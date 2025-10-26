新竹無菜單鐵板燒界王者！龍蝦三吃鮑魚赤海膽，高CP值奢華海陸饗宴。

新竹大遠百明水然樂無菜單鐵板燒，連續3年獲網路溫度計冠軍，1600元起就能享用活龍蝦三吃與A5和牛。

在新竹的餐飲界中，無菜單鐵板燒一直都是話題性極高的美食選擇，尤其是要找到一家能夠提供頂級食材，但價格又不會破萬元的餐廳，更是難得，新竹市東區必吃美食「明水然，樂 新竹大遠百店」，成功地成為了新竹無菜單鐵板燒界的話題王者，這間餐廳隸屬於台灣知名的樂多多集團，與肉多多火鍋等爆紅品牌系出同門，餐廳主打「日式無菜單鐵板燒 Omakase」的料理模式，由日本職人廚藝團隊與台灣研發團隊共同聯手打造，每一道菜色都要經過至少3個月以上的測試才會正式納入菜單，並且會依照季節時令進行微調，確保顧客每次造訪都有不同的新驚喜，這份對品質的堅持，讓明水然，樂連續3年，在2023年到2025年，蟬聯《網路溫度計》「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」的冠軍寶座，在 Google 上的評論也高達4點8分，是鐵板燒饕客們口耳相傳的美味神店。



明水然，樂 新竹大遠百店 地點超便利

明水然，樂 新竹店位於新竹大遠百的9樓，地點極為方便，對於開車族群來說，百貨公司的停車場讓停車非常輕鬆友善，一抵達9樓，顧客立刻會被一個巨大的白色日式大燈籠所吸引，這也是明水然，樂的招牌打卡點，燈籠上寫著「明るく楽しく 美味しい一日」，意思是「明亮愉快，美味的一天」，這不僅體現了日式氛圍，也象徵著品牌希望傳遞給每一位來客的感受，在進入板前座席區之前，等候區的空間寬敞又舒適，搭配紫色座椅與石燈籠造景，讓顧客在等待時就充滿了對接下來鐵板燒饗宴的儀式感，整體而言，無論是情侶約會，還是家庭聚餐或長輩聚會，這裡都提供了一個既有質感又有面子的用餐環境。



活龍蝦 水族箱現撈新鮮度滿分

這間高CP值的無菜單鐵板燒，將新鮮度這項標準拉到了最高規格，在等候區，一定會看到一個活體海鮮水族箱，水族箱裡的波士頓活龍蝦都活跳跳，充滿活力，這些龍蝦都是現撈上桌，新鮮度完全不用懷疑，等到牠們被送到鐵板上時，甚至還能看到牠們微微收縮的姿態，讓人對即將上桌的美味充滿期待，店內採用經典的板前座席設計，讓每一位顧客都能近距離欣賞主廚的料理過程，從活龍蝦現場下鍋，到A5和牛的精準煎烤，食材在鐵板上滋滋作響，香氣四溢，每一個瞬間都是視覺與嗅覺的豪華饗宴，尤其店家特別喜歡這種一邊欣賞料理秀，一邊期待下一道菜的過程，既放鬆又充滿驚喜。



高CP值套餐 1600元起吃到活龍蝦

明水然，樂之所以被稱為高CP值王者，在於它將活體波士頓龍蝦、日本 A5 和牛、北海道干貝、活鮑魚、日本赤海膽等頂級食材，以1600元起的價格提供給顧客，即使在物價高漲的時代，這家店依然堅持不漲價，這點非常難得，這是因為樂多多集團憑藉著大量的採購優勢，才能將價格維持在佛心價位，店內主打兩款套餐：

1，樂饗宴套餐 價格1600元外加10%服務費，總共14道品項，包含加拿大活龍蝦、日本 A4 或 A5 和牛或頂級桂丁雞，以及當令新鮮現流魚、時蔬、甜點等。

2，樂盛宴套餐 價格2400元外加10%服務費，總共14道品項，在樂饗宴的基礎上全面升級，A5 和牛選用更高等的「菲力」或「老饕」部位，還增加了活鮑魚、日本赤海膽、整尾現流魚等尊榮食材，這款套餐是限量供應。

顧客需要注意，餐廳採用全預約制，特別是熱門的假日常常秒殺，建議至少要提前一個月預訂，且完成訂位後3天內需預付套餐餐費，確保席位，對於有小朋友的家庭，100公分以下免低消，101公分到149公分低消為799元，150公分以上視同成人，也可以加購799元的兒童餐，或兩位孩童共享一份。



