泰國老闆娘還原家鄉味！蘭桂泰豬肉丸河粉必吃，清澈湯頭濃郁不膩口。

在台中市西區的精誠巷弄裡，悄悄開了一間名為蘭桂泰泰國河粉的小店，這間店由一位漂亮又可愛的泰國老闆娘親自經營，她致力於還原最道地的泰國家鄉風味，從湯頭的熬製到配料的準備，都堅持自己動手完成，這份對家鄉味的專業堅持，讓蘭桂泰在競爭激烈的精誠路週邊迅速累積了人氣，成為不少上班族中午用餐的新選擇，即使隱藏在巷弄的民宅庭院內，仍吸引許多顧客專程來品嚐這份泰式河粉的美味。



蘭桂泰泰國河粉地址與環境

蘭桂泰泰國河粉的地址位於台中市西區精誠三街5號。營業時間是上午11點00分到下午14點00分，以及下午17點00分到晚上20點30分。每星期四固定休息。店面設計充滿了街邊小店的風格，在民宅的庭院內，出現了一個小巧的木製攤車，小小A型木板寫著店名「泰國河粉」。內用的座位不多，但如果對面有空位的話，店家也歡迎顧客入座享用，不過對面的雅座區是沒有冷氣的。由於顧客相當多，現點現做的出餐速度雖然快，但如果遇到客滿時，可能需要稍微等候一下。



辣椒夠勁愛辣者必試

蘭桂泰的河粉被形容為是今年吃到最愛上的河粉，其秘訣之一就在於店家提供的辣椒。愛吃辣的顧客需要特別注意，這裡的辣椒非常夠勁。只需添加一小匙，入喉的瞬間，舌尖就會發燙，甚至可能讓鼻子發癢。對於愛吃辣的人來說，這是一種辣入心肺的愉悅感。桌上除了有這種很辣的辣椒，還提供綠色的酸性調味料，顧客可以依照自己的喜好適量添加。



豬肉丸河粉的豐富配料

蘭桂泰提供的河粉有豬肉和牛肉兩種選擇。顧客點選「豬肉丸河粉」價格為140元，原本擔心只有豬肉丸子，但實際上這碗河粉裡包含豬肉片和丸子。河粉的湯頭清澈，帶有大骨的湯韻以及蒜末和油蔥的香味。配料除了丸子和豬肉片，還加入了很入味的蘿蔔。最後撒上花生碎碎，香菜細末的份量不多。豬肉片切得厚實，吃起來卻不柴。丸子除了有豬肉香氣之外，口感彈牙，好像還添加了其他的香料，味道很不錯。這碗河粉的麵體軟嫩滑順，一吸就能滑入口中，因此建議用湯匙稍微擋一下比較好。顧客還可以選擇香菜的份數。



牛肉河粉與巷弄停車資訊

如果顧客不吃牛肉可以選擇豬肉河粉。店家也提供「全家福牛肉河粉」的選項。許多顧客在吃完這碗河粉之後，都覺得肚子還有空間可以去吃甜點或喝咖啡。蘭桂泰的地址雖然就在精誠三街上，但由於巷道狹小，因此建議自行尋找停車位。對於機車族來說，可以停在路邊，沒有問題。蘭桂泰的經營模式和道地的泰國風味，讓它在台中西區的巷弄美食中，擁有了極高的可信度。