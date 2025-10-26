IBM與鴻海工程師首選的高雄高CP義式料理店你吃過了嗎？｜NEW HOUSE高軟店

高雄美食。如果你正在高雄軟體園區附近尋找一個結合歐洲風情與現代創意的餐廳，那麼NEW HOUSE歐風新食館無疑是你不能錯過的好選擇。這家位於高雄的餐廳不僅提供道地的歐式料理，還融合了新鮮食材與精緻手法，讓每一口都充滿驚喜。無論是想來一場浪漫的二人約會，還是與朋友聚餐分享美好時光，這裡的用餐氛圍和精緻菜餚都能滿足不同需求。 餐廳的招牌菜如經典的紅酒燉牛肉、義式海鮮燉飯，和自家特製的披薩，每一款都是精心調配的味蕾享受。而且，對於喜愛健康飲食的顧客，這裡也有多款輕食選擇，例如新鮮的沙拉與低卡餐點，無論是正餐還是輕食，都能讓你大快朵頤。

NEW HOUSE歐風新食館高軟店

營業時間 平日11:00-18:00、假日11:00-21:00、週二公休

電話075373058

地址 806高雄市前鎮區復興四路10號7-11旁樓梯往下走

Line ID :@591gnimg

臉書專頁請點我； instagram請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

NEW HOUSE歐風新食館高軟店，就設在高雄軟體園區（簡稱高軟）內部。地點看似隱密，實際上卻非常方便，從園區內 7-11 旁的樓梯走下去就能輕鬆找到。這裡幾乎可說是高軟工程師們的私房食堂，不論是鴻海、IBM、或是其他科技大廠的員工，都習慣在這裡吃午餐或下班後聚餐，人氣不容小覷。

餐廳內部由「橄欖枝餐桌 Olive Branch」主理，主打歐風慢食概念。料理使用初榨橄欖油與天然香料烹調，減少身體負擔但依然保有濃郁風味。無論是義式烘蛋、燉菜、還是排餐系列，都展現了對食材與料理節奏的細膩把握。現場供應的咖啡選用精品豆，每日現磨現煮，讓咖啡香氣在空間中蔓延，是許多上班族最期待的片刻。每一道餐點都蘊含「慢食哲學」，不只填飽肚子，更為快節奏的生活帶來片刻的溫度與平靜。

高雄NEW HOUSE歐風新食館高軟店，兩位熱愛美食的姊妹所創立，將義大利托斯卡尼的地中海風味帶進台灣。她們深深迷戀這片陽光灑落的橄欖園與葡萄藤間，決定前往義大利進行一場美食探索之旅。在那座擁有800年歷史的古堡中，她們深入學習最傳統的義大利料理，並品味每一道佳餚背後的文化故事。

NEW HOUSE的菜單融合了地中海的純粹風味與高雄本地的新鮮食材，帶來一場味蕾的跨越時空之旅。從豐富的橄欖油、香氣四溢的香草，到精緻的義大利手工麵，這裡的每一道料理都蘊含著濃濃的情感與傳統工藝。無論是想品嚐簡單又經典的義式料理，或是尋找一場與朋友、家人共享的美味聚會，NEW HOUSE歐風新食館都是你不容錯過的選擇。

如果你也愛上了地中海風味，那麼高雄NEW HOUSE絕對能滿足你對美食的所有渴望，帶來一場充滿歷史與情感的餐桌體驗！

托斯塔尼起司沙拉是一道讓人一口就愛上的前菜，吃起來清爽又有層次感。主角是義大利經典的莫札瑞拉起司（Mozzarella），質地柔軟、奶香濃郁，搭配多汁的蕃茄與甜中帶酸的葡萄，形成酸甜平衡的口感。沙拉上還撒上了些許堅果碎粒，增加酥脆口感，讓每一口都不單調。