龍蝦三吃 視覺與味覺的豪華轟炸

明水然，樂最經典的招牌就是龍蝦三吃，將一隻活體波士頓龍蝦的美味發揮到淋漓盡致，這場龍蝦之旅從「波士頓前螯龍蝦蒸蛋」開始，這是龍蝦三吃的第一道，嫩滑的蒸蛋像布丁般綿密，上方的龍蝦螯肉飽滿又鮮甜，加上昆布鹽提味，讓龍蝦的海味更加突出，吃起來溫潤又奢華，接著第二吃是「清蒸龍蝦」，以最單純的烹調方式，讓顧客吃到龍蝦本身的鮮甜與Q彈口感，絕對是一道讓人記憶深刻的精緻料理，最後的第三吃是「起司龍蝦頭佐帕瑪森起司X海膽醬」，龍蝦頭加入了濃郁的帕瑪森起司與特製海膽醬進行焗烤，香氣超級迷人，外層微焦帶脆，裡面則保有龍蝦膏的濃厚鮮味，是視覺與味覺的雙重轟炸。



日本A5和牛 菲力與老饕的極致柔嫩

在肉品方面，日本A5和牛絕對是整場鐵板燒饗宴的壓軸亮點之一，主廚特別選用來自日本的 A5 等級和牛，如果是選擇2400元的套餐，更是能吃到油花分布最均勻、口感最柔嫩的菲力或老饕部位，烹調的過程極度講究，主廚會先以鐵板高溫封住肉汁，再靜置回溫讓肉質熟成回甜，最後再次煎烤至表面金黃微酥，散發誘人的牛香，入口時，先感受到外層的微脆，接著是柔嫩多汁的粉紅肉芯，每一口都帶有和牛特有的甘甜油脂香氣，濃郁卻不膩口，另外，即使是點1600元的套餐，也可以選擇台灣的驕傲「桂丁雞」，這種有國宴雞之稱的高級土雞品種，肉質扎實卻不柴，油脂分布均勻，主廚會以鐵板慢火將雞皮煎到金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，香氣完美釋放，對於不吃牛或想換換口味的饕客來說，是物超所值的必點主菜。



活鮑魚與赤海膽 奢華海味升級

選擇2400元樂盛宴套餐的顧客，能享受到更升級的奢華海味，例如「活鮑魚＋櫛瓜」，主廚會將整顆鮮活鮑魚直接上桌，口感厚實又Q彈，細心去除腥味後保留了海鮮本味，鮑魚肝也能吃到，帶點微苦回甘的滋味，搭配櫛瓜的清甜，讓這道菜更加分，另外，套餐中還有「炙燒青鰻X海膽蘆筍」，青鰻的肉質柔嫩，表面輕輕炙燒後油脂被逼出，搭上綿密的海膽與爽脆的蘆筍，一口咬下是濃郁與清爽的完美平衡，加上鮭魚卵更是鹹香爆汁，讓整道料理更具層次感。



貼心服務與日式收尾

明水然，樂的服務細節也是其加分項目之一，一開始上桌的白桃烏龍茶溫潤甘醇，服務人員會在整個用餐過程中不時巡桌補茶，讓茶香持續在嘴裡流轉，與每一道料理相輔相成，在主餐前上場的梅子冰沙，酸甜爽口，不僅能重新洗滌味蕾，還能提振食慾，為接下來的和牛料理鋪陳出更高的期待感，最後，壓軸的「鐵板炒飯」是鐵板燒的經典收尾，主廚先將蛋液炒至金黃酥香，再將米飯拌炒至粒粒分明，每一顆米粒都被蛋香完整包裹，還帶有恰到好處的鍋氣，最後，甜點是現烤的日式糰子串，糰子淋上煉乳後灑上花生碎，甜中帶鹹，為這場豐盛的鐵板盛宴劃下溫柔的句點。

總結

整體來說，明水然，樂 新竹店成功打破了頂級食材必須高價的迷思，讓顧客能用不到2000元的價格，享受活龍蝦三吃、A5和牛等頂級海陸鐵板燒，同時體驗日式職人等級的手藝，無論是生日慶祝、情侶約會，還是家庭聚餐，都能吃得滿足又超有面子，這家店成功地將用餐提升為一場細膩又豐富的味覺旅程，讓每一位顧客都覺得這餐「好值得」。

明水然．樂 新竹大遠百店

營業時間: 11:15 - 15:40 (最後點餐13:40) 17:15 - 21:40 (最後點餐19:40) 詳見官網或google商家資訊

訂位:點我

ＦＢ:點我

ＩＧ:點我

地址:新竹市東區西大路323號9樓