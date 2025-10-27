高雄美食 鳳山必吃麵店-江北食堂風味外省麵｜復古懷舊，鳳山人氣麵館

江北食堂風味外省麵

是鳳山人氣外省麵館

傳承家常手藝，堅持現點現煮

獨特風味又具有外省麵食精神

份量多又價格親民，廣受在地人及饕客們的青睞

連平日用餐時段座無虛席

建議可以提前訂位

外送可多利用➽Uber Eats線上點餐

店內裝潢以中式客棧風為特色

古色古香的用餐氛圍，讓品嘗麵食的時刻更為享受

麵館位於光復路二段上,鳳山高中正對面

門口玻璃木雕門、斗大的招牌匾額及蘊涵江北食堂的經營理念的對聯,外觀設計充滿中式客棧風

很貼心有附設停車場,不用擔心停車問題

記得請停黃色格子,白色格子為私人停車格

一踏入店內,彷彿來到古代客棧

圓形及方形木製桌椅搭配牆上壁畫,營造出濃厚復古客棧風

一樓用餐空間

二樓用餐空間

點餐櫃檯

各式滷味可自行挑選,每一個看起來都超好吃

有豬頭皮、豬耳朵、滷大腸、滷蛋

豆干、米血、海帶、百頁豆腐、滷牛肉

粉腸、豆皮

小豆干、豬皮

小菜類~黃金泡菜、醬魯花生、醋溜黃瓜、涼拌海帶芽、柚香蘿蔔、皮蛋豆腐

小菜(涼)也很多品項，中午可推薦小菜,很涼爽開胃

菜單~4款麵食、小菜、湯品、燙青菜、飲品

填單後至櫃檯結帳

佐料區~自製辣椒醬、豆瓣醬、調和油、醬油、烏醋、白醋...等,

佐料選擇豐富，可依照個人口味自行調味

有提供免洗餐具及環保碗筷,依照個人喜愛使用

滷味~我們點了豆乾、海帶、大腸、米血、豬皮、滷蛋

滷大腸有滷至入味,口感Q彈有嚼勁

豬皮有豐富膠質,吃起來Q脆帶勁,沾上辣醬風味更佳

豆干、米血、海帶單吃不沾醬都很美味

佐料中小昭最愛自製辣醬,愛吃辣的朋友一定要嚐嚐

黃金泡菜、柚香蘿蔔、醬魯花生~ 45元/份

柚香蘿蔔口感爽脆又解膩，帶有淡淡的柚子香，超棒的開胃小菜

黃金泡菜清脆口感,帶點微辣又開胃,這道也是小昭的最愛

醬魯花生粒粒飽滿,慢火熬煮入味,充滿醬汁香氣

喜歡吃花生有口感的朋友會超喜歡

牛肉麵~180元

招牌必點,滿滿豐盛的一碗,酸菜份量也很多

選用牛腱肉,慢火燉熬,肉質軟嫩又入味

使用手工麵,麵條Q彈不軟爛,吸附牛肉湯汁,一口接一口吃得好滿足

而且麵條份量算多,店家給的很大方

湯頭帶有獨特淡淡中藥香,濃郁醇厚,喝起來順口甘甜

豬肉麻醬乾麵~85元

麻醬麵也是愛麵族必點的一道,光看這擺盤就令人垂涎三尺

叉燒豬肉片選用瘦肉為主,建議可以沾點麻醬醬汁更豐富口感

麵條統一選用中寬麵,面積大容易吸附醬汁,吃起來更有香氣

榨菜肉絲乾麵~85元

榨菜份量也是給很多

底層也是有麻醬醬汁,這一碗同時吃到榨菜與麻醬,雙重享受~

餛飩湯~55元

每桌必點的湯品,搭配乾麵的絕佳選擇

金澄澄色澤的湯頭,香醇好喝

餛飩當天現包現煮很新鮮 (小昭有看到工作人員現場包)

一碗內約有7~8顆餛飩,餛飩皮滑嫩Q軟,內餡新鮮

這碗是我們家芯姐姐的最愛

冬瓜檸檬~35元

顏色看似淺淡,檸檬及冬瓜茶香氣足夠

小昭非常喜歡牛肉麵,加一匙自製辣醬,美味度更升級

麵食皆為手工麵條,即使小昭拍完照仍保有Q度

小菜也都是樣樣表現可圈可點,滷味單吃或加醬都好吃

餐點份量多這點非常吸引人,而且價格又親民

加上用餐環境有特色,用餐氛圍超棒

很適合家人朋友吃飯或聚餐~

喜愛麵食的朋友,一定要來江北食堂品嘗道地的外省麵!

🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧

《 江北食堂風味外省麵》

•FB•IG•Uber Eats線上點餐

•10:30~14:00 16:30~20:30

•(07) 719 5755

•高雄市鳳山區光復路二段189-2號



*****本篇為合作邀約文*****