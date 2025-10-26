> 美食 > [台北燒肉]信義區市府站「 老井燒肉-信義店」終於吃到傳說中的滿分超值的燒肉/高cp優秀新鮮肉質極佳/肉類餐...

tiger Walker 玩樂季老井燒肉宮崎牛信義區
2025-10-26 15:45文字：阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 

老井燒肉-信義店

地址:110臺北市信義區松仁路99號B1

電話:0287860111

營業時間:11:00–02:00

<正文開始>

激推的燒肉終於開來台北拉

就是台中傳說中的老井燒肉拉

到台北的第一間分店就開在信義區拉

但它其實不是在信義商圈裡面

而是在旁邊的松仁路 att valley B1

店內現代明亮

空間也不壅擠

但建議一定要訂位喔

用的是很好的宮崎牛

<菜單>

哇~菜單是不是超豐富

不過套餐組合搭配

好的划算又方便

主要差在肉的品質 份量還有種類

<上菜瞜>

今天點的是新生雙人套餐

價格不算貴但還是飽飽飽

白飯

生菜

生菜可以無限續喔

老井主廚沙拉

鹽蔥牛舌 洋蔥 生菜（無限續加）

韓式泡菜（不可續）

我們有加價

升級鱈魚肝

鱈魚肝就是新鮮又酸爽

很開胃

主廚沙拉簡單清爽

和風醬酸酸甜甜的

很解膩

落葉歸根（生鮭魚丁＋鮭魚卵最中餅）
鮭魚炙壽司

我覺得

最中餅包鮭魚丁口感很特別耶

裡面還有鮭魚卵好幸福

非牛各式拼盤

雞腿肉

松坂豚

櫻桃鴨

他們的肉類都有醃製過

肉質切的厚度也剛好

各式牛肉拼盤

牛肉當然是它們的招牌阿

所有肉都擺滿在烤盤上的

感覺真幸福

烤肉就是要配泡菜生菜阿

一入口肉烤的熟度剛好

又有泡菜的脆酸感 好吃

安格斯牛佐剝皮辣椒

剝皮辣椒會有員工在

旁邊協助

只能說第一次吃到這種風味的牛肉捲

我愛剝皮辣椒也喜歡它搭配蔥

用牛肉捲起來整個很合

生食級大干貝 海味大草蝦 精品蛤鮑盅

蝦烤完店員還會貼心幫忙去殼

完全不用動手好棒

這兩樣完全只有一個字可以形容

無敵鮮

連湯都好好喝阿

額外加點

入化金條

看到一個好厲害的和牛品項

想說點來試試看

果然不負眾望

簡直太奢華了八

上面還有金箔 重點是肉質店員也烤的剛好

完美又奢華

井緻烤布雷

烤布雷 真的好吃

奶味香氣都足

<來個小總結>

台中的烤肉完全就是無敵阿

終於開來台北了 果然不失眾望

每樣都好吃又好飽

4.9