台北親子餐廳推薦！士林甲蟲秘境吃甲蟲鬆餅，免費甲蟲導覽近距離摸甲蟲。

台北親子餐廳推薦！士林甲蟲秘境能摸甲蟲、玩沙坑小孩超愛，也是寵物友善餐廳。

家裡有昆蟲迷的小朋友，一定要收藏台北士林這間「甲蟲秘境親子餐廳」，這間餐廳不只是一般的親子餐廳，更是一座小型的昆蟲森林，店內不但有豐富的遊戲區，最特別的是還能讓孩子近距離接觸活生生的甲蟲與竹節蟲，甚至有免費的導覽體驗，同時這裡也是一間寵物友善餐廳，讓大人可以悠閒吃飯，小孩盡情放電，毛小孩也能一起同樂，實際走訪這間超高人氣的餐廳，體驗它為何能讓孩子們玩到不想回家。



台北士林親子餐廳，捷運可達的昆蟲世界

「甲蟲秘境親子餐廳」位於台北市士林區克強路30號，交通相當便利，搭乘捷運到明德站1號出口，或是芝山站2號出口，步行大約5至8分鐘即可抵達，對於開車族，附近也有收費停車場，一走進店內，立刻會被天花板與牆壁上的巨大甲蟲模型所震撼，彷彿真的踏進了甲蟲的秘密基地，店家巧妙地運用大量綠色植栽裝飾，營造出自然的森林氛圍，座位區與遊戲區分開，讓用餐環境不會過於吵雜，木質桌椅也增添了溫馨感。



必玩木粒沙坑與昆蟲娃娃遊戲區

這裡的遊戲區是孩子們的天堂，最受歡迎的就是「木粒沙坑」，有別於傳統沙子容易弄髒身體或黏手，木粒沙坑玩起來乾淨許多，爸媽可以安心地在旁邊座位上看顧，沙坑旁還有許多可愛又擬真的昆蟲娃娃，像是大兜蟲、鍬形蟲玩偶，許多隻都比小朋友還高大，是拍照的熱門道具，另外也有一區積木與靜態玩具，滿足不同年齡層孩子的需求。



免費甲蟲導覽，近距離接觸竹節蟲

來到「甲蟲秘境」的重頭戲，絕對是免費的甲蟲導覽體驗，平日與假日都有固定場次，導覽員會用生動有趣的方式，介紹各種甲蟲的特性與知識，接著就是小朋友最期待的互動時間，孩子們可以近距離觀察，甚至親手觸摸甲蟲厚實的背殼，讓甲蟲在手上爬行，除了甲蟲，現場還能體驗與「竹節蟲」互動，這次造訪甚至幸運地看到了竹節蟲交配的珍貴畫面，是非常難得的生態教育體驗。



甲蟲秘境菜單，必點甲蟲鬆餅與兒童餐

這裡的餐點選擇比想像中豐富，主要提供鍋物、鮭魚、「唐揚炸雞」與豬排等定食，均附白飯，份量十足，再加上這裡有遊戲區，還能參加免費的甲蟲導覽活動，CP 值真的很不錯，加價99元可以升級A套餐，附湯、100元以下飲料，加價199元升級B套餐，會包含小菜、湯、100元以下飲料，還有一隻造型超可愛的「甲蟲鬆餅」，鬆餅口味有鹹有甜，這次選擇的「起司玉米」口味，造型吸睛，非常適合拍照打卡，餐點表現上，「唐揚炸雞」皮薄肉嫩，而「補血牛肉粥」份量驚人，牛肉塊給得很大方，「迷你兒童餐」350元，則有香鬆飯、炸物與水果等，深受小朋友喜愛。



赫克力士活體展示與昆蟲扭蛋區

餐廳入口處的周邊商品區也讓人流連忘返，除了各式甲蟲玩偶與模型，最吸睛的是活體展示區，竟然能近距離看到「赫克力士長戟大兜蟲」本人，霸氣的長戟讓孩子們驚呼連連，還有一整面牆的昆蟲系列扭蛋機，總結來說，「甲蟲秘境親子餐廳」是一家結合餐飲、遊樂與生態教育的複合式空間，餐點份量足，遊戲區規劃良好，免費的甲蟲導覽更是別處難得的體驗，非常適合帶熱愛昆蟲的小朋友來放電。



甲蟲秘境親子&寵物友善餐廳

地址：台北市士林區克強路30號1樓

營業時間：11:00~21:00 （每周二公休）

電話：02-28322528



甲蟲秘境消費方式小提醒

* 成人與身高超過 100 公分的兒童，都需點一份餐。

* 未滿 100 公分的小朋友則收取清潔費 $50 + 10% 服務費，可折抵餐費。

* 內用酌收 10% 服務費。

* 用餐時間：平日 3 小時、假日 2.5 小時（至 12 月底止）。



甲蟲秘境親子餐廳｜甲蟲導覽

導覽時間

* 假日：12:20／14:30／16:00／18:40

* 平日：13:00／18:40（每場約 20～30 分鐘）

訂位連結：甲蟲秘境親子餐廳





導覽開始前，店員會先介紹各種甲蟲的特性

像是牠們怎麼用角打架、吃什麼食物、哪一種最有力氣～

講解生動又有趣

