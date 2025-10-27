[台北早午餐]信義區市府站「晨間廚房早午餐信義莊敬店」超划算又超厲害的炒泡麵早餐店/漢堡吐司量足種類超...

晨間廚房早午餐信義莊敬店

地址:110臺北市信義區莊敬路357號

電話:0227585883

營業時間:06:30–13:30

<正文開始>

哈摟大家

今天要來和大家分享 熟悉但新品很厲害的早餐店

晨間廚房早午餐信義莊敬店

晨間廚房我去過的

店面基本都不特大

外帶外送居多

乾淨明亮的櫃台

<菜單>

品項超多巴

<上菜瞜>

其實我最想介紹的是他們家的炒泡麵

完全一絕 不輸外面的專門店

而且早餐能吃到炒泡麵真的很幸福

台式炒泡麵

他們的炒泡麵是不是 超豐富一盆

上面還有滿滿的蔬菜

還有一些 肉類 丸子類 還有美味的半熟蛋

必加它們家的辣 跟外面的都不同

一份下來十足有飽足感

原味總匯吐司

看看這個 扎實的配料

有厚厚的 漢堡肉 火腿 起司 蛋 小黃瓜

總匯真的是應有盡有

鮪魚總匯吐司

他還有鮪魚口味的

一樣配料滿滿滿

一口下去超滿足

脆皮雞腿漢堡+起司+里肌燒肉

歐某歐某歐某

這一份簡直要不要給他太滿足

雙份肉 蛋跟起司

歐買尬 邪惡滿滿

鮪魚蛋餅

它們家的鮪魚蛋餅滿好吃的

不過皮能夠在酥一點就好

濃心棉花糖酷脆力鬆餅

這是和阿華田聯名的新品

棉花糖加上巧克力

偶買尬 完全邪惡

螞蟻人會很愛

蔥抓餅加蛋

餅皮 厚厚脆脆的

包裹著蛋酥脆又香

里肌燒肉堡

最喜歡它們家的漢堡菜給的很多

還是高麗菜絲喔

整個厚度upup

美式熱狗堡

它們家很特別用得是 帕瑪森潛艇堡

我覺得麵包體

多了濃濃的起司味好讚

蔬菜蛋餅

它們家蛋餅皮是特製的

雖然是粉漿蛋餅 但是皮不會軟爛

吃完非常有飽足感

<來個小總結>

即使是傳統的早餐店也跳脫了一般賣的品項

重點是用料都很真 也給得很足

很多都是純手工

<資訊欄>

晨間廚房早午餐信義莊敬店

地址:110臺北市信義區莊敬路357號

電話:0227585883

營業時間:06:30–13:30

<延伸閱讀>

[台北早午餐]內湖區西湖站「 Second Floor 貳樓西湖店」不斷進步不斷創新的經典美味早

[台北早午餐]內湖區葫洲站「 gonnaEAT內湖店」高水準高品質又優良的真實物好餐廳

[台北早午餐]大安區大安站「BRUN不然-信義店」超質感鹹食甜食都優秀的美好早午餐

[台北早午餐]松山區小巨蛋站「 The Quiet Light 默光咖啡（松山店）」隱藏版小巧可愛又精緻的溫馨咖啡店

[台北早午餐]大同區中山站「夢鹿咖啡 中山店」可愛爆擊的美好咖啡/中山知名隱藏版早午餐

[台北早午餐]大安區信義安和站「休習日 Z Day Cafe」隱藏在咖啡店的美好咖哩飯/沙拉飯也超特別又健康

[台北早午餐]內湖區港墘站「萬伽香早餐店」超強大的蔬菜蛋餅

[台北早午餐]內湖區文德站「TiMAMA Deli & Cafe」爆炸超多又超美味的蝦沙拉

[台北早午餐]大安區敦化站「旅人咖啡」超巨大脆皮爆炸強洋蔥圈/不限時超愜意咖啡廳

[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡」不限時餐點份量很足用餐環境舒適

[台北早午餐]板橋新埔站「美式早餐屋 長江店」早餐店竟然有超多料高cp鍋燒麵/鮪魚蛋餅超無敵

[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧又溫馨的高cp街邊小店/平價早午餐用餐好選擇

[台北早午餐]內湖區內湖站「OMNIVORE 雜食者」少見環境清幽餐點平價的早午餐/各式早午餐豐富

