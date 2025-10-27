新竹竹東咖哩飯推薦！塊肉究派濃郁不膩，炸豬排吸飽醬汁依舊保有脆度。

新竹竹東塊肉究派咖哩專賣店，鄰近蕭如松藝術園區，主打濃郁咖哩飯與Q彈烏龍麵，將客家桔醬融入泰雅馬告，充滿在地特色的溫馨美食。

在新竹竹東小鎮上，有許多獨具風格的在地店家，有的充滿文青氣息、有的溫馨，有的則將創意與故事融入其中，這次要介紹的塊肉究派咖哩專賣店，就是那種讓人一吃就能感受到滿滿誠意與溫度的場所，這間店雖然店面不大，但整體環境格外乾淨明亮，店內採用木質桌椅、搭配柔和的燈光和手寫的標語，營造出溫柔又充滿生活感的氣氛，讓顧客在享受美食的同時，也能感受到那份難得的寧靜與舒適，塊肉究派成功將咖哩這項大眾化的料理，做出屬於自己的獨特風格，成為許多人造訪竹東時，必吃的推薦美食之一。



竹東蕭如松藝術園區旁美食

塊肉究派咖哩專賣店位於新竹縣竹東鎮三民街61號，地點就在蕭如松藝術園區的正對面，地理位置相當好辨識，顧客可以將參觀藝術園區與品嚐美食的行程完美結合，這間店以咖哩飯為主軸，菜單上的人氣餐點包括厚切炸豬排咖哩、不得了唐揚雞、被打的迷你堡以及五花肉醬燒烏龍麵，同時，店家也貼心提供了平日限定的商業套餐與素食選擇，讓不同需求的顧客都能找到適合自己的餐點，除了主餐之外，這裡的小菜與甜點也相當具有特色，整體餐點選擇非常多元，餐廳的營業時間為上午11點00分到下午14點00分，以及下午17點00分到晚上21點00分，每週三是固定公休日，建議想前往的顧客要注意時間。



厚切炸豬排咖哩的驚喜滋味

厚切軟嫩炸豬排定食是店內的招牌之一，一份價格為305元，當這份定食端上桌時，那金黃色的炸豬排香氣撲鼻而來，咖哩醬閃爍著誘人的光澤，讓人食慾大開，這份咖哩醬的口感濃郁卻不會讓人感到膩口，帶著淡淡的香料香氣與椰奶的溫和氣息，在口中慢慢散開，醬汁滑順，能夠完整包裹著米飯，讓每一口飯都充滿咖哩香，豬排的外皮炸得剛剛好，酥脆度十足，即使吸附了咖哩醬，依舊能夠保有迷人的脆度，每一口都能吃到豬排肉汁與醬香融合的完美滋味，在咖哩醬中還加入了紫茄、南瓜、小黃瓜和玉米筍等蔬菜，這些蔬菜充分吸收了咖哩的香氣，自然的甜味讓整體的層次更加豐富且平衡，另外，定食中搭配的糖心蛋，裹上金色的咖哩醬後，呈現出濃郁鹹香中帶有一絲微甜的收尾，讓整體風味更為圓潤迷人。



五花肉醬燒烏龍麵的家常幸福感

如果不想吃咖哩飯，這裡的五花肉醬燒烏龍麵也是許多人推薦的人氣餐點，一份價格為275元，當這道麵食上桌時，那股鹹香的氣味立刻吸引了所有人的目光，豐富的配料堆得滿滿，搭配高麗菜、柴魚片和糖心蛋，整碗麵看起來色香味俱全，烏龍麵體吸飽了醬汁，吃起來鹹香帶甜、Q彈有勁，那種咻咻入口的滑順感非常療癒，讓人一口接一口，這碗麵最特別的設計，是淋上了一抹美乃滋，這份美乃滋巧妙地溫潤了整體的風味，讓烏龍麵吃起來更加滑順，同時也不會感到油膩，每一口都能吃到蔬菜的甜、醬汁的香與麵條的彈，雖然是簡單的家常口味，卻能讓人品嚐到一種充滿幸福感的層次風味。



客家與泰雅的創意火花

除了主餐之外，塊肉究派的小菜也展現了店家的創意與用心，一份細薯條價格為69元，薯條外皮酥脆內裡鬆軟，單吃就很香，但這道餐點的靈魂是那碟「好朋友馬桔醬」，這個醬料結合了泰雅族的馬告辛香料與客家人的桔醬，呈現出獨特的酸甜感，酸甜中帶有檸檬的清香與馬告的辛香，沾上一口立刻讓人感到驚豔，整體的層次感瞬間拉高，顧客甚至可以嘗試一種新吃法，就是將薯條沾上泰式咖哩醬，濃郁的咖哩與爽口的醬汁達到完美平衡，讓人越吃越上癮，另外，媽媽私房菜系列的醬燒豬心一份60元，滷得非常入味且帶有一點甜香，口感彈牙不腥，即使冷吃也一樣美味，無論是當作配菜或是搭配飯食都很合適，整份套餐還附上了紫蘇醃蘋果，酸甜清爽，帶著淡淡的紫蘇香氣，咬下去脆口又開胃，加上當日湯品與水果，整份套餐豐富又均衡，為這場咖哩與烏龍麵的饗宴畫下了完美的句點。

塊肉究派咖哩專賣店

新竹縣竹東鎮三民街61號（蕭如松藝術園區對面）

0931-095-103

11:00–14:00／17:00–21:00（週三公休）

