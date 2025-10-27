台北東區早午餐！忠孝敦化站At.First早寓More平日也客滿，大份量早午餐盤無雷。

台北東區早午餐推薦！At.First早寓More不僅是大份量美食天堂，更是寵物友善餐廳，享受美味義大利麵與燉飯。

台北大安區東區巷弄美食「At.First早寓More」是一間空間寬敞舒適、餐點大份量，同時還是寵物友善的餐廳，作為知名早午餐品牌「At.First早寓」的升級版新店，主打大份量早午餐、義大利麵、燉飯，它不僅延續了品牌的好口碑，更提供了加倍舒適的用餐空間，迅速成為東區上班族、情侶約會與毛孩家長們的聚餐新寵，平日下午也座無虛席。



東區早午餐推薦，純白系文青空間超舒適

「At.First早寓More」位於仁愛路四段的靜謐巷弄內，從捷運忠孝敦化站或國父紀念館站步行皆在10分鐘內可達，交通十分便利。店外觀採用小清新純白設計，散發著低調的文青質感。走進店內，寬敞的空間讓人一掃東區小店的擁擠印象，座位配置從長桌、雙人桌到吧台區一應俱全，無論是多人聚餐或一人獨享都很自在。店家還貼心提供Wi-Fi與足夠的插座，加上不限時的用餐規定，吸引了許多SOHO族在此辦公。



台北寵物友善餐廳，帶毛小孩同享愜意時光

這裡更是台北市區少見的寵物友善早午餐店，店家非常歡迎顧客帶著毛小孩一同用餐，是許多飼主的福音。為了確保每位顧客（包含毛小孩）都能有最舒適的體驗，店家會貼心地安排適合的座位區域，因此建議若有計畫攜帶寵物，一定要在訂位時提前告知，這份對寵物的友善與細心，也讓它在飼主圈中迅速累積了超高人氣。



At.First早寓More菜單，大份量餐點CP值高

店內的餐點選擇極其豐富，從班尼迪克蛋、法式吐司、千層可頌到歐姆蛋等各式早午餐應有盡有，更有義大利麵、燉飯與甜點可供選擇。飲料類有茶、奶茶、咖啡、氣泡飲到現榨果汁等。「Tokyo香檸迷迭香鮭魚排菲力早午餐」是人氣品項，厚實的鮭魚菲力煎得外皮金黃香脆，魚肉中心仍保持鮮嫩多汁，搭配清爽的檸檬與迷迭香氣，風味平衡感極佳。而「早寓牛排班尼迪克蛋」的牛排熟度也恰到好處，搭配流心蛋黃與酸香荷蘭醬，層次豐富令人滿足。另外，「鮮蝦酪梨歐姆蛋」更是必點，鮮蝦熟度掌握得宜，口感脆甜，搭配熟度剛好、帶著奶油滑順感的酪梨，以及中心依舊濕潤、凝乳感明顯的歐姆蛋，整體口感層次立體，是道高人氣的選擇。



大安區美食，不只早午餐的韓式嫩豆腐鍋

最令人驚喜的是，在這樣一間早午餐店裡，竟然能吃到道地的「韓式泡菜雪花牛肉嫩豆腐鍋」，而且是以套餐形式呈現，附上白飯、海苔與小菜。湯頭酸香夠味卻不嗆辣，雪花牛口感粉嫩，豆腐更是滑嫩到入口即化，非常下飯。餐後的甜點「巴斯克蛋糕」口感綿密、乳香濃郁，搭配一杯「凡爾賽玫瑰海鹽拿鐵」，為這頓豐盛的早午餐劃下完美句點。



At.First_More早寓 (AtFirst早寓more 仁愛店)

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號電話：02 2711 9011營業時間：週一-週五11:00-21:00、週六日10:00-21:00