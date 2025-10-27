> 美食 > [台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」超划算又超厲害的炒泡麵早餐店/漢堡吐司量足種類超...

晨間廚房早午餐信義莊敬店

地址:110臺北市信義區莊敬路357號

電話:0227585883

營業時間:06:30–13:30

<正文開始>

哈摟大家[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

今天要來和大家分享[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

熟悉但新品很厲害的早餐店

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又晨間廚房早午餐信義莊敬店

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」超划算

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

晨間廚房我去過的

店面基本都不特大[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

外帶外送居多[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

乾淨明亮的櫃台[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

<菜單>

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

品項超多巴[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

<上菜瞜>

其實我最想介紹的是他們家的炒泡麵

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又完全一絕 不輸外面的專門店

而且早餐能吃到炒泡麵真的很幸福[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又台式炒泡麵

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

他們的炒泡麵是不是[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又超豐富一盆

上面還有滿滿的蔬菜[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

還有一些[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又肉類 丸子類 還有美味的半熟蛋

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又必加它們家的辣 跟外面的都不同

一份下來十足有飽足感[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又原味總匯吐司

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

看看這個[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又扎實的配料

有厚厚的[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

漢堡肉 火腿 起司 蛋 小黃瓜

總匯真的是應有盡有[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

鮪魚總匯吐司

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

他還有鮪魚口味的

一樣配料滿滿滿[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

一口下去超滿足[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

脆皮雞腿漢堡+起司+里肌燒肉

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

歐某歐某歐某

這一份簡直要不要給他太滿足

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

雙份肉 蛋跟起司

歐買尬 邪惡滿滿[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

鮪魚蛋餅

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

它們家的鮪魚蛋餅滿好吃的

不過皮能夠在酥一點就好[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

濃心棉花糖酷脆力鬆餅

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

這是和阿華田聯名的新品

棉花糖加上巧克力[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

偶買尬 完全邪惡

螞蟻人會很愛[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又蔥抓餅加蛋

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

餅皮[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又厚厚脆脆的

包裹著蛋酥脆又香[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又里肌燒肉堡

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

最喜歡它們家的漢堡菜給的很多

還是高麗菜絲喔[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

整個厚度upup[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

美式熱狗堡

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」划算又

它們家很特別用得是[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」超划算

帕瑪森潛艇堡

我覺得麵包體

多了濃濃的起司味好讚[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」超划算

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」超划算

蔬菜蛋餅

[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」超划算

它們家蛋餅皮是特製的

雖然是粉漿蛋餅 但是皮不會軟爛

吃完非常有飽足感[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」超划算

<來個小總結>

即使是傳統的早餐店也跳脫了一般賣的品項

重點是用料都很真 也給得很足

很多都是純手工

3.5