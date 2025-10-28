『桃園景觀餐廳推薦』龍潭夜景必訪！白圍牆地中海景觀咖啡餐廳：夜景美翻 火鍋、牛排、調酒 美味料理...

一直都很喜歡夜景餐廳，尤其是在涼爽的夜晚，和朋友坐在能俯瞰城市燈火的景觀餐廳裡，一邊吃著美食、一邊欣賞夜空下閃爍的燈海，總讓人感到放鬆又療癒！最近來的這間白圍牆地中海景觀咖啡餐廳，強力推薦一下！是位在桃園龍潭的超人氣夜景景觀餐廳，不只風景、夜景絕美，料理更是選擇多樣又美味！

白圍牆地中海景觀咖啡餐廳位於桃園龍潭的乳姑山上，地理位置優越，不僅交通方便，也有停車場！

還能遠眺台北，天氣好時甚至能隱約看到台北101。百萬夜景盡收眼底！

餐廳裡外，整體空間以地中海藍白色系打造，彷彿踏入希臘小島的異國風情世界，簡直是網美聖地，怎麼拍都美喔！整片的落地玻璃景觀窗與戶外露天座位，讓你無論坐在哪個角落，都能欣賞眼前這片令人讚嘆的夜景。情侶約會、家庭聚餐，或是朋友聚會，都非常推薦，聚會氣氛直接拉滿！

這次跟朋友來點了一些餐點一起分享，不得不說這邊除了景觀很推，連料理每一道都讓人驚艷，味蕾大滿足！

像是平常就很愛的青醬蛤蜊義大利麵，麵條Q彈有嚼勁，裹上濃郁的青醬醬汁，香氣十足不膩口，蛤蜊每一顆都新鮮飽滿，鮮味滿分，重點是份量也很讓人滿意！

食補燉藥膳火鍋絕對是這種天氣微涼必點！來上一鍋最適合不過了！藥膳湯頭甘甜順口、不會有太濃的中藥味，湯底越煮越香，非常自然的味道。湯底裡面還有還有大大的排骨，再搭配豐富菜盤，很適合秋冬進補。另外還會附上清爽的醬料，可以轉換味蕾，豐盛又不會吃膩！

泰式蒜香雞丁、月亮蝦餅，小點也相當的優秀！外酥內嫩的雞丁搭配酸辣開胃的泰式醬料，蒜香十足，一口接一口停不下來的美味，月亮蝦餅外皮超酥脆、蝦漿厚實，每一口都吃得到鮮甜蝦味，搭配特製沾醬更是加分！

飲品不管是冰飲、熱飲，選擇都相當豐富。今天點了草莓覆盆子有機水果茶，酸酸甜甜的果香，喝起來清爽不膩，天涼熱熱喝好暖喔！夕陽之吻是柳橙＋石榴的氣泡飲，色彩夢幻又清爽解膩，柳橙與石榴的香氣搭配氣泡感，視覺味覺都享受！

最後再來份鮮奶油楓糖鬆餅，鬆餅外酥內軟，再搭配不甜膩的鮮奶油與香濃楓糖，讓人有種幸福感爆棚的甜點收尾！

白圍牆地中海景觀咖啡餐廳不僅有讓人心動的景觀視野，令人滿意的多元料理、舒適環境也超級加分！是美食夜景、晚餐宵夜絕佳選擇！與好友聚餐、情人約會，還是帶毛孩一同用餐，也是寵物友善餐廳喔！這裡通通能滿足你的期待！快加入口袋名單吧！

白圍牆地中海景觀咖啡餐廳

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段688-1號(有停車場)

電話：03-470 7979

FB粉專: https://www.facebook.com/bwc688/?locale=zh_TW

營業時間：中午12:00-凌晨4:00 (最後出餐時間凌晨3:00)

交通提示：距離龍潭交流道及楊梅交流道都僅需15分鐘就到達白圍牆，非常方便。