的醬，回家之後就再也吃不到了怎麼辦，別擔心，他們有推出罐裝，
這樣你平常要在家自己燒烤，或是中秋烤肉都可以用，輕鬆升級美味
這鍋他們一開煮就整間店都香的要命的燒酒蝦湯也很推~
一上桌就先幫你燃起來~
他的蝦子超大隻超肥美的，而且這個湯喝起來沒有酒感，
我沒有覺得暈也沒有臉紅，所以不喝酒的朋友也可放心的喝
我最後喝了好幾碗，因為大家後來都飽到不能動了，哈哈哈哈。
這一天，我們一家就在愉快的聊天與串燒中，渡過了一個愉快的夜晚
期待下次聚餐~
有到這附近玩，或是住在附近的朋友，很可以來柒息地串燒居酒屋吃喔，推推
他們有很多家分店可以選，快去看看你家附近有沒有。
當天用餐的時候，隔壁桌好像是外國人呢，聽到他們用英文交談的樣子，真的很帥~