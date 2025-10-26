> 旅遊 > 泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville (歐式景觀餐廳)

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville (歐式景觀餐廳)

tiger Walker 玩樂季彩色造景水豚互動夜間點燈
2025-10-26 09:00文字：齊媽 

齊媽

114. 7. 20 (日) 巧克力村

泰國曼谷．巧克力村Chocolate Ville

離開三頭象神博物館後，我們先回飯店休息、換衣服

下午再用"Grab"預約叫車前往郊區的巧克力村--Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村Chocolate Ville

色彩繽紛的巧克力村是一間大型的景觀餐廳，供應泰式和西式餐點

入園門票每人150元，可折抵消費100元

泰國曼谷．巧克力村Chocolate Ville

園區有很多歐式建築和可愛的造景，一入園就讓我們驚呼連連

泰國曼谷．巧克力村Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

我好喜歡這個造景，五顏六色的甜點世界讓人擁有滿滿的好心情

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

粉紅控遇見粉紅熊，Nice to meet you泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville (歐式景

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

Home Town的花花小屋和車子太吸睛了

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

Bangkok公車站造景，小情人指定演一下等車戲碼，哈哈

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

園區正中央是一個很大的人工湖，搭配歐式建築讓每個角落都充滿異國風情

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

各式各樣的造景，宛如置身童話世界

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

夢幻的粉紅跑車，應該是芭比娃娃專屬捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

這天看到很多家長帶孩子來玩，園區就像遊樂園一樣充滿歡笑聲

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

太夢幻、太可愛，快門停不了

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

童趣十足的氛圍，讓人童心大發

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

園區飼養的水豚正在泡水消暑，有很多遊客購買牧草餵食

在一旁看牠們淡定吃牧草的模樣很逗趣

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

傍晚天色漸暗，園區開始點燈，入園用餐的遊客也越來越多

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

耳邊音樂響起，大家都圍到湖邊觀賞人偶秀

他們賣力的搞笑、跳舞，逗得大家哈哈大笑

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

小船緩緩行駛，沿著湖邊發送氣球給正在用餐的小朋友

每個孩子拿到氣球都露出燦爛的笑容，真心覺得這樣的互動好棒泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville (歐式景

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

我們在餐廳吃飯時，人偶輪流入內與客人互動

小齊配合度很高，跟著人偶一起跳舞、打拳、轉圈......台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

放得開並融入其中，每個片段都成為這趟旅程美好的回憶

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

溫暖的擁抱與發自內心的快樂笑容，這畫面無價泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville (歐式景

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

夜晚的園區很嗨，舞台上的人偶賣力跳舞，遊客也跟著又唱又跳

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

晚上點燈好漂亮，浪漫氛圍令人陶醉

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

其中一間小屋掛滿彩色燈泡，透過鏡子投射如夢如幻，好迷人

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

夜太美，我邊走邊拍還頻頻回頭多看幾眼，有點捨不得離開...

泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville

踩點成功很開心，今夜作夢也會笑泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville (歐式景

FB粉絲頁：巧克力城

營業時間：一～五 15:00～24:00 / 六～日 14:00～24:00

23/ 1-16 Prasert-Manukit Rd, Ram Inthra, Khan Na Yao, Bangkok，Thailand.

文章標籤
巧克力村Chocolate Ville泰國曼谷曼谷景點
創作者介紹
創作者 齊媽 的頭像
齊媽

齊媽愛的記事簿

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