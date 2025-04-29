文山特區最道地 重慶老火鍋，推薦 叁庚半正宗重慶老火鍋 高雄麻辣火鍋

老闆本身是緬甸華僑，來台灣超過20年以上

從學生時期就愛上台灣這片土地，深耕高雄超過20年

吃過高雄的麻辣火鍋從此愛上，立志要開一間好吃的麻辣火鍋

特別跑到重慶拜師，學承在地傳承三代的知名老店

老師傅手把手教學，把最道地重慶麻辣鍋味道帶回來高雄

應該也是高雄唯一一間堅持手工自家炒底料，加入老鷹茶當湯底

堅持使用台南溫體牛肉、台灣豬肉

這裡有八成以上的食材都自家手工製作，已經擄獲很多回流客喜歡

叁庚半正宗重慶老火鍋

位置：高雄市三民區澄清路760號

電話號碼： 07 777 9976

營業時間：17:30~02:00(最後接客12:30)

文山特區 重口味，宵夜場也能吃到的 叁庚半正宗重慶老火鍋

重慶原味麻辣鍋、重慶一般麻辣鍋、重慶鴛鴦鍋

如果你是重口味、喜歡又麻又辣就直接點 重慶原味麻辣鍋

完全是原汁原味呈現

像我們跟家人吃，就會點重慶鴛鴦鍋，白鍋很經典!

白鍋也是自家熬煮，大量蔬菜水果、土雞骨熬煮的天然香醇湯頭，好喝不燥口

跟家人一個禮拜要吃好幾次麻辣火鍋

索性直接學承三代傳承老字號的重慶鍋物

把這道地味道讓自家人、更多人可以吃到

文山特區美食、火鍋推薦

而且自家製作的麻辣火鍋，老闆跟家人也常常吃

這裡無用餐時間限制、無需服務費

帶有古色古香的用餐環境

高雄麻辣火鍋推薦 叁庚半正宗重慶老火鍋

沾醬、調料自取，桌上還有一罐香油可使用

香油不是台灣香油，是直接原裝進口

是帶有香麻辣度的香油，可以搭配肉品一起大口吃

高雄唯一使用老鷹茶的重慶麻辣火鍋

麻辣湯底內加入手工茶，僅有叁庚半正宗重慶老火鍋

麻辣底料都是自家製作，不是市面上的麻辣塊

每一個環節都是傳承的手路菜

麻辣鍋內會加入重慶火鍋老鷹茶，這也是我第一次吃到加入高湯是使用老鷹茶

老鷹茶可以融合湯頭帶出麻辣層次香氣，保有麻辣火鍋滋味不會越吃越死鹹

白鍋使用數十種蔬菜、蘋果、土雞骨熬煮，自然清甜的湯頭非常好喝

喝完不會燥口，湯頭真的很優秀~~~

涮蔬菜、涮肉都很美味，可以沾上麻辣乾蝶粉就開胃

老鷹茶還可以解辣唷~~

帶有獨特茶香很清香，是無糖的很順口好喝解渴

麻辣鴨血、麻辣豆腐都很入味，又香又麻

越後面整個青花椒香氣會更加渾厚

特色小酥肉

可以直接單吃的熟食特色小酥肉，獨門釀製的風味

單吃感受酥脆香甜滋味，或者可以熬煮麻辣鍋吸附麻辣精華香氣提味

滷豬腳、川味滷大腸、川味滷牛肚、川味滷牛筋

都是自家特製滷製，使用老滷汁新鮮滷製

食材用料都很嚴格把關，還能吃到新鮮風味

我個人大推滷牛筋

熬煮後很滑溜軟Q不擔心縮小唷!

牛肚的凹槽會是滿滿的麻辣精華，咬下都會爆汁

加上使用老滷汁滷製，保有本身的新鮮滋味、軟Q好咀嚼

滷豬腳很Q的膠質外皮，口感相當好

帶出麻辣香氣，尾韻有很夠味的青花椒香氣

又麻又香不嗆辣，舒服的辣越吃越愛

滷雞腳

帶有飽滿的膠質，老滷汁滷製過

丟入麻辣鍋、白鍋熬煮都很OK

麻辣香氣瀰漫，享受啃食的愉悅

郡花

新鮮鴨珍，現點現切成花朵

細膩刀法切出花朵形狀，味道很新鮮

保有鴨胗的香甜，口感很脆唷~

肥腸看起來很肥，也處理很乾淨

直接丟入麻辣鍋內熬煮，吸附香麻味道

咬下帶出肥腸邪惡滋味，完全無腥味、食材好新鮮

嫩嫩嫩叁庚半牛(台南溫體牛)