調味部分是靈魂所在，使用的是義式香料與香醋油醬，微酸帶香，能完美地提出起司與水果的風味。整體吃起來清爽不膩，又帶有濃濃的地中海風格，非常適合在主餐前先開胃，也很適合不愛重口味的人單點來享用。是一道吃得出質感與用心的沙拉選擇。

蕃茄牛肉披薩走的是經典的薄皮義式風格，外圈餅皮微微焦香酥脆，中心則保有Q彈嚼勁，吃起來不會太厚重，讓人可以一片接一片停不下來。披薩鋪上濃郁的義式番茄醬底，酸香開胃，再搭配上鹹香牛肉，肉香紮實，油脂恰到好處，與蕃茄的微酸形成完美平衡。

上頭撒上適量起司，在烘烤後牽絲誘人但不會過膩，整體風味協調，咬下去能感受到香氣層層堆疊，是那種適合熱熱吃、邊聊邊分享的好味道。這道薄皮披薩不僅適合多人共享，也很適合獨享一盤當正餐，飽足感十足又不失義式風味的細緻感。

這道青醬雞肉義大利麵是NEW HOUSE的人氣常勝軍，使用的是杜蘭小麥製成的義大利麵，口感比一般麵條更有彈性與嚼勁，煮得恰到好處，能牢牢吸附醬汁，讓每一口都飽滿入味。青醬的基底以羅勒、橄欖油打製，香氣濃郁但不膩口，拌上帶有微微炙燒香氣的嫩煎雞肉塊，肉質紮實多汁，與青醬的清新草本味搭配得剛剛好。整體口味濃而不重，非常適合喜歡青醬卻不愛過膩的人。

佛羅倫斯辣味香料海鮮燉飯是一道結合義式靈魂與辛香風味的經典料理，視覺澎湃、香氣撲鼻。一上桌就能看到豐富的海鮮配料——鮮蝦、淡菜、花枝等輪番上陣，每一口都吃得到海味精華。燉飯使用義式香料與微辣番茄醬為基底，酸香中帶有辣勁，屬於那種會讓人越吃越開胃、嘴角微微發熱卻停不下來的風味。米飯口感濕潤但不過爛，吸附醬汁後非常入味，搭配彈牙海鮮吃起來層次十足。

地中海松露野菇嫩雞燉飯是一道充滿香氣與層次的主餐選擇，主打的就是那股迷人的松露香與濃郁奶香融合的靈魂醬底。一上桌就能聞到松露的高雅氣息，搭配飽滿的義式燉飯，每一粒米都吸飽了醬汁，濕潤卻不軟爛，口感恰到好處。裡頭加入多種野菇，增添了大地氣息與自然鮮味與雞肉的香氣搭配得宜。

雞肉內部保有柔嫩多汁的口感，讓整道菜吃起來不會只有「濃郁」而是有香、滑、嫩、脆的口感變化。這道燉飯整體走的是地中海風格，溫潤舒服但不沉重，是喜歡松露風味、又想來點溫暖療癒系料理的絕佳選擇。無論是單點或搭配套餐，都非常值得一試。

這碗南瓜濃湯絕對是NEW HOUSE 高軟店的暖心招牌之一，入口前就先被上頭那層如雲朵般輕柔的奶泡吸引，宛如一層細膩綿密的白色面紗，替濃湯增添了夢幻感，也讓口感更顯滑順。湯底選用新鮮南瓜打製，細火慢燉而成，喝起來自然甜潤、濃稠度恰到好處，不會過於厚重。濃湯中還藏有淡淡的奶油香氣與蔬菜底蘊，整體風味溫和不膩，非常適合作為餐前暖胃的前菜。

陽光海岸鮭魚全餐是一份視覺與味覺都充滿豐富感的精緻餐盤，光端上桌就有種「今天吃得很營養」的滿足感。主角是外酥內嫩的香煎鮭魚排，表面煎至金黃微焦，鎖住魚肉的鮮甜與油脂，每一口都能吃到自然鮭魚香，不腥不柴，熟度剛剛好。

