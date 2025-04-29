台中美食、鵝肉推薦這家酉金鵝漢口總店，他們家在台中鵝肉界可以說是近年人氣王，招牌就是那個嫩到不行的鵝肉飯，光聽名字就流口水對吧。他們家的鵝肉厲害就在於堅持當天現宰現煮，就是要讓大家吃到最嫩最多汁的口感，難怪一試成主顧的人這麼多，用餐時間總是滿滿的人潮耶。除了這次來的漢口總店，酉金鵝在台中還有河南、惠文、北平分店喔。今天這篇主要就是帶大家看看漢口總店，從口味的精緻度到用餐環境，都讓我印象超深刻的。

酉金鵝漢口總店｜交通方式、停車資訊

想來酉金鵝漢口總店吃飯或外帶的朋友，這裡的交通其實蠻方便的喔。它就在西屯路跟漢口路的交叉口附近，不管你是騎機車還是搭大眾運輸都OK啦。如果你是開車來也不用擔心停車問題，可以考慮停在附近的台中甘肅成都停車場，走過來大概三分鐘就到囉。而且啊，附近繞一下其實路邊停車格也蠻多的，可以碰碰運氣。

一到酉金鵝漢口總店門口，你就會發現外帶的客人爆炸多。特別是用餐尖峰時段，排隊等外帶的人潮真的很驚人。當然他們也有內用區啦，而且內用區空間蠻寬敞也挺舒適的。不過跟外帶比起來，內用的人反而沒那麼多。有些外帶客人是真的猛，一次都馬買好幾盒鵝肉回家，金額都是好幾百元在算的那種。

門口還有一個大鍋裡面是免費的鵝高湯，內用的話可以喝到飽喔。而且這高湯不只是湯而已，裡面還會有一些像鵝脖子之類的鵝肉邊料可以撈起來吃耶。

他們的廚房是採開放式的喔，所以從剁鵝、切片到裝盤等等，全部的料理過程你都看得到。而且整個料理區看起來超乾淨整潔的啦。

鵝肉跟各種小菜都整齊地放在玻璃櫃裡面。酉金鵝這裡還有賣無骨的鵝肉。看著老闆手起刀落把鵝肉分切去骨，然後整整齊齊地排在盤子上，一盤美美的去骨鵝肉就完成了。

說到必點，絕對不能錯過的就是那個最受歡迎的無骨鵝肉飯啊。這碗飯的CP值真的爆高。你猜猜看，鋪滿滿去骨鵝肉的一碗飯，竟然不到一百元。外面單點這樣分量的鵝肉，隨便都要超過150元吧。而且這個鵝肉飯上還會淋上香噴噴他們家自製的鵝油喔。

他們家也有醬料區喔，有基本的沾醬跟獨特的鵝油辣椒可以自己加。我看很多買了鵝肉飯的客人，都會跑來這邊加點鵝油辣椒，應該是真的很搭很香。

來看一下菜單，酉金鵝漢口總店的菜單選項蠻豐富的，而且價格都很親民，物美價廉啦。有鵝肉切盤、主食（像是鵝肉飯啊）、湯類、熱食小菜跟涼拌小菜。每天的小菜種類可能會有點不一樣，以現場提供的為主喔。需要鵝汁高湯的話也可以跟店家說，他們會提供給你。

可以線上點餐取餐，滿600元外送（2公里內）

酉金鵝他們家的菜色，我個人覺得真的是任點無雷啦。不過硬要推薦幾個必點的話，無骨鵝肉切盤是絕對要點的。還有韭菜豆芽綜合鵝下水、鵝腸、鵝米血等等也都很推薦。重點是這些價位都很便宜，讓你吃得爽快也不會讓荷包大失血。

他們的無骨鵝肉切盤（大份）是我的必點清單第一名。他們家的鵝肉真的好好吃啊。吃起來是那種香甜美味、口感超級嫩的鵝肉。而且肉汁都牢牢地鎖在鵝肉裡面。吃完還會有一點回甘的高湯濕潤感在嘴裡，很微妙。那個淡淡的鹹味更是把鵝肉的鮮甜整個提出來。。

店裡雖然有提供鵝肉沾醬，但我個人覺得其實不太需要啦，因為光是鵝肉本身就夠美味了。

如果你有點鵝肉切盤，強烈建議你再點一份鵝汁拌飯。那種粒粒分明的米飯，淋上鮮香的鵝汁，再搭配鵝肉一起吃，真的超級好吃。

韭菜豆芽綜合下水也是CP值很高的一道啊。一大盤才130元耶。裡面有鵝胗、鵝肝、鵝心三種料。每一種吃起來口感都不一樣。鵝胗是那種嫩嫩帶點脆度的口感。鵝肝則是一入口就化開的感覺。鵝心吃起來就比較有彈性。這盤下水不沾醬吃也有淡淡的鹹味。而且處理得很好，完全沒有內臟的腥味喔。

鵝腸也很厲害，處理得非常乾淨，一點腥味都沒有。吃起來脆脆香香的，口感很Q彈。你可以搭配旁邊的韭菜一起吃，口感會更豐富。

鵝血糕，也就是鵝米血，軟Q好吃到不行。它是用鵝高湯去煮的喔。所以米血糕本身就帶有鮮甜的高湯香氣跟淡淡的鹹味。直接沾醬吃就很讚了。而且你還可以吃到米飯QQ的口感喔。如果你是跟我一樣愛吃辣的朋友，強烈建議加上他們的鵝油辣椒，味道會更香更過癮。

麻油腰只吃起來完全沒有內臟會有的腥味。而且腰只切得又大塊又厚，口感是很肥嫩、很有彈性的那種。搭配切成薄片、好入口的薑片，再加上濃郁的黑麻油香氣，真的超好吃。

連簡單的燙青菜，酉金鵝都做得超用心。他們使用的是大陸妹。首先燙青菜是用鵝高湯川燙的喔。燙好之後再淋上鵝油油蔥。大陸妹吃起來口感甜甜脆脆的。加上鵝高湯跟鵝油的加持，真的會讓你越吃越涮嘴，停不下來。

連簡單的燙青菜，酉金鵝都做得超用心。他們使用的是大陸妹。首先燙青菜是用鵝高湯川燙的喔。燙好之後再淋上鵝油油蔥。大陸妹吃起來口感甜甜脆脆的。加上鵝高湯跟鵝油的加持，真的會讓你越吃越涮嘴，停不下來。

總結來說，酉金鵝真的算是來台中不可錯過的美味啦。他們家的鵝肉鮮嫩多汁，口感細嫩，那種鮮美的滋味真的會讓人一試成主顧。最棒的是價格超級親民，讓你吃得開心，味蕾得到滿足，荷包也不會哭泣。難怪酉金鵝生意可以這麼興隆，真心大推給所有喜歡吃鵝肉的朋友喔。

酉金鵝漢口總店

地址： 台中市西屯區漢口路二段90號

電話：0978 078 955

營業時間：10:30-20:30（公休日粉絲團跟官方line公告）

可以線上點餐取餐，滿600元外送（2公里內）

酉金鵝官方@LINE：@lucky588

其他分店資訊

河南店：台中市西屯區河南路二段457號

電話：0900636457

惠文店：台中市南屯區惠文路258號

電話：0978848258

北平店：台中市北區北平路二段108號

電話：0978760108