老闆每天都到台南新鮮帶回溫體牛，堅持使用台灣溫體牛

這盤也是熱銷的招牌必點

點餐才會純手工切割，所以每一片厚薄度不同

依據個人口感來算~~~

大概7分熟度還保有嫩度，口感豐富

凸顯出麻辣香氣，保有溫體牛肉的香甜，好牛好好吃

再沾上乾蝶粉更好吃，鹹香開胃帶辣度

大刀腰片

新鮮台灣豬腰製作，厚薄度都是精準控制過

這款只要七上八下涮過就可以起鍋

真的好好吃，嫩中帶有細膩脆度

香辣又麻帶出豬腰甜味

台灣牛 毛肚

堅持使用台灣溫體牛，處理很乾淨的毛肚

很多人吃重慶麻辣鍋一定要點的招牌美食

只要涮七上八下就可以大口享用

保有脆度與毛肚本身香氣

特色千層肚、叁庚半特色手工肉丸、特色貢菜肉丸、鴨腸

千層肚

新鮮鴨腸

洋芋坨坨

很推薦點馬鈴薯，跟麻辣鍋很搭

熬煮到綿密口感，帶出香麻滋味

蓮藕坨坨

可以依據個人口感來做熬煮，新鮮蓮藕會自然氧化

市面上看到都是很白皙蓮藕，都是泡發過的

老闆對食材用料超嚴謹啊!!!堅持新鮮~

而且還帶有蓮藕的黏膜

叁庚半特色手工肉丸

使用台灣豬肉手工製作的丸子，就像在家用餐的感覺

大小顆能自己決定，都是新鮮豬絞肉製作

可以吃到真正肉的口感

特色貢菜肉丸

加入貢菜肉丸更加好吃，口感帶有脆度

帶有溫度感的重慶火鍋，回家吃飯圍爐的感覺

自己決定肉丸的大小顆，手工DIY放入

帶有豬肉本身的香氣甜味，整個麻辣湯頭完全不死鹹

又香又麻，熬煮後直接吃就很好吃

湯頭都會持續加入老鷹茶，可以封鎖住原始的風味

保有本身的麻辣香氣湯頭風味

這裡的麻辣不僅夠味，層次香氣越來越渾厚，又辣又香又麻又開胃

梅花豬

一定要好好推薦一下豬肉片，採買新鮮豬肉回來處理

純手工把新鮮豬肉捲起來再冷凍，現點現切

不使用市面的火鍋冷凍豬肉，堅持讓饕客可吃到好的食材

加上很薄利多銷，價格都很實惠~

油花很美很均勻，保有豬肉香氣唷!

很多都是點洋芋坨坨，推薦可以點 洋芋絲

熬煮後保有酥脆綿密口感，一絲一絲豐富咀嚼口感讓我更愛

還有多種菇類可搭配，滿滿膳食纖維

蔬菜也別忘了點，熬煮白鍋都是最棒的選擇

響鈴卷

豆皮控必點響鈴卷，涮一下就可以吃

會吸附大量的麻辣香氣，又香又辣還帶出豆香滋味

使用老鷹茶可以穩定麻辣香氣

解辣解渴一定要喝王老吉

喝起來偏甜的涼茶，很解辣阿~~~

加碼貢菜，市面上少有的

可依據口感來熬煮，我喜歡帶有脆度

清脆口感帶出獨特蔬菜香氣

我個人很喜歡沾乾蝶吃，帶出層次鹹香辣味

店家還會貼心提供一次性的圍裙，讓大口享用重慶老火鍋還不擔心用髒衣服

自助吧還有冰沙、霜淇淋

當天吃到是哈密瓜口味的霜淇淋，降溫、解熱

文山特區重慶麻辣老火鍋推薦，新鮮食材用料都能吃得出來

叁庚半正宗重慶老火鍋

位置：高雄市三民區澄清路760號

電話號碼： 07 777 9976

營業時間：17:30~02:00(最後接客12:30)