鐵皮屋裡飄出陣陣柴燒味，烤雞出爐香氣撲鼻，肉質鮮嫩又多汁

雞婆放山土雞桶仔雞是位於台中烏日五光路上的桶仔雞專賣店，餐點都是現點現做，除了招牌桶仔雞(烤雞)外，還有炸雞、三杯雞、燒酒雞、麻油雞、蒜頭雞、狗尾雞……等等，沒有內用以外帶為主，很適合當作拜拜、聚餐、野餐、露營的美食。

路過這家很多次，也知道這家很久了，其實原本設定是要買大里的刺青哥炭烤黃金雞，但是小孩在畢業後的行程有一些改變，加上中午後其實有安排了工作行程，好加在平常收在口袋裡的名單還有不少，就決定訂這家來吃吃看。

致電後店家說現點現烤，會需要等30-40分鐘左右，而我們實際大約等了40分鐘再多一些，會建議抓50分鐘內過來會比較剛好，每次的時間需要以店家的說明還有現場的量為主。

沒有內用只有外帶，結帳的方式只有現金，抵達現場後就可以聞到烤製的香味，有看到老闆在翻轉木頭和老闆娘準備放入烤雞烘烤。

當烤雞出爐的霎那，隨風飄來的肉香味和金黃色澤，讓人看了饞涎欲滴，底部的部分則是水、雞油和另外加點的土雞蛋，同時裡面也有附贈脆甜的雞胗一個。

外帶的時候會用盤子裝起來，也會附上有中藥香的胡椒鹽和手扒雞手套，手套的部分不確定一共有幾個，因為我們家裡平常本來就有備著手套，所以如果覺得會不夠的朋友，可以跟店家詢問或是自備。

這次購買烤雞一隻680元，土雞蛋一顆10元，實際需以購買當時店家公告為主。

附的胡椒鹽，鹹香裡帶有中藥的香味。

土雞蛋是沒有剝殼的，會建議從雞油湯裡面撈出後，放涼再撥比較不會燙手，撥開後蛋白最外層有肉香和烤製的香味，裡面則是比較像是水煮蛋，Q甜鬆軟又綿密，而雞油湯的部分則是鮮甜中有些許的鹹味，除了用來沾雞肉外，也很適合用來搭配麵線、水煮或是清蒸類的食物一起享用，例如像是青菜、菇類搭配在一起，好吃又豐富。

剛拿到十分鐘內皮才有酥的感覺，我們中途有去買飲料跟主食，回到家已經超過30分鐘了，加上車上有冷氣吹，皮的部份變得比較Q，也稍微帶點溼潤感，而肉的部分依舊保有鮮甜的湯汁，吃進去第一口是肉的嫩，接著稍微有點彈性和脆度，然後就是滿滿的鮮甜滋味，而烤的香味則在其中畫龍點晴，讓雞肉的香味變得更有層次。

有附盤子覺得很方便，撥開後就能直接在上面分食，但雞油湯的部分就會需要另外自備容器。

有詢問一下雞的重量，老闆娘的回答是說差不多三斤的雞下去烤，烤過後會縮小，覺得一隻大約適合3-4位成人左右吃起來會比較過癮，實際還是以每個人的胃口大小為主。

店家名稱：雞婆 放山土雞桶子雞

所在地址：414台中市烏日區五光路710號

營業時間：日一二三四五六09:00-19:00

店家電話：04-2338-9592

評價：★★★★★