[台北早午餐]板橋區新埔站「達利早餐Daily Breakfast -板橋巨蛋店」不同以往的高質感乾淨早餐店

[台北早午餐]大安區忠孝敦化站「At.First早寓」東區平價又驚艷的早午餐/餐點選項多每個都好心動

[台北早午餐]板橋新埔站「GoodKnight」超新開有特色早午餐/北非蛋美味又特別

[台北早午餐]板橋新埔站「微笑好食」精心烹調的愜意小餐廳/食材新鮮料理單純原味/店狗超可愛

[台北早午餐]中山區民權西路站「豐滿早午餐民權店」真材實料的澎湃新鮮早餐

[台北早午餐]中山區南京復興站「黑浮咖啡 JR東日本大飯店台北店」雞腿豪大大好滿意的平價早午餐/食材新鮮用料實在

[台北早午餐]萬華區西門站「Bear Junkies 熊飲（早午餐&酒吧）」入口即化的美味的法式土司/價格親民餐點多樣化

[台北早午餐]南港區南港展覽館站「Coppii Lumii living coffee 冉冉生活(經貿)」口感層次豐富的完美肉桂捲/麤茶布丁濃厚香醇

[台北早午餐]南港區南港展覽館站「gonna共樂遊 - 南港中信店」高cp美味健康大份量沙拉

[台北早午餐]內湖區港墘站「Caffè Le MANI 琢手咖啡」 再訪超優質又用心的高水準早午餐/每次訪每次都好滿意

[台北早午餐]內湖區港墘站「漫時生活 Leisure time」 不限時免服務費初次到訪就超滿意/餐點美味又健康空間寬敞舒適

[台北早午餐]信義區101站「GreenHouse早午餐」信義區不到200就有超豐盛早午餐/店家用心價格平易近人

[台北早午餐]士林區芝山站「IMOMENT CAFÉ 享當下」用心又環境優美的超值早午餐/平價免服務費的高水準美味早午餐

[台北早午餐]中正區北車站「Engolili 英格莉莉 (微風北車)」餐點絕美東西也好美味的早午餐/牛肉烤餅肉嫩餅酥脆

[台北早午餐]內湖區港墘站「這樣生活咖啡Vida Asi Cafe」超平價美味又愜意地中海早午餐/不限時 附插座 附wifi

[台北早午餐]淡水區淡水站「初双双早午餐 Brunch & Caf'e」生意超好的吃爽爽豐盛早午餐/價格親民食物乾淨美味

[台北早午餐]新店區新店站「La Villa Cafe」依山傍水美食美景雙重享受/湖光山色食物美味

[台北早午餐]信義區市府站「Leafy Vibe 午葉 Cafe&Dining 信義店」份量及內容物都滿意的健康早午餐

[台北早午餐]南港區南港展覽館站「gonna共樂遊 - 南港中信店」營養美味的真食物料理/料理用心服務貼心

[台北早午餐]內湖區西湖站「Marcus老倉庫內湖店」無限續杯豐盛早午餐/餐點種類多元又新鮮

[台北早午餐]內湖區西湖站「79布朗奇內湖店」內科高CP美味早午餐/鮮嫩多汁雞腿排早午餐

[台北早午餐]內湖區港墘站「Caffè Le MANI 琢手咖啡」高質感又優秀的真食物早午餐/超狂健康沙拉船/樣樣餐點都健康精緻

[台北早午餐]大安區信義安和站「貳樓餐廳Second Floor Cafe 敦南店」分店間間客滿的大份量美味早午餐/新版菜單美味新體驗

[台北早午餐]南港站「WIRED CHAYA茶屋南港店」隱藏在書店裡的平價美味早午餐/濃醇香的超厲害法式吐司

[台北早午餐]內湖西湖站「Cuiqu Coffee奎克咖啡」北歐風早午餐的平價新選擇/超厲害又香醇的冰滴咖啡

[台北早午餐]內湖港墘站「Paul 內湖」飄洋過海不變調的優雅早午餐

[台北早午餐]松山南京復興站「光合箱子Daylight」大碗滿意超浮誇早午餐/滋味香濃的叻沙海鮮早午餐

[台北早午餐]松山台北小巨蛋站「鐵人伙房 Waypoint Sante」零負擔又營養的健康早午餐/餐點用心食材品質佳

[台北早午餐]民權西路站「喝什麼KaPi」免服務費、不限時、供wifi、供插座~悠閒寵物友善咖啡廳

[台北早午餐]捷運西湖站 客美多咖啡KOMEDA‘S COFFEE～名古屋來的日式溫馨咖啡店

[台北早午餐] 板橋新埔站 當樂咖啡~復古用心的特色早午餐 沙拉意外好厲害