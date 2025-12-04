【新竹食記】伊勢路勝勢日式豬排新竹店 - 生菜和白飯可免費續加，豬排外酥內嫩超級厚實

伊勢路勝勢日式豬排是來自日本三重縣的品牌，在台灣有台北大巨蛋店、南港Lalaport店、遠東SOGO復興店、板橋大遠百店、台南三井店與這次吃的遠東SOGO新竹店，這間以厚切炸豬排聞名，炸海鮮料理也是店內人氣特色，豬排外酥內嫩，肉汁充分鎖在肉內，內用點主餐還能無限享用生菜絲和白飯，根本是大飯桶的愛店！

開車前往可直接停巨城購物中心停車場，消費可折抵停車費。

▲伊勢路勝勢日式豬排新竹店位在遠東SOGO 3樓，店門口非常寬闊。

▲門口玻璃櫥窗內展示了各種食物模型，這是日式餐廳特有的文化。

▲如果沒有訂位可直接到現場掃QR code現場候位，收到簡訊後再至現場非常方便。

伊勢路勝勢日式豬排菜單：

▲店內用餐空間寬闊座位非常多，裝潢以溫暖的木質色調為主，有吧台區的個人座位也有四人坐的卡式座位。

▲我們這次很幸運被分配到窗邊的沙發區，隔著窗還能欣賞窗外的夜景。

▲入座後馬上送上一杯萊姆綠茶和漬物，萊姆綠茶口味溫和非常暖胃，漬物脆脆酸酸的，適合搭配肉類。

▲入座後可直接掃桌上QR code點餐，桌上提供兩種甜度辛口和甘口的豬排醬，還有紫蘇和芝麻的沙拉醬。

▲生菜絲切得非常細緻，口感微甜帶點脆度，加上紫蘇醬後多了酸甜感，而加入芝麻醬的生菜多了濃郁的芝麻香氣，兩者都極為開胃，生菜吃完可以再續，平常不怎麼愛吃菜的小孩這次吃了不少。

▲豬排醬附了一盤芝麻，須自行研磨很有DIY的樂趣，磨好後再將豬排醬倒入，增添芝麻香氣。

▲厚切里肌豬排套餐 420元：套餐有主菜豬排、白飯、味噌湯、牛蒡絲和醃蘿蔔兩樣小菜，白飯可以換成紅米飯營樣價值更高。

▲豬肉味噌湯使用豬骨長時間熬煮，湯頭香濃，吃日式料理一定要來一碗味噌搭配。

▲豬排麵衣炸得金黃酥脆，完全沒有油膩感，重點是豬排極為厚實鮮嫩，肉汁有充分鎖在肉內，每咬一口都是大大的滿足，沾上酸甜的豬排醬後更加解膩提味。

▲雞腿排套餐 330元：雞腿排雖然沒有厚切里肌豬排這麼厚實，但肉質更加滑嫩多汁，與緊實的豬排口感有很大的不同。

▲炸雞塊兒童餐 200元：兒童餐的餐盤是消防車造型非常可愛，內有一小碗白飯、薯條、生菜絲、炸雞塊，再附上一杯可爾必思飲料，這樣只要200元蠻划算的，雞塊麵衣裹得較厚，吃起來已經軟掉沒有脆感有點可惜。

雞蛋糕短評：白飯、紫米飯、生菜可無限續碗，厚切豬排真的超級厚實，肉質鮮嫩多汁，麵衣炸得酥香有脆度，生菜有紫蘇醬和芝麻醬可搭配，豬排醬汁有辛口和甘口兩種甜度不同，還附上芝麻粒自己研磨DIY樂趣十足。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★★



【伊勢路勝勢日式豬排新竹店美食資訊】

地址：新竹市東區中央路239號3樓

電話：035315678

官網：mulino.tw

營業時間：11:00–21:30(周一~周三、周日)、11:00–22:00(周四~周六)

外送：無

線上預定：inline、katsusei

停車場：有(巨城購物中心停車場)

服務費：有

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團