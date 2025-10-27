韓國人認證的道地風味！新竹部隊鍋暖胃必點，小菜生菜無限續盤超佛心。

新竹味、肉舖韓國烤肉是深耕在地十年的老店，由韓國人認證，提供道地的部隊鍋、辣炒年糕鍋與厚切豬牛拼盤，是新竹韓式烤肉的首選。

新竹市有一間深耕在地十年的韓式烤肉店「味、肉舖韓國烤肉」，成功征服了無數韓流粉絲的味蕾，這家店特別強調風味的正統性，因為老闆的姊夫就是韓國人，所有的餐點細節都經過姊夫的認證，確保原汁原味，走進店裡，從開胃小菜到烤肉配料，每一個環節都完整地呈現了韓國的飲食文化，重點是，這裡的價格親民，但口味卻毫不打折，讓新竹的顧客不用出國也能享受到道地的韓式烤肉，這間老店已經在新竹在地經營了十年，是許多家庭與朋友聚餐的首選。



韓式十年老店的道地風味

新竹味、肉舖韓國烤肉成功將正統的韓國風味帶入新竹，這份道地感源於他們對細節的堅持，餐廳提供了多種小菜和生菜，而且這些品項都可以無限續盤，對於喜歡烤肉搭配各種配料的顧客來說，這是一大加分優勢，免費提供的小菜包括泡菜、雜菜、白蘿蔔、海帶芽、黃豆芽和蔥醬等，這些小菜單吃就很涮嘴，用來包燒肉更是風味絕佳，從開胃小菜到烤肉配料，每一個細節的用心都讓顧客感受到濃濃的韓國飲食文化。



豬牛拼盤的厚切肉品饗宴

對於愛吃肉的顧客來說，店內的招牌「豬牛拼盤」套餐是不可錯過的選擇，價格從1380元起跳，一份拼盤中一次就能品嚐到5種厚切肉品，包括厚切豬五花、厚切梅花豬、厚切牛肋條、翼板牛以及PRIME嫩肩牛，其中，厚切豬五花切得超大一塊，會有專業的店員提供桌邊代烤服務，將肉烤到外層金黃，油脂逼出迷人的香氣，顧客可以將烤好的豬五花剪成小塊後，包上無限續盤的生菜，再搭配泡菜與蔥醬一同享用，口感層次特別鮮明，厚切梅花豬烤到邊緣帶焦香，肉質仍保有豐盈的肉汁，口感軟嫩不乾柴，牛肉部分，PRIME嫩肩牛建議烤到3至5分熟，軟嫩細緻的肉質能吃出牛肉的鮮甜，翼板牛中間的筋帶著膠質，口感Q滑，多咀嚼就能嘗到迷人的肉香，厚切牛肋條厚實帶嚼勁，越咬越能感受到肉汁，每一口都彈牙有勁，顧客可以沾上店家自製的韓式沾醬搭配，味道會更為提升。



暖胃必備的經典韓式湯鍋

除了烤肉，味、肉舖的韓式湯鍋和麵食也同樣道地，尤其適合即將進入的秋冬季節，「部隊鍋」是暖胃的必備選項，價格為700元，這道湯品熱氣翻騰，湯頭微辣帶有鹹香，裡頭放滿了火腿、香腸、年糕與泡麵，味道層次豐富，湯汁吸附了食材的油脂後，喝起來濃厚卻不會死鹹，另外，韓國才有的三角魚板口味也相當受到顧客歡迎，「辣炒年糕鍋」價格是480元，濃稠的醬汁緊緊裹著年糕，帶著一點辣勁卻又滑順，由桌邊服務幫忙攪拌，還加上了滿滿起司，起司融化後產生牽絲的療癒畫面，增添了濃郁的奶香風味，還有特別的水煮蛋吸附醬汁，沾著吃特別過癮，口感軟糯又帶辣香。



韓國人認證的街邊小吃

味、肉舖在韓式小吃的表現上也維持著高水準，「海鮮煎餅」價格是230元，煎餅煎得金黃，裡頭藏著花枝塊和蝦仁，咬下去能吃到海鮮的彈性，外層帶著麵粉香，沾上店家準備的醬汁後，味道會更清爽解膩又耐吃，另外，「韓國炸醬麵」價格是220元，也是許多顧客必點的品項，這道黑嚕嚕的炸醬麵吃起來帶有甜味，完全不會膩口，搭配清爽的小黃瓜絲增添口感，再把半熟荷包蛋攪拌均勻，讓蛋黃融進醬汁裡，每一口都滑順濃郁，值得一提的是，每份烤肉套餐都會附送一碗「韓式蒸蛋」，蒸蛋的質地像雲朵般蓬鬆，裡面還加了洋蔥，讓口感更有層次，顧客也可以點韓國流行的「星空清河氣泡酒」，微甜帶氣泡的清爽感，非常合適佐餐。



舒適的韓屋風格與交通

味、肉舖韓國烤肉地點在南大路與光復路二段的交叉口附近，距離新竹公園和新竹後站走路大約只要10分鐘，交通十分方便，對於開車的顧客，可以選擇停在後站停車場，或光復路二段高架橋下的停車空間，不用擔心找不到車位，餐廳的營業時間是上午11點30分到下午14點00分，以及下午17點00分到晚上22點00分，每星期二固定公休，餐廳的空間設計呈現濃濃的「韓屋風格」，從外觀的屋簷到內部的裝潢，都散發著傳統韓國氣息，店內雖然是開放式空間，但規劃巧妙，每一區都能保留一定的隱私感，非常適合小聚或家庭用餐，往內部走還有幾間包廂空間，適合團體、公司或家庭的聚會使用，靠窗的位置特別受歡迎，當陽光灑進來時，營造出一份閒適的氛圍，三五好友聚在一起邊聊邊烤肉，熱鬧卻不喧嘩，顧客在這裡還能感受到濃厚的韓國風情，無論是朋友聚會、家庭聚餐，甚至公司聚餐，味、肉舖韓國烤肉都是一個值得安排前往的道地韓式烤肉盛宴地點。

味、肉舖韓國烤肉(맛있는 고기집)

地址 : 新竹市東區南大路30號

時間 : 11:30–14:00, 17:00–22:00(周二公休)

電話 : 03 561 6738

粉專 : https://www.facebook.com/hsichukoreabbq/