泰國曼谷．巧克力村 Chocolate Ville (歐式景觀餐廳)

114. 7. 20 (日) 巧克力村

離開「三頭象神博物館」後，我們先回飯店休息、換衣服

下午再用"Grab"預約叫車前往郊區的「巧克力村--Chocolate Ville」

色彩繽紛的「巧克力村」是一間大型的景觀餐廳，供應泰式和西式餐點

入園門票每人150元，可折抵消費100元

園區有很多歐式建築和可愛的造景，一入園就讓我們驚呼連連

我好喜歡這個造景，五顏六色的甜點世界讓人擁有滿滿的好心情

粉紅控遇見粉紅熊，Nice to meet you

Home Town的花花小屋和車子太吸睛了

Bangkok公車站造景，小情人指定演一下等車戲碼，哈哈

園區正中央是一個很大的人工湖，搭配歐式建築讓每個角落都充滿異國風情

各式各樣的造景，宛如置身童話世界

夢幻的粉紅跑車，應該是芭比娃娃專屬

這天看到很多家長帶孩子來玩，園區就像遊樂園一樣充滿歡笑聲

太夢幻、太可愛，快門停不了

童趣十足的氛圍，讓人童心大發

園區飼養的水豚正在泡水消暑，有很多遊客購買牧草餵食

在一旁看牠們淡定吃牧草的模樣很逗趣

傍晚天色漸暗，園區開始點燈，入園用餐的遊客也越來越多

耳邊音樂響起，大家都圍到湖邊觀賞人偶秀

他們賣力的搞笑、跳舞，逗得大家哈哈大笑

小船緩緩行駛，沿著湖邊發送氣球給正在用餐的小朋友

每個孩子拿到氣球都露出燦爛的笑容，真心覺得這樣的互動好棒

我們在餐廳吃飯時，人偶輪流入內與客人互動

小齊配合度很高，跟著人偶一起跳舞、打拳、轉圈......

放得開並融入其中，每個片段都成為這趟旅程美好的回憶

溫暖的擁抱與發自內心的快樂笑容，這畫面無價

夜晚的園區很嗨，舞台上的人偶賣力跳舞，遊客也跟著又唱又跳

晚上點燈好漂亮，浪漫氛圍令人陶醉

其中一間小屋掛滿彩色燈泡，透過鏡子投射如夢如幻，好迷人

夜太美，我邊走邊拍還頻頻回頭多看幾眼，有點捨不得離開...

踩點成功很開心，今夜作夢也會笑

FB粉絲頁：巧克力城

營業時間：一～五 15:00～24:00 / 六～日 14:00～24:00

23/ 1-16 Prasert-Manukit Rd, Ram Inthra, Khan Na Yao, Bangkok，Thailand.