彰化美食推薦北斗三大名產，李老城肉脯店北斗創始店的肉乾，它可是跟肉圓、肉餅並列北斗三大名產，來彰化旅遊時超級推薦的必買選擇！他們家的北斗肉乾真的好吃到爆炸，那個口感薄透到就像在吃餅乾一樣，上面還看得到竹篩的印記，光看著就覺得充滿回憶。想要買個特別又好吃的北斗伴手禮回去分享，選這家準沒錯啦！

李老城肉脯店其實它的老名字叫做錦香園，在日本時代由第一代的李金灶爺爺創立的，後來傳到了第二代李重寬先生，為了紀念辛苦的爸爸，才特別用了爸爸的別名「老城」，把店名改成現在的李老城肉脯店。跟北斗的肉圓、肉餅一樣，他們家的肉脯肉乾也是北斗的「三大名產」之一喔！能夠跟這兩樣超級有名的美食並列，就知道它的厲害程度了！

李老城肉脯店（錦香園）位在彰化縣北斗鎮斗苑路一段190號（台中商銀北斗分行斜對面），顯碗粿的正對面！只是這裡開車來不太好停車。建議大家可以把車停在外圍一點的地方，或是停到紅磚市場那邊，再慢慢散步走過來。這樣也能順便逛逛北斗老街，一舉兩得啦！

走進李老城肉脯店（錦香園）裡面，雖然是老店，但環境感覺很實在。價目表都清清楚楚的掛在上面，完全不用擔心價格會搞不定。店裡生意真的超好，客人一個接一個來！不過別擔心，大姐們人都很好，都會很親切的跟你介紹商品。

這家店能在北斗經營七十年，不是沒有原因的！他們家最堅持的就是食材要新鮮，而且肉乾全部都是手工製作。

用的肉可講究了，都是嚴選的豬後腿肉喔，也就是俗稱的菜頭肉或老鼠肉。先把這塊好肉切成薄薄的一片片，然後用他們家獨門的醬料下去醃漬入味。

醃好的肉片啊，還要很搞剛的放在竹篩上，拿到太陽底下好好曝曬一番。看著那一片片放在竹篩上曬太陽的肉乾，真的薄透到好美啊！

曬完太陽還沒結束喔。接著還要靠師傅的經驗跟眼力，用適度的火候一片一片小心翼翼的燒烤。這個過程超級繁瑣，需要人工跟眼力都兼顧到，烤出來的肉乾才不會過度焦黑，而是完美的薄香酥口感 ！就像是幫肉肉做完按摩一樣，才能出爐這麼精美的肉乾。

剛烤好的肉乾，聞起來那個香味真的會讓人忍不住猛吞口水！吃起來的獨家醬汁味道，就是會讓人一片接一片，完全停不下來，越吃越涮嘴！

不論是剛買到就迫不及待打開來吃，還是帶回家慢慢享用，味道都是一樣的美味啦！

這裡的客人真的很多，尤其是外帶的客人。大家都是把這裡的肉乾當成必買的北斗伴手禮。而且這裡離交流道也很近，順道來北斗老街逛逛，買個伴手禮帶回家超方便。

Kiwi我自己帶回家後，忍不住打開包裝，那個肉乾的酥脆口感，真的是涮嘴到不行！想說要慢慢吃，結果根本沒能忍住，一下就吃光光啦！

如果來彰化玩，或是特別到北斗找美食，絕對要來彰化北斗李老城肉脯店北斗創始店報到！這家七十年老店的堅持 ，才能做出這麼美味、這麼薄透、每道程序都超講究的肉乾。烤出來的薄香酥口感，真的香酥可口，讓人久久無法忘懷呀！

李老城肉脯店（錦香園）

住址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段190號