

彰化藤山步道正值油桐花盛開季節，相約老公爬山趣，藤山步道非常平穩，也適合小朋友走走，擔心小小孩太累，我們還帶上推車，累了可以坐上面休息，除了欣賞油桐花美，也可以逛逛「藤山市集」，邊走邊逛，自然揮汗的感覺，真棒~！！！



在藤山市集裡有家知名的蛋黃酥老店，米香伯蛋黃酥-101米香，自1985年成立至今，經歷過921大地震面臨收店危機，2000年再次以「爆米香」為副業，重新崛起，2019年經由二代小老板將此事業經營的更加有聲有色，米香伯蛋黃酥在藤山步道已是「 藤山步道伴手禮 」推薦首選。



走著走著~我們也跟著聞香而來，香噴噴剛出爐的蛋黃酥，外皮酥脆，內層紅豆餡軟綿，現烤鹹蛋黃吃起來竟然不會乾巴巴，口乾舌燥的，真的不錯欸~！！！

















藤山步道伴手禮推薦 米香伯蛋黃酥-101米香 | 地理位置 交通資訊

米香伯蛋黃酥-101米香 座落於 藤山步道1.8公里處 ，開車可停藤山步道下的免費停車場。



沿著藤山步道步行，沿途風景秀麗，慢慢走進「藤山市集」裡，邊走邊逛。



▼ 免費停車場













▼ 沿途風景





▼ 油桐花盛開





藤山市集

藤山市集入口沒多久的轉彎處有個廁所、洗手休息站，還蠻方便的，我們從步道上來，流了不少汗，在這裡稍稍沖洗毛巾，擦個涼，上完廁所才繼續向前行。



市集裡所販售的東西應有盡有，在地小農自產農產品、休閒服飾、休閒鞋、手作小物、簡易式早點、油飯、冷飲 等等，還不錯逛，尤其是在地小農自產農產品，新鮮又便宜，老公下山買了一顆超級大顆的高麗菜，才NT$40，（葉子撥開，裡面還是好大顆，而且好甜、好脆）。







▼ 廁所 & 洗手休息站











米香伯蛋黃酥-101米香（藤山米香1號店鋪）

沿路走逛，來到藤山步道1.8公里處的米香伯蛋黃酥-101米香（藤山米香1號店鋪），簡單的鐵皮屋裡，裡面正香烤著可口的蛋黃酥，還有兒時記憶的古早味「爆米香」。

















藤山步道美食推薦 米香伯蛋黃酥-101米香 | 人氣商品

米香伯蛋黃酥-101米香（藤山米香1號店鋪）最主要的人氣商品是現烤蛋黃酥、爆米香、手工蛋捲、鳳黃酥，現烤蛋黃酥提供單購，一顆NT$50，現烤現吃，也有提供禮盒包裝，來爬山逛市集，順手的藤山步道伴手禮NO.1。





現烤蛋黃酥

塗上土雞蛋黃液、灑上黑芝麻的蛋黃酥，經過正、反兩次的香烤各12分鐘後，呈現金黃酥脆的外皮，內層紅豆泥軟綿香甜而不膩，鹹蛋黃更是呈漸層，吃起來濕潤不會乾巴巴的，現烤蛋黃酥的外皮也不會太厚，吃起來麵粉感過重，真的不錯欸~！！！



除了現場直接吃，也有提供精緻細膩的禮盒包裝，送禮自用皆宜。















▼ 精緻禮盒包裝





▼ 現場烘烤













▼ 濕潤不乾燥的蛋黃內陷









鳳黃酥

精心嚴選在地小農自產土鳳梨下去製作，裡面還有鹹蛋黃呢~！！！吃起來鹹甜鹹甜的，當下午茶點心還不錯，一盒禮盒裡面有八顆，CP值高高~！！！

















手工蛋捲

吃起來紮實飽滿的手工蛋捲，帶著淡淡的奶香，特別採用真空包裝維持新鮮度。











爆米香

古早味「爆米香」，喚起兒時記憶，米香伯嘴裡喊著： 爆米香喔 ~接著吹起長哨音，「嘣」的一聲，香噴噴的米香，撲鼻而來。



一包爆米香禮袋裏面有三種口味，分別是：黑糖、海苔以及原味，三種口味都好吃，酥酥脆脆不黏牙，非常適合小朋友吃。







▼ 古早味爆米香 & 米茶









▼ 三種口味：黑糖、海苔、原味















藤山步道必買伴手禮 米香伯蛋黃酥-101米香 | 心得分享

四款人氣商品各帶一盒回家，現烤蛋黃酥，冷藏可以保存14天，冷凍一個月，超新鮮，可以拿來自己吃或是當伴手禮送親戚朋友都不錯。



另外，米香伯蛋黃酥-101米香除藤山米香1號店鋪外，也有門市可以選購，在彰化的山腳下，距離藤山步道不遠，門市裡有冷氣，購物環境更佳舒適喔~！！！

















［ 店家資訊 ］



米香伯蛋黃酥-101米香（藤山米香1號店鋪）

地址：藤山步道1.8公里處





米香伯蛋黃酥-101米香2號門市（彰化總店）

地址：彰化縣員林市員水路一段101號

電話：04 836 8495

營業時間：09:00~19:00











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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。