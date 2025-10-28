全台最美飲料店！台中吃茶三千概念店40年老宅變空中茶園，國王珍珠奶茶必點。

全台最美飲料店！台中吃茶三千3層樓老宅建築，必喝國王珍珠奶茶。

提到台中美食絕對不能錯過這家超人氣的台中手搖飲「吃茶三千」台灣概念店。這家被譽為「全台最美飲料店」的台中景點，是由40年老宅改建，店內不僅有獨特的「茶窖熟成室」與「空中茶園」可參觀，更提供專業的「免費品茗」體驗。許多饕客專程前來，就是為了一嚐招牌的「國王珍珠奶茶」，濃郁的茶香與奶香讓人一喝就愛上，成為台中必訪的美食地標。



全台最美飲料店，40年老宅變身空中茶園與茶窖熟成室

「吃茶三千」的獨特之處在於它是一棟1至3樓皆可參觀的複合式空間，一樓是點餐櫃檯與座位區，雖然人潮眾多但店員依舊忙碌而親切，往樓上走更是別有洞天，二樓展示了專業的茶葉製作過程，三樓的兩大亮點更是讓人大開眼界，其一是「空中茶園」，店家竟將整座戶外茶園搬進室內，打造出令人驚豔的綠意空間，其二則是世界首創的「茶窖熟成室」，顧客可以隔著玻璃，近距離觀察茶葉在溫濕度控制下熟成的專業樣貌，完整展現了品牌對於茶葉的專業與堅持。



台中美食推薦，享受專業的免費品茗體驗

在等待飲料的空檔，顧客還可以至一旁的品茶區抽取號碼牌，體驗免費的品茗服務，專業的服務人員會親切地介紹不同茶葉的種類、發酵時間的差異，並現場示範如何泡出一杯好茶，從茶葉的重量、沖泡時間到水質都非常嚴謹，顧客可以透過觀茶色、聞茶香、細品茶湯的過程，深入了解茶文化，這項免費的體驗不僅展現了店家的高度專業，也讓喝飲料這件事提升到全新的層次。



吃茶三千菜單必點，國王珍珠奶茶的完美平衡

「吃茶三千」的點餐步驟採客製化，從茶種、調味、加料到糖度冰量都可自行搭配，店內使用的茶葉更是連續五年獲得食品界米其林三星殊榮，品質絕對有保證，招牌必點的「國王珍珠奶茶」一杯125元，基底茶香與皇家厚奶的風味都非常突出，卻又融合得恰到好處，達到完美的平衡，珍珠更是靈魂所在，口感圓潤飽滿且Q度十足，是許多饕客心中珍珠奶茶的第一名。



台中南屯區美食，鮮果百匯的清爽選擇

如果不喝奶茶，另一款「鮮果百匯」售價145元也是熱門選項，我們選擇了鳳眉紅茶作為基底，搭配香橙果露與新鮮水果切片，紅茶的底蘊濃厚，水果的甜度也極高，兩者在口中混合出清爽且豐富的層次感，非常適合炎熱的天氣飲用，雖然「吃茶三千」的飲料單價普遍偏高，但無論是用餐環境、專業服務還是飲品品質，都讓人覺得物超所值，是造訪台中南屯區時不可錯過的必訪美食。



吃茶三千台灣概念店美食資訊

地址：台中市南屯區大英街607號

電話：0423285535

官網：http://www.chichasanchen.com/

營業時間：11:30–22:00

外送：無

線上預定：order.ocard.co

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團