南京復興站美食推薦！慶城海南雞飯100元開吃，被譽為台北最強海南雞飯。

南京復興站必吃美食！慶城海南雞飯用餐時間總是大排長龍，堪稱台北最強海南雞飯。

提到台北海南雞飯，許多人的口袋名單一定會出現「慶城海南雞飯」，這家位於松山區南京復興站旁的傳奇小吃店，以其極度專一的菜單與親民的價格聞名，儘管只在平日營業，每到用餐時間，店門口總是聚集了長長的人龍，成為台北市區最具代表性的排隊便當店之一，也是上班族與饕客心中高CP值的代名詞。



台北海南雞飯的平價選擇，100元就能開動

「慶城海南雞飯」的菜單非常簡單，只提供兩種選擇，分別是1號餐「海南雞飯」售價100元，以及2號餐「海南雞飯加配菜」售價140元，點餐流程是先在櫃檯排隊付款，接著領取號碼牌等待叫號取餐，店內設有寬敞的內用座位區，環境算是乾淨明亮，旁邊也提供免費的湯品讓顧客自行取用。



慶城海南雞飯好吃嗎，雞肉軟嫩搭配靈魂蔥醬

這家店的海南雞飯之所以受歡迎，關鍵就在於雞肉的處理，許多顧客評價雞肉口感相當軟嫩不柴，搭配雞皮一起入口，滑順好吃，隨餐附上的「鹽蔥醬」更是靈魂所在，鹹香的蔥醬與雞肉完美結合，非常下飯，如果喜歡重口味，也可以再加入店家提供的特製辣醬，米飯則是使用口感分明的泰國米，也獲得不少好評。



140元套餐配菜評價，加40元值得嗎

至於是否要多花40元升級成有配菜的2號餐，則是見仁見智，140元的套餐會多出三樣配菜，內容通常包含麵筋，半顆溏心蛋，小黃瓜以及一樣時蔬，配菜的口味被多數人認為表現中規中矩，是標準的便當配菜，對於想吃得更豐盛或需要蔬菜均衡的顧客來說，是個方便的選擇。



南京復興站美食地圖，週末公休別撲空

「慶城海南雞飯」的地理位置非常方便，就在南京復興站旁慶城街16巷8號，但饕客們必須注意的是，這家店是標準的上班族美食，營業時間只在週一至週五的上午11點至晚上20點30分，中間下午15點至16點有休息，週六與週日則是固定公休，想品嚐這份美味的民眾，千萬要記好時間，避免在週末撲空。



慶城海南雞飯

地址：台北市松山區慶城街16巷8號

電話：02 8712 1200

營業時間：11:00–15:00, 16:00–20:30 (週六日休息)





Google即時導航