搭配的是香酥的手工麵包，外酥內Q用來搭配沙拉或濃湯都很適合。旁邊的鮮蔬沙拉使用當季新鮮蔬菜，口感爽脆，佐以清爽油醋醬，完美中和了鮭魚的油脂感。還有一顆水煮蛋，補足蛋白質也讓整體營養更均衡。

最讓人驚喜的是那一旁的黃金地瓜薯條，外皮微酥、內裡鬆軟香甜，完全沒有油膩感，吃起來比一般炸薯條更健康也更耐吃。這道全餐營養均衡、份量剛好，無論是正在控制飲食的朋友，還是想吃得滿足又不過度負擔的人，都非常適合點這一道。是NEW HOUSE高軟店很受歡迎的輕食系主餐選擇！

檸香泰式酸辣鮮蝦是一道充滿東南亞風情的開胃料理，帶點微辣微酸的刺激感，非常適合喜歡重口味又想來點清爽風味的朋友。主角是多尾新鮮大蝦，蝦肉飽滿Q彈。醬汁是靈魂，融合了酸、香、辣、甘等元素，酸香開胃、辣中帶香，層次豐富又不會嗆辣到無法入口，吃完還會忍不住想再多舀一口醬來配飯或麵包。

NEW HOUSE 的新鮮水果茶（壺）是聚餐時最適合共享的飲品選擇之一，不只份量足、CP值高，內容也相當有誠意。一壺茶裡加入了多種當季新鮮水果，像是蘋果、柳橙、百香果、檸檬等，每一口都能喝到自然果香與淡淡茶味交融的層次感。茶底清爽不澀，甜度適中，不會有人工香精的味道，喝起來非常順口。水果本身切得大塊，泡過後還可以撈來吃，等於喝飲料也能補充一點纖維質（笑）。整壺茶大約可倒三到四杯，適合三五好友一起分享。

NEW HOUSE 高軟店的主要用餐區，整體風格走的是溫馨歐風系，空間寬敞不壓迫，用餐座位多以2～4人為主，靈活性高。牆面與燈光設計偏柔和，搭配木質調與花磚桌面，有種低調典雅的質感，整體氛圍非常舒服。這裡非常適合上班族中午吃飯聊天、情侶或朋友聚會，甚至自己一個人來吃也不會有壓力。

交通部分，若是搭乘大眾運輸，可搭公車或輕軌至高軟園區站，步行進入園區即可抵達。開車或騎車的話，直接從復興四路進入園區後可找到停車空間，再從7-11旁的樓梯往地下一層走。雖然距離捷運站有點距離，但附近有輕軌系統串接亞洲新灣區，其實交通算是便利。若你本身就在軟體園區工作，那這間店幾乎是抬腳就到、吃完還能快速回辦公室的那種輕鬆感。

每桌之間距離剛好，不會太擁擠，也保有一點私密感。如果你喜歡拍照打卡，靠窗區或靠牆的座位光線都很不錯，非常適合邊吃邊拍、邊聊邊放鬆，是一個好吃又好待的空間。

NEW HOUSE 高軟店還有一個可隔間的彈性空間，最多可容納約 60～70 人，非常適合舉辦企業內部聚餐、簡報會議、部門慶生、讀書會等活動。空間可依需求使用隔簾或移動式隔板做區隔，讓整個環境更有私密性，也方便管理人數與活動流暢度。

這個空間同時具備投影設備與簡易會議功能，不少在高軟工作的工程師或新創公司會選擇在這裡辦小型會議＋午餐，直接一次解決吃飯與討論的需求。現場服務人員也會配合協助安排座位、送餐順序等，是個非常實用的多功能空間，對於在地商業活動來說非常加分。

別看這間店藏身在地下一樓，NEW HOUSE 高軟店其實是一家可以同時容納超過150人的大型歐風餐館！除了主要用餐區與可隔間的多功能空間外，店內還設有幾個彈性座位區域，平時分流使用、遇到大型活動則可整合成一體。

