台中西屯區日料老饕私藏！龍二無菜單合菜，說預算就能吃到活跳海鮮。

台中西屯區龍二日本料理深耕15年，提供日式無菜單合菜，只需說預算和忌口，即可享受新鮮海味與私密包廂聚餐空間。

在台中市西屯區，有一間深耕在地超過15年的日式料理名店「龍二日本料理」，深受當地老饕們的喜愛與推崇，這家店最讓人期待的，就是其獨特的日式無菜單合菜用餐模式，顧客只需要輕鬆地告知料理長這次的用餐預算，並且說明任何忌口的食材，接下來就可以像拆禮物一樣，輕鬆等待一道道充滿驚喜、新鮮度破表且份量滿意的日式料理上桌，這種高度客製化的服務，成功吸引了許多追求高品質、又希望在菜單上有變化的人前來朝聖，無論是追求極致的攝影工作室朋友，還是對美食標準嚴苛的饕客，龍二日本料理都能滿足他們對新鮮與美味的期待。



台中西屯區 充滿日式風情的用餐環境

龍二日本料理位於台中市西屯區華美西街二段309號，外觀採用充滿日式風情的木質建材，搭配一盞盞暖色系的圓形燈籠，營造出溫馨且穩重的氛圍，讓顧客一踏入店門，就能感受到濃厚的日式格調，餐廳內部的用餐空間規劃寬敞舒適，地板鋪設木質建材，搭配深色桌椅，營造出沉靜又典雅的氣息，店內不僅提供靠牆的一般方桌，也有適合多人聚餐的寬敞圓桌區，讓親友或商務聚會的顧客都能享有舒適的用餐環境，這種空間設計，非常適合家族聚餐、公司餐敘，甚至是商務宴請等需要私密與良好氛圍的聚會需求，是台中地區尋找高品質聚餐地點的絕佳選擇。



日式料理人的匠人精神

在龍二日本料理店內，一條長長的一字型板前料理台是視覺的焦點，這讓客人可以清楚地看見兩位經驗老道的師傅正在專注地處理當日最新鮮的漁獲，這份充滿期待感的視覺體驗，也體現了日式料理人追求的匠人精神，無論是熟練地進行擺盤，或是細心地處理生魚片的每一個動作，都充滿了專業與專注，讓顧客從視覺上就能感受到店家對食材的尊重與對料理的用心，這種開放式的料理台，也間接為顧客保證了食材的品質與料理過程的乾淨衛生，增加了用餐的安心感。



上品生魚片 與極鮮海味

當日料的靈魂——上品生魚片上桌時，立刻點燃了顧客的味蕾期待，這盤生魚片集結了當日最優質的漁獲，包括紅色的炭燒鰹魚、橙色的極鮮鮭魚，以及白色的海鱱肚，這三種生魚片各有其獨特的風味與口感，炭燒鰹魚帶著清爽的炭香與紮實醇厚的口感，鮭魚則是以厚切大片的方式呈現，豐厚的油脂在入口瞬間融化，帶來甜香滑順的極致體驗，而海鱱肚則展現了晶瑩剔透的色澤，口感Ｑ彈紮實，越嚼越能感受到魚肉本身的鮮甜，完美呈現了當日海味的最高水準。



創意日料 炙燒飯塔的驚喜

在享受完經典的生魚片之後，接著上桌的「炙燒飯塔」則是一道充滿創意與巧思的精緻料理，這道菜也被稱為散壽司方塊，底層是鋪滿了蝦卵、口感香Ｑ的壽司米飯，上方則堆疊了鱈魚肝、薯泥、鮭魚卵等多種食材，風味調和得清爽不膩，卻又能清晰品嚐到食材的原始新鮮度，當湯匙挖下一口，鱈魚肝濃郁豐厚的風味瞬間在嘴裡擴散，搭配綿密細緻的薯泥，讓整體口感更加滑順有層次，而晶瑩飽滿的鮭魚卵則帶來畫龍點睛的「啵啵」口感，與米飯的香Ｑ交織在一起，完美融合了山珍海味，是道讓人感到驚喜的創意日式料理。



麻油松阪豬與海鮮焗烤的層次

龍二日本料理的菜色安排充滿了海陸交替的驚喜，下一道「麻香松阪豬陶板」是在桌上自己煮的，在烹煮的過程中，熱騰騰地麻油濃郁香氣立刻撲鼻而來，超級暖胃，陶板內除了切得大片的松阪豬，還加入了皇宮菜、杏鮑菇、枸杞和乾薑片，松阪豬肉片口感Ｑ彈帶有嚼勁，皇宮菜則軟糯且與麻油風味非常搭，湯頭融合了杏鮑菇的鮮甜與薑片的溫暖感，喝起來清甜不膩口，可以直接飲用，讓顧客在山珍海味之間感到極大的療癒感，緊接著的「草蝦酥皮海鮮蘋果焗烤」外型像個可愛的小圓塔，酥脆的塔皮作為底座，頂部鋪滿了草蝦和滿滿的明太子、蝦卵，內餡口感綿密且軟糯，類似精緻的龍蝦沙拉風味，加入了甜玉米粒，搭配頂層明太子與蝦卵帶來的「啵啵」口感，讓整道菜的層次豐富到讓人差點忘記它是一道日式料理。



鮮魚料理與暖胃蜆蒜湯

在多道海陸交替的美味之後，店家端上了清蒸的「石佬蔥蒸」，這道菜一上桌就能聞到淡淡的醬油與蔥薑香氣，非常誘人，石佬魚的肉質新鮮，夾起來呈現漂亮的蒜瓣狀，入口後口感Ｑ彈細緻，毫無土味，醬汁的調味拿捏得恰到好處，清爽不死鹹，完美襯托出魚肉本身的鮮甜度，盤中搭配的菇類也增添了些許清脆的口感，這道鮮魚料理提供了最直接、最純粹的海味享受，幫助顧客平衡了前面幾道重口味的創意菜，最後，以一碗熱湯「蜆蒜湯」作為暖胃收尾，這道湯頭濃郁醇厚，呈現漂亮的乳白色，入口極為鮮美，濃郁的蒜頭香氣與蜆仔的天然海味完美融合，沒有多餘的調味，喝起來溫潤順口，暖暖地直達胃底，為這場奢華的無菜單饗宴劃下完美的句點。



龍二日本料理 多人包廂

總結來說，龍二日本料理無論在食材新鮮度、料理創意還是用餐環境的舒適度上都表現出色，特別是店內貼心地設計了適合多人聚餐的寬敞圓桌和私密包廂空間，圓桌設計搭配上日式桌菜的無菜單形式，讓人有種溫馨且私密的聚會感，非常適合家族聚餐、公司餐敘和商務宴請，對於所有追求美味與聚餐品質的顧客來說，龍二日本料理絕對是台中西屯區口袋名單的首選。

龍二日本料理

台中市西屯區華美西街二段309號

11:00~14:00，17:00~21:00

04 2316 7256