挑戰全台最狂牛舌吃到飽！大漠紅頂級燒肉加碼松葉蟹、干貝、松露頂級海陸食材。

這絕對是我吃過最強的吃到飽!桃園這家【大漠紅頂級燒肉】，主打高檔肉品現切上桌+專人代烤，基本上都是燒肉店單點等級的食材，牛舌沒在給你薄薄一片的那種，直接霸氣呈上超厚切的等級，以及桌邊現切的肋眼牛排，還有松葉蟹、干貝、松露、生蠔、孔雀蛤、海螺、魚下巴等，只能說真的有夠扯的啦!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

▼【大漠紅頂級燒肉】南崁店位在桃園市蘆竹區油管路一段，看到超大的建築物就是了，對面有付費停車場可停放(每小時$30元)。

▼【大漠紅頂級燒肉】用餐空間超時髦，以藍黑色系打造出科技未來感，每桌都是獨立爐烤配置，有四人桌、六人桌，適合多人團體聚餐也OK!

大漠紅頂級燒肉自助吧

海鮮蔬食及醬料區

▼自助區有現剝澎湖生蠔、孔雀蛤、海螺、魚下巴等，以及各式蔬菜、玉米筍、杏鮑菇等火烤蔬菜，以及多款豐富醬料自行搭配，像是胡椒鹽、日式燒肉醬、玫瑰鹽都有。

泰國流水蝦

▼海鮮控加價298元就能享有泰國流水蝦吃到飽，活跳跳在水中游想吃自己夾，泰國蝦吃起來肉質彈脆，新鮮度和口感真的很猛!

飲料與啤酒加價方案

▼飲料吧從可口可樂系列、現泡茶飲、氣泡飲、果汁到奶茶通通有，酒咖加價199元就能升級「海尼根生啤酒喝到飽」，搭配烤肉只能說太幸福啦!

冰淇淋

▼冰品區有超過 10 種口味的 Haagen-Dazs、Coldstone、明治、北海道 Niseko、還有日本 Futaba 富士蘋果冰棒和哈密瓜雪糕等等，這外面一隻價格就很不便宜了欸!

大漠紅頂級燒肉 1788元菜單

大漠紅頂級燒肉超級老饕 1788元必吃餐點介紹

厚切夢幻牛舌

▼厚切夢幻牛舌完全是單點店水準，還是精修選用珍貴的舌根部位，看看這厚度完全沒在開玩笑，咬起來超彈牙嫩口，吃下去滿是牛肉香氣，完全不輸給我在仙台吃到的味道!

幻切牛舌

▼只要四人同行並提前預訂，就會贈送的超強幻切牛舌，以特殊刀法交錯切紋增加口感層次，通常在高檔燒肉店才會出現，脆中帶嫩的口感我實在太愛了。

手切肋眼牛排

▼桌邊現場手切的肋眼牛排，用的是美國Prime濕式熟成肋眼牛排，切完馬上現烤有夠狂，烤後咬下去油香大噴發，口感厚實好咀嚼，多吃幾塊就回本了阿!

精修手切冷藏牛小排

▼油花超美的精修手切冷藏牛小排，是取自美國Prime等級牛肉牛小排部位，入口軟嫩好咬但又不帶筋，牛肉香氣撲鼻太厲害！

松露月見醬

▼還有提供生食級的松露月見醬，以濃厚生蛋黃搭配頂級松露醬，拿來沾厚切牛舌或牛小排，滑嫩口感只能說太銷魂!

壺漬牛小排

▼我私心大愛的壺漬牛小排，會先用特製醬料醃漬，吃起來鹹甜入味，是一道超級下飯的肉肉！

松葉蟹干貝漢堡（鮭魚卵／松露醬）天然赤海老刺身（鮭魚卵／松露醬） 紋甲花枝

▼居然連日料店等級的餐點都有，松葉蟹干貝漢堡和天然赤海老刺身，加上鮭魚卵和松露醬點綴奢華升級，新鮮度完全沒話說，咬下鹹香鮮甜爆炸在嘴裡，只能說真的太爽啦!

手掌大虎蝦

▼真的比手還大的手掌大虎蝦，蝦肉肉質Q彈紮實，吃起來新鮮度十足，而且蝦殼都幫你撥好了，真的有夠貼心的啦。

大漠紅頂級燒肉 用餐心得

第一次在吃到飽店吃到這種水準!【大漠紅頂級燒肉】認真太有料了，從海鮮到肉品食材完全都不馬虎，甚至比我在燒肉店單點的品項還強，大家真的可以準備出發了!

大漠紅頂級燒肉 店家資訊

Facebook INSTAGRAM

地址：桃園市蘆竹區油管路一段20號

營業電話：(03)212-1999

營業時間 : 11:30–15:30/17:30–22:30(週一～四 )； 11:30–15:30／17:30–24:00(週五)/ 11:00–24:00（週六日與例假日；週日至22:30）

可刷卡、加收10%服務費

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food