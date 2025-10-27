【台北甜點】柔軟的魔法降臨，雪系町萬聖節限定【生甜甜圈】禮盒，日式生甜甜圈專賣店【中正區甜點】外帶美...

台北車站南三門的「雪系町」，以日系「生甜甜圈」聞名！

那份柔軟細緻、入口即化的口感，彷彿雪融在舌尖，內餡緩緩散開，帶來溫潤又絲滑的幸福感。

今年萬聖節，雪系町不搞鬼，以甜味施展魔法，推出”萬聖節限定禮盒 “NT$400，讓節日氛圍更添可愛與療癒。

萬聖節限定禮盒內容：

女巫萌布朗 — 外型萌度滿分，選用日本直送南瓜泥，香濃細緻、甜而不膩。

提拉米蘇雪福 — 與日本金獎主廚橋爪謙典聯名打造，口感層次豐富，入口即是濃郁誘人。

金沙可可 — 榛果與牛奶巧克力的完美融合，香氣迷人，甜度恰到好處。

杜拜巧克力 — 巧克力與開心果交織出的奢華滋味，濃厚卻不膩口。

松露生巧 — 鹹甜交錯的高雅風味，質感滿分，是巧克力控不能錯過的驚喜。

限定禮盒不只顏值爆棚，更是一場味蕾的夢幻冒險。每一顆都像施了魔法般療癒人心，讓人一口接一口停不下來。更貼心的是，這次還附上同款限定貼紙，以可愛細節收服甜點控的心。

下次經過台北車站，別錯過「雪系町」，用一顆日系生甜甜圈，體會那份柔軟如雪的甜蜜幸福。

雪系町 生ドーナツ｜日本生甜甜圈專賣店

地址：台北市中正區北平西路3號鄰近南三門1F

時間：週一至週日 10:00-22:00

IG：https://www.instagram.com/yukinonamadonut/

