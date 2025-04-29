柒息地串燒居酒屋

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柒息地 延吉店

台北市大安區延吉街99號

捷運國父紀念館站1號出口 步行約5分鐘

週一～週日18:00～01:30 02-27771157

店家IG：@qixidi_2

柒息地 信義店

台北市信義區林口街74號

捷運永春站約5-8分鐘

02-27270117 週一～週日17:30～01:00

店家IG：@qixidi__8

難得工作告一個段落，想揪兩老和小弟一起來聚聚吃個飯，

考慮到大家的下班時間，以及公司的遠近等等因素，最後選擇了超人氣的東區平價串燒，

國父紀念館的深夜美食 柒息地串燒居酒屋 為我們這次聚餐的落腳處，

因為他們的店很熱門，怕沒位子，所以我們還沒六點就到了，小弟則是在趕來的路上，哈。

門口這邊就有滿滿的串串可以自選，每一款看起來都好好吃喔

而且價目表上面還有可愛的插畫可以對照，也太可愛了吧

營業時間一到，我們馬上衝第一，當第一組客人，嘿嘿~

衝第一的好處就是可以拍到美美的空景，店內環境小而美，很舒適，不會覺得擁擠，

氛圍感也很好，很適合下班和同事朋友一起來小酌，說說八卦

才剛坐下沒多久，就開始有客人陸陸續續來了，燒烤也開始運轉起來，香噴噴

現在來 柒息地串燒居酒屋 用餐有好多好康的優惠活動喔，多到眼睛都看不過來了，哈哈哈哈

桌上也備有四款調味粉可以調味，好貼心喔~

我們一行人聊了一下天，餐點就送齊了，看了真是令人心情大好

飲品的部分，除了有酒類可以選擇，不喝酒的朋友也有一些茶可以選擇喔，

甘菊金萱喝起來是無糖的感覺，不過他有一股很特殊的香氣，是我以前從來沒喝過的，很特別，

頃刻間涼茶，喝起來就是有涼感的茶，甜甜的，一喝就愛上，喜歡

父親大人則是選擇法國可倫堡1664白啤酒來小酌一番~

不管喝不喝酒，乾就對啦~

從這碰杯開始今天愉快的夜晚

先從他們的正宗台越月亮蝦餅開始吃起，這個月亮蝦餅比外面一般賣的外皮還要更酥脆，

所以咬下去和濕潤的內在美，對比程度更強烈，嚼起來很香，不沾醬都好吃~

很多人推的台日友好滷肉拉麵，乾式拉麵上放滿了台式滷肉，香氣十足，

光看這焦糖色就知道這滷肉肯定好吃的啦

邊拌邊送入口，口水直直流

麵條很有彈性，讓人忍不住咻咻咻。

這樣一大碗，我們四個人分食墊墊胃剛剛好~

可以從頭吃到尾的柳葉魚一夜干，一邊吃一邊配口燒酒真是太對味了~

外皮輕薄香酥，內在微微濕潤，口感很好，魚的鹹香滋味讓人回味無窮，不會整條都乾巴巴的很硬。

棒打串串吃肉肉

每一串都好好吃喔，沒有雷可以踩。

特別喜歡雞腿肉串，可以在緊緻的肉體裡咬到一點軟骨，太適合追劇了

豬五花包蕃茄獲得了一致的好評，很喜歡蕃茄在口中爆汁的快感，豬五花也烤的很嫩口。

一般花椰菜很容易梗的部分還是生硬的，但是他們烤的很軟，有熟，裡面的保濕度也很好喔~

來這裡非常必點的就是這個神醬燒去骨雞腿了，我的媽呀，也太好吃了吧，

他的皮就是那種，你咬第一口就知道他的皮可以，然後你會直接去單點他的雞皮的那種超好吃程度。

收乾的香酥外皮，內在是肥美又多汁的細嫩肉體，你看他的肉有多飽滿多豐厚，再裹上燒烤的香氣薄紗，

咬上一口就讓你的魂失去了蹤影，這個要外帶回家配飯，絕對可以配上好幾碗

大大片的甜不辣簡直在呼喊我的名字，叫我趕快回家吃飯，吃他，

咬下去有跟大口吃肉差不多的滿足感，很過癮。

神醬燒豆干和神醬燒豆皮，他們是最好的兄弟，喜歡吃豆製品的朋友肯定要點，

很喜歡豆干被烤到收乾的表皮，好有韌性的口感，豆皮的千層酥脆也不惶多讓的亮眼

青椒烤的多汁又入味，是非常棒的轉場點綴。

豬血糕被他們的燒肉神醬裹的嚴嚴實實，恰到好處的軟硬度和醬汁收乾的程度，讓人每咬一口都是驚艷。

這麼好吃的醬，回家之後就再也吃不到了怎麼辦，別擔心，他們有推出罐裝，

這樣你平常要在家自己燒烤，或是中秋烤肉都可以用，輕鬆升級美味

這鍋他們一開煮就整間店都香的要命的燒酒蝦湯也很推~

一上桌就先幫你燃起來~

他的蝦子超大隻超肥美的，而且這個湯喝起來沒有酒感，

我沒有覺得暈也沒有臉紅，所以不喝酒的朋友也可放心的喝

我最後喝了好幾碗，因為大家後來都飽到不能動了，哈哈哈哈。

這一天，我們一家就在愉快的聊天與串燒中，渡過了一個愉快的夜晚

期待下次聚餐~

有到這附近玩，或是住在附近的朋友，很可以來 柒息地串燒居酒屋 吃喔，推推

他們有很多家分店可以選，快去看看你家附近有沒有。

當天用餐的時候，隔壁桌好像是外國人呢，聽到他們用英文交談的樣子，真的很帥~

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