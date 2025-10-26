歲月揉進麵糰的家常味！969餡餅韭菜盒佛心價，在地人從小吃到大的老味道。

花蓮吉安黃昏市場旁，有攤80歲阿嬤手工現包的969爆汁肉餡餅，一顆只要20元，餡餅與韭菜盒都是銅板價，是下午茶必買的佛心小吃。

在花蓮縣吉安鄉，一個充滿人情味的角落，吉安黃昏市場的路口，有一攤雖然不起眼，卻是當地人心中隱藏版美味的發財車小攤「969蔥油餅餡餅」，這間店的主理人是一位年過80歲的慈祥阿嬤，她秉持著「人生七十才開始」的精神，將對歲月與生活的回憶，揉進麵糰裡，用雙手一顆一顆地包進餡餅中，傳遞出記憶裡的老味道，最讓人難以置信的是，這樣一顆厚實飽滿的手工肉餡餅，價格竟然只要新台幣20元，如此親民的銅板價，讓這裡成為花蓮吉安地區，最具人氣的下午茶點心攤。



80歲阿嬤的手工餡餅

這間發財車小攤並非由華麗的店面所組成，它是由兩台餐車緊鄰在一起，一台專門販售餡餅及韭菜盒，另一台則供應蔥油餅，招牌很大，即使路過也相當好辨識，阿嬤堅持不假他人之手，所有的餡餅、韭菜盒，都是她自己親自手桿麵皮、自己包餡，將這份職人精神融入每一個環節中，許多當地人都會騎摩托車前來購買這份充滿溫度的家常味，阿嬤說，她之所以一直維持如此便宜的價格，是因為許多小朋友放學後都會來這裡買點心，為了孩子們的笑容，她從來沒有想過要漲價，這份佛心讓人感到無比的溫暖。



20元的爆汁肉餡餅

這顆只賣20元的爆汁肉餡餅，堪稱店內的招牌傳奇，餡餅雖然是經過油炸，但外皮卻不會讓人感到厚重，反而帶有一種清爽的酥香，最厲害的是內餡塞得極為緊實，完全看不到縫隙，當顧客一口咬下時，要特別小心，因為餡餅的內餡湯汁會直接爆出來，那種熱騰騰的豬肉湯汁，充滿了鮮甜的滋味，搭配薄脆的餅皮，讓人吃起來超過癮，由於餡料飽滿又多汁，許多顧客都會一次大買特買好幾顆，當作點心或宵夜享用，如果顧客喜歡重口味，也可以在餡餅上淋一點醬料或辣油，都能讓整體風味更提香。



韭菜盒塞滿滿的超強層次

除了肉餡餅之外，同樣是20元均一價的韭菜盒也擁有極高的人氣，韭菜盒的外皮帶有一點厚度，吃起來非常有嚼勁，而外皮的邊緣經過油炸處理後，擁有了酥脆的口感，內餡的用料更是大方，裡面塞好塞滿了豆乾、韭菜以及粉絲，一口咬下，韭菜的香氣混合著豆乾的扎實與粉絲的滑順，帶來了多層次的風味與飽足感，無論是餡餅或韭菜盒，剛煎好出爐時都非常燙，顧客在品嚐時一定要特別留意，為了讓客人不用等太久，阿嬤即使是在非尖峰時段的下午3點多，也會開始先煎一些起來備用，這份細心與體貼，讓這間小攤顯得更加難能可貴。



花蓮吉安黃昏市場 店家資訊

969蔥油餅餡餅是一間不靠浮誇裝潢、卻能用簡單踏實的好味道，讓人永遠記得的街邊小攤，無論是它的親民價格、份量實在的內餡，還是阿嬤對美食的堅持，都讓這份在地美味更值得被推廣，來到花蓮旅遊，不妨將這間充滿家常溫度的爆汁肉餡餅排進美食清單中，現做出爐熱熱吃最美味，也可以多買幾顆，在路上當點心或是帶回家當宵夜都很方便。