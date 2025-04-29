想不到吧！桃園竟然有這麼一家舒適又頂級的旅館M 完全顛覆我對汽車旅館印像！選用頂級斯林百蘭名床，客房乾淨又舒適，超大舒適的泡澡蛋型浴缸，還有免治馬桶，高品質的商務住宿，精緻優雅的空間，裝潢設備媲美五星級飯店了。入住可以吃能吃到飯店級的主廚早餐，及中西式自助吃到飽

撰文。拍攝／呂萱萱

位於經國路上，鄰近藝文特區 ，距離桃園機場車程約15分鐘，南崁交流道下來約3分鐘車程，和欣客運桃園站步行約6分鐘可到

從外觀看，本來以為價格會跟五星飯店一樣貴，後來上官網看，其實真的不貴啦ＸＤ～純白色外觀簡約又大方，晚上的燈打下去，看起來更有質感了

六星旅館桃園館有數十間客房，每間風格都不同，一樓車庫房，適合在乎隱私感的旅人入住

我們這次是工作出差，所以入住商務套房，車子就停在大型的公共停車場，這裡還有設置電動車充電樁

商務套房有附電梯，對我們這種拖大行李箱的人很友善，也很適合大包小包的親子家庭，及行動不變的長輩

二樓有附設自助洗衣區，還可以烘衣服、掛燙襯衫

今天入住的是商務雙人房（兩小床）若跟朋友出玩、或同事出差，覺得睡同一張床很尷尬的話，可以預定這種二雙單人床，獨自睡一張床也比較自在

客房約10坪大小，其實空間還滿大的，床鋪與桌椅中間有隔板區隔，若同行友人想先就寢，在旁邊辦公或看電視，也比較不會打擾

小沙發區前是55吋的4K電視

六星旅館桃園館，所有客房都是使用「斯林百蘭」國際五星級飯店御用名床，其實上網查一下就知道，一張床墊要價十幾萬，真的不便宜阿＠＠

這麼高級的床，平常一般人不太可能入手買回家，來六星旅館入住，還能奢華的體驗一下也滿不錯的（感覺賺到了哈哈）

老實說真的很好睡耶！軟軟澎澎的，感覺就像躺在無重力的雲朵般，完美承托身形，超符合人體工學，具有支撐性，所以也不會整個陷下去

大小毛巾放在洗手台旁

配合政府法令，不主動提供一次性備品，所以記得自己帶牙刷哦

客房的備品很齊全，免費Mini Bar有茶包小點心，還有TESCOM吹風機、電水熱瓶、電冰箱（裡面的飲料可以喝）還有Panasonic除濕機

客房是獨立的空調，另有吊衣架可使用

如果有需要低枕頭、紅酒開瓶器、洗面乳、卸妝液、嬰兒澡盆/床，衛生棉、隱形眼鏡備品、轉接頭…等用品，可以跟櫃檯索取

廁所浴室採乾濕分離，裡面的空間很大，還有空調系統

淋浴區是獨立空間，裡面有一個蛋型的單人浴缸，還有洗髮精、沐浴乳

熱水加熱速度很快，冬天洗不會冷太久，而且水流量也不小，沖澡還滿爽的

這是同行友人入住的雙人房, 有獨立的車庫，一樣也是「斯林百蘭」國際五星級飯店御用名床，還有免治馬桶，客房寬敞又舒適，奢華有質感，帶另一伴來住宿很有氣氛

這是吃早餐的地方，在入住櫃檯旁的一樓空間，有室內跟室外二個用餐區，整體氛圍很舒服

早餐是現點現做的主廚排餐，另外還有自助吧吃到飽

今天的主餐是牛排跟鮑魚，擺盤漂亮又精緻，牛肉很嫩不會柴，鮑魚很有Q度，整體口感相當美味

自助吧的選項也非常多 ，牛奶、優格、生菜沙拉、麵包，醬、義大利麵、炸薯塊等熱食

飲料有咖排 果汁、紅茶、還清粥小菜跟湯品

中西式早餐採自助吃到飽，真的很划算，用餐時間是早上7點-11:30，如果睡比較晚，就剛好直接來個早午餐也不錯

原文連結 https://evanchiny.com/sixstartaoyuan/