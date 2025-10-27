台北溫體牛火鍋宵夜推薦！牛寓鮮切溫體牛，涮煮幾秒肉嫩鮮甜感十足。

台北松山區牛寓溫體牛火鍋，每日新鮮直送溫體牛肉，提供熱炒料理與酒水，鄰近中山國中站，營業至凌晨2點，是台北宵夜好去處。

在台北市松山區，鄰近捷運中山國中站與松山機場站附近，有一間新開幕的溫體牛火鍋店「牛寓」，這間店以每日新鮮直送的手工現切溫體牛肉為主打，成功吸引了許多追求高品質牛肉的饕客，將溫體牛放入鍋中涮煮後，肉質軟嫩鮮甜的滋味讓人十分喜愛，牛寓不僅提供溫體牛火鍋，還有多款特色功夫熱炒料理與酒水可以搭配，並且營業時間直到凌晨2點00分，是台北宵夜的絕佳去處，牛寓希望顧客能在這裡來場溫體牛火鍋盛宴，享受美食與歡樂的時光。



牛寓溫體牛火鍋的地理與環境

牛寓溫體牛火鍋店位於台北市松山區民權東路三段106巷3弄51號，從捷運中山國中站步行大約6分鐘即可到達，交通相當便利，餐廳的營業時間從晚上18點00分開始，一直到凌晨02點00分，每星期一、二為店休日，店內的裝潢時尚雅緻，空間寬敞不擁擠，營造出舒適的用餐氛圍，餐廳內設有2人到8人的用餐座位，並提供一間可容納6人到8人的包廂，無論是台北聚餐、約會，甚至是慶生，牛寓都是一個非常合適的場所。



新鮮溫體牛肉的極致鮮甜

牛寓提供的溫體牛火鍋，其靈魂就在於每日新鮮直送的台灣溫體牛肉，這些牛肉經過手工現切，保留了肉品最原始的彈性與鮮甜感，簡單放入鍋中涮煮幾秒鐘，等到肉質呈現粉紅色，大約3分到5分的熟度就是最美味的狀態，顧客可以點選像是龍骨肉或小里肌等部位來享用，龍骨肉帶有一點筋性與咬感，吃起來鮮嫩香甜，而小里肌涮鍋後則展現出肉質軟嫩、鮮甜感十足的特色，顧客還可以將溫體牛肉片放入空碗中，沖入滾燙的湯底，體驗類似台南牛肉湯的吃法，同樣肉嫩鮮甜，非常好吃。



蔬果牛骨澄清湯頭與豐富鍋底

牛寓的火鍋湯底是經過長時間精心熬製而成，湯底是以大量新鮮蔬果與牛骨長時間燉煮，再運用獨特技法將湯頭澄清，喝起來清香甘甜，能夠完美帶出台灣溫體牛肉的嫩甜感，這份鍋底內含的蔬菜量非常豐富，包括高麗菜、水果玉米、高山白蘿蔔、胡蘿蔔、娃娃菜、花椰菜、玉米筍、金針菇和木耳等，質量都非常好，顧客吃完一整鍋也能感覺到營養均衡，如果顧客想讓湯頭的風味更佳，可以嘗試在湯底中加入兩滴米酒，湯頭喝起來會更顯清甜甘醇。



牛寓多款特色功夫熱炒

除了溫體牛火鍋，牛寓的特色功夫熱炒料理也廣受推薦，其中「溏心脆蛋牛肉」是必點的私房料理，這道菜以一大片外酥內軟的炸溏心蛋，鋪好鋪滿地蓋在炒牛肉上，輕輕劃開後，黃澄澄的蛋液緩緩滑下，讓顧客在品嚐時能感受到牛肉軟嫩鹹香滑順，還帶有濃郁的蛋香及酥脆的口感，非常特別又好吃，另一道「牛肉蔥香油拌麵」則是牛寓的招牌必點麵食，寬版的麵條拌上獨家醬料，吃起來Q彈又香，再搭配大塊又軟嫩的牛肉，口感豐富，讓人感到滿足。



下飯小酌的熱炒與私房菜

牛寓的熱炒料理都非常適合下飯與小酌，「自家醃製酸高麗炒牛肉」使用了手工製作、經長時間發酵的酸高麗菜，搭配精選本地牛肉大火快炒，吃起來微辣酸香又軟嫩，口感豐富又好吃，是道很適合搭配酒水的料理，另外，「香菜牛肉」這道菜將牛肉的滑嫩與香菜獨特的清香結合，好吃、開胃又下飯，甚至連不愛香菜的人都能多吃好幾口，而「牛筋」則是以數十種食材慢滷入味，淋上特調椒麻醬汁，吃起來軟嫩Q彈，並帶有微麻辣風味，順口好吃，也是一道極佳的下酒菜，牛寓提供多款紅白酒可搭配火鍋與熱炒，讓用餐過程更添高級感與愜意，用餐時間為120分鐘，餐點需加收10％服務費。

牛寓

地址：台北市松山區民權東路三段106巷3弄51號

捷運：中山國中站，步行6分鐘

電話：02-27128872

營業時間：18:00-02:00 (週一、二店休)

IG：@gyu_apt

❤️ FB：蛋寶趴趴go

❤️ IG：egg_papago

