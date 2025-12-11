台中無菜單鐵板燒明水然樂！逢甲店獨家龍蝦三吃與A5和牛，頂級板前料理。

台中無菜單鐵板燒首選明水然樂，連續三年榮獲網路溫度計評選冠軍，主打千元價位享用活龍蝦與A5和牛，是逢甲商圈極具指標性的景觀餐廳。

位於台中逢甲商圈星享道酒店頂樓的明水然樂台中星級店，是全球最大無菜單鐵板燒品牌旗下的指標門市。品牌不僅在台灣與海外擁有多家直營店，更憑藉著源自1945年的日式鐵板燒技術與職人匠心，連續三年蟬聯網路溫度計此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍。餐廳擁有絕佳的高空市景視野，內部裝潢以深色木質調結合金屬光澤，營造出沈穩低調的奢華感，是情侶約會或商務宴請的熱門選擇。

台中無菜單鐵板燒推薦明水然樂，活體海鮮箱展現極致鮮度

走進餐廳首先映入眼簾的是標誌性的日式大燈籠，以及一座巨大的活體海鮮水族箱。裡頭滿滿的生猛龍蝦與當季海鮮，直接向饕客展示了店家對食材新鮮度的絕對自信。這裡採全預約制模式，堅持以簡單調味彰顯食材本味，所有餐點皆需歷經三個月以上的嚴格測試才會入菜。用餐區圍繞著鐵板設計，讓賓客能近距離欣賞師傅精湛的烹飪技藝，享受視覺與味覺的雙重饗宴。

樂饗宴與樂盛宴套餐價格評比，千元品嚐日本和牛與活龍蝦

明水然樂提供兩種價位的無菜單套餐，打破大眾對頂級鐵板燒昂貴的刻板印象。1600元的樂饗宴即包含波士頓活龍蝦、北海道生食級干貝與時令鮮魚，肉品更可選擇日本和牛或桂丁雞，CP值極高。預算充足者建議升級2400元的樂盛宴，除了肉品升級為口感更軟嫩的A5和牛菲力，海鮮部分更奢華地提供了南非活鮑魚、整尾現流魚以及日本赤海膽，體驗感大幅提升。

開胃前菜蜜番茄茶麵與甜蝦大根煮，細膩手法喚醒味蕾

用餐序幕由清爽的蜜番茄茶麵開啟，極細麵條吸附帶有淡雅茶香的酸甜醬汁，瞬間喚醒沈睡的食慾。緊接著登場的熱前菜甜蝦大根煮，展現了日式煮物的深厚功力，蘿蔔燉煮至入味透徹，吸滿了高湯精華，與甜蝦的軟糯鮮甜在口中交融。佐餐的日式醃蘿蔔與醬釀洋蔥則是經典配角，清脆口感能有效解膩，讓每一道料理之間的轉場更加流暢。

獨創波士頓龍蝦三吃，松葉蟹腳佐海苔鮮味十足

招牌的龍蝦三吃是整套料理的靈魂，首先登場的龍蝦茶碗蒸，蒸蛋如布丁般滑嫩，拌入鹽昆布後完美襯托出龍蝦肉的甜味。接著是松葉蟹腳佐海苔，貼心去殼的蟹肉質地纖細，搭配海苔醬與鱈魚鬆，海洋鮮味在口中層層堆疊。主菜則是鐵板乾煎龍蝦身，高溫鎖住了肉汁與彈性，搭配主廚特調醬汁更是提味。最後將龍蝦頭熬煮成味噌湯，濃郁厚實的湯頭為這場海鮮饗宴畫下溫暖句點。

升級南非活鮑魚與整尾現流魚，展現鐵板燒職人技藝

選擇樂盛宴的饕客能享受到更頂級的海鮮配置。南非活鮑魚在鐵板上燜煎至剛好的熟度，口感彈牙不韌，佐以帶有大人味的鮑魚肝醬，甘苦尾韻令人著迷。整尾現流魚更是鐵板燒界少見的霸氣呈現，師傅精準掌控火候，將外皮煎至金黃酥脆，內部肉質依然雪白細緻且保有豐富水分，相較於切塊魚排，整尾烹調更能鎖住魚肉的鮮甜精華，是愛魚人士的極致享受。

必吃日本A5和牛與桂丁雞，職人靜置技法鎖住肉汁

肉品主餐方面，日本熊本A5和牛展現了頂級食材的魅力，細緻的油花在鐵板高溫下化為迷人香氣。師傅採用靜置技法，讓肉汁充分回流，五分熟的粉嫩口感入口即化。若不吃牛的朋友，國宴等級的桂丁雞也是絕佳選擇，師傅將雞皮煎得如餅乾般薄脆，肉質卻意外多汁軟嫩。收尾的和牛牛筋蛋炒飯更是充滿鑊氣，粒粒分明的米飯吸附了牛筋油脂，讓人忍不住一口接一口。

台中慶生餐廳首選明水然樂，日式烤糰子與壽星禮遇

餐後甜點日式烤糰子源自京都傳統，微焦的糰子刷上鹹甜醬汁並撒上黃豆粉，軟糯熱燙的口感帶來滿滿幸福感。針對當月壽星，餐廳會貼心準備精緻的水果乳酪蛋糕，為慶生增添儀式感。隨著品牌積極佈局全球，未來預計將在更多城市展店。由於餐廳採全預約制且假日一位難求，建議想品嚐這份冠軍美味的饕客務必提早訂位。

明水然・樂 台中星級店（逢甲）

所在地址：407臺灣台中市西屯區福星北路18號9樓 (星享道酒店9樓)

營業時間：平日 12:00–14:30 / 17:15–21:40；假日 11:15–15:40 / 17:15–21:40

店家電話：04-27080806

評價：★★★★★



