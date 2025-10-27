高雄美食 鳳山必吃麵店-江北食堂風味外省麵｜復古懷舊，鳳山人氣麵館

是鳳山人氣外省麵館
傳承家常手藝，堅持現點現煮
獨特風味又具有外省麵食精神
份量多又價格親民，廣受在地人及饕客們的青睞
連平日用餐時段座無虛席
建議可以提前訂位
店內裝潢以中式客棧風為特色
古色古香的用餐氛圍，讓品嘗麵食的時刻更為享受
麵館位於光復路二段上,鳳山高中正對面
門口玻璃木雕門、斗大的招牌匾額及蘊涵江北食堂的經營理念的對聯,外觀設計充滿中式客棧風
很貼心有附設停車場,不用擔心停車問題
記得請停黃色格子,白色格子為私人停車格
一踏入店內,彷彿來到古代客棧
圓形及方形木製桌椅搭配牆上壁畫,營造出濃厚復古客棧風
一樓用餐空間
二樓用餐空間
點餐櫃檯
各式滷味可自行挑選,每一個看起來都超好吃
有豬頭皮、豬耳朵、滷大腸、滷蛋
豆干、米血、海帶、百頁豆腐、滷牛肉
粉腸、豆皮
小豆干、豬皮
小菜類~黃金泡菜、醬魯花生、醋溜黃瓜、涼拌海帶芽、柚香蘿蔔、皮蛋豆腐
小菜(涼)也很多品項，中午可推薦小菜,很涼爽開胃
菜單~4款麵食、小菜、湯品、燙青菜、飲品
填單後至櫃檯結帳
佐料區~自製辣椒醬、豆瓣醬、調和油、醬油、烏醋、白醋...等,
佐料選擇豐富，可依照個人口味自行調味
有提供免洗餐具及環保碗筷,依照個人喜愛使用
滷味~我們點了豆乾、海帶、大腸、米血、豬皮、滷蛋
滷大腸有滷至入味,口感Q彈有嚼勁
豬皮有豐富膠質,吃起來Q脆帶勁,沾上辣醬風味更佳
豆干、米血、海帶單吃不沾醬都很美味
佐料中小昭最愛自製辣醬,愛吃辣的朋友一定要嚐嚐
黃金泡菜、柚香蘿蔔、醬魯花生~ 45元/份
柚香蘿蔔口感爽脆又解膩，帶有淡淡的柚子香，超棒的開胃小菜
黃金泡菜清脆口感,帶點微辣又開胃,這道也是小昭的最愛
醬魯花生粒粒飽滿,慢火熬煮入味,充滿醬汁香氣
喜歡吃花生有口感的朋友會超喜歡
牛肉麵~180元
招牌必點,滿滿豐盛的一碗,酸菜份量也很多
選用牛腱肉,慢火燉熬,肉質軟嫩又入味
使用手工麵,麵條Q彈不軟爛,吸附牛肉湯汁,一口接一口吃得好滿足
而且麵條份量算多,店家給的很大方
湯頭帶有獨特淡淡中藥香,濃郁醇厚,喝起來順口甘甜
豬肉麻醬乾麵~85元
麻醬麵也是愛麵族必點的一道,光看這擺盤就令人垂涎三尺
叉燒豬肉片選用瘦肉為主,建議可以沾點麻醬醬汁更豐富口感
麵條統一選用中寬麵,面積大容易吸附醬汁,吃起來更有香氣
榨菜肉絲乾麵~85元
榨菜份量也是給很多
底層也是有麻醬醬汁,這一碗同時吃到榨菜與麻醬,雙重享受~
餛飩湯~55元
每桌必點的湯品,搭配乾麵的絕佳選擇
金澄澄色澤的湯頭,香醇好喝
餛飩當天現包現煮很新鮮 (小昭有看到工作人員現場包)
一碗內約有7~8顆餛飩,餛飩皮滑嫩Q軟,內餡新鮮
這碗是我們家芯姐姐的最愛
冬瓜檸檬~35元
顏色看似淺淡,檸檬及冬瓜茶香氣足夠
小昭非常喜歡牛肉麵,加一匙自製辣醬,美味度更升級
麵食皆為手工麵條,即使小昭拍完照仍保有Q度
小菜也都是樣樣表現可圈可點,滷味單吃或加醬都好吃
餐點份量多這點非常吸引人,而且價格又親民
加上用餐環境有特色,用餐氛圍超棒
很適合家人朋友吃飯或聚餐~
喜愛麵食的朋友,一定要來江北食堂品嘗道地的外省麵!
🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧
《 江北食堂風味外省麵》
•10:30~14:00 16:30~20:30
•(07) 719 5755
•高雄市鳳山區光復路二段189-2號
