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北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

2025-04-29 08:45:06 文字：Bart Tsai
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Bart Tsai

Bart Tsai
今天要來分享一家位在台北北投的超讚好店，它藏在奇岩站旁邊，招牌菜是厲害到不行的傳承茶蝦飯，絕對是你們尋找台北北投美食和奇岩站美食時不能錯過的選擇喔。說真的，我超推這家「傳承茶蝦飯 我家客家小館」，理由很簡單，就是兩個字「好吃」。我在外面吃過不少客家菜，但這家的菜色就是特別不一樣，尤其是那個用苦茶油炒的茶蝦飯，用了很棒的蝦子，再搭上貴貴的苦茶油，吼，光想就流口水。炒飯裡還加了啵啵啵的飛魚卵，讓口感更豐富，一家大小要吃飯聚餐，這裡真的是口袋名單裡的最佳選項之一啦。

北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

傳承茶蝦飯 我家客家小館

台北市北投區中央南路二段14-1號
02 2895 2219
11:00–14:30, 17:00–21:00(週一休息)
餐點類型: 家人聚餐
鄉民老編評語: 聚餐首選

●傳承茶蝦飯我家客家小館在那裡

北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

它離奇岩站很近，基本上你走出捷運站，過個馬路，沿著跟捷運線平行的中央南路二段走一小段就會看到囉。不過有時候店家招牌燈不太亮，可能要稍微找一下下啦。店裡環境我覺得挺不錯的，空間舒服，冷氣也夠涼，超適合一群人來聚餐吃飯。

北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

他們有賣老闆娘自己做的蘿蔔糕，這個蘿蔔糕啊，超受美食老饕喜歡的，很多吃過的人都說比大飯店做的還要讚喔。

北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

牆壁上滿滿的名人簽名，就知道這家店多受歡迎啦，有個某位大師一定要簽得比人高又簽在牆上，這我就不說了喔，哈哈。

北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。
●傳承茶蝦飯我家客家小館菜單與價格

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他們有各種人數的合菜組合可以選，如果你們人比較多，點合菜很方便。其他單點的菜色我覺得也不貴，份量又很划算喔。不過啊，有些超好吃的菜是需要先預定的，所以啊，我會建議大家要去之前最好先打電話訂個位，然後順便把想吃的預定菜也一起點好，這樣去現場就不用等，可以直接享用美食啦。
 

●超美味茶蝦飯與超好吃味噌鍋

  • 茶蝦飯

北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

第一個當然是店裡的招牌，「茶蝦飯」。這個茶蝦飯啊，可以說是這家店的靈魂人物了。他們用客家苦茶油把那些超美味的大蝦炸過，炸好的蝦子就已經是超好吃、超美味、香氣十足了，而且蝦子本身也選得很好，每次來我都很喜歡吃這個蝦子。

北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

接下來的炒飯也是用苦茶油炒的，之前網路上有人說它油，我覺得那位先生可能真的不太會吃苦茶油啦，苦茶油炒的飯吃起來其實一點也不油膩，反而帶著一股淡淡的清香喔。而且店家還很夠意思，炒飯裡頭加了飛魚卵一起炒，吃起來口感更豐富，啵啵啵的感覺超棒。

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再來是「客家小炒」，這家的客家小炒炒得比較軟嫩，我個人是很喜歡客家小炒的，可能跟我以前的老闆有關吧，哈哈，這家的客家小炒我覺得超棒的，連裡面的蔥也很好吃喔。北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

「肉絲炒花椰菜乾」，這個菜勾起了我的兒時回憶，白色的花椰菜是我小時候的最愛，原因很簡單，綠色的花椰菜我有點味道不太愛，而這種白色的我媽會炒好後放在便當裡給我帶去學校蒸。巴特老頭我小時候啊，還要帶鐵便當盒去學校蒸飯，一開始是大家共用一個蒸飯室，各班的值日生要把便當拿去蒸，搬運過程常常有人打翻，然後就會有小朋友大哭，因為午餐沒飯吃了，超可憐的，後來各班才有自己的蒸飯機。這種花椰菜炒過後放在便當裡蒸過也不會有怪味道，而且還會把湯汁蒸到飯裡，讓飯更好吃呢。然後啊，長大到近兩三年才吃到澎湖菜的花椰菜乾，才知道這個東西可以曬乾後再拿來炒，味道會更濃郁，更加美味啊。北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

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「大腸滷桂竹筍」，這個也蠻好吃的喔，以前我沒有特別愛筍子，但這幾年開始懂得欣賞它的美味了，這家的滷桂竹筍做的很不錯。北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

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「白斬雞」這裡的雞肉也是我超喜歡的一味，印象中好像是用花蓮的放山土雞。這種土雞好吃的重點就是雞皮本身要厚實一點，吃起來有Q度，然後皮底下還帶點油脂，搭起來更加美味，沾點醬油吃超讚的啦。

北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

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那天我們也有點魚，魚本身是很鮮美的，不過可能那天好吃的菜太多了，注意力都被其他菜色吸引走了，哈哈。北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

「豬腳麵線」這個就特別了，是我朋友之前很倒霉，車子撞壞了，店家特別為他準備的，所以這個豬腳麵線如果一般客人想吃的話，通常是要預定的喔，我們那天算是有點順路，意外吃到的。這個豬腳的皮，天啊，實在是太誘人了，我超級愛那Q彈帶點黏的感覺，肉也燉得很好吃，喜歡這一味豬腳的朋友，來這裡一定要試試看，記得先預定就是了。

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最後還有「鮮蝦味噌湯」，這個湯單看湯底啊，就是很一般的味噌湯，裡面加了很多魚肉和蛤蜊，湯本身是夠鮮的，但還沒到讓人特別驚豔的程度。

北投美食隱藏版客家菜！奇岩站旁傳承茶蝦飯我家客家小館，老饕都愛。

不過啊，厲害的是，這個湯裡還有生食級的天使紅蝦耶，這些天使紅蝦大部分是直接沾醬油跟哇沙米生吃，超美味的。但是啊，很多人對於天使紅蝦的蝦頭是又愛又恨的，喜歡的覺得蝦頭還是很鮮美，但也有不少人覺得有點腥味。

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把蝦頭丟到味噌湯裡煮，煮過蝦頭的湯啊，簡直是畫龍點睛之筆，讓整個湯的味道瞬間提升好幾個檔次，鮮甜到一個不行，真的會讓人忍不住一碗接一碗，停不下來啊。

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總結一下，你看一大堆知名老饕都那麼愛吃這間店，就知道這間店有多厲害了吧，不管是要找台北北投美食、奇岩站美食，還是想吃美味的茶蝦飯，來這家傳承茶蝦飯 我家客家小館絕對不會讓你失望，尤其如果是要家人聚餐，這裡絕對是首選中的首選啦。

 

 

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