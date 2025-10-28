【松江南京麻辣火鍋推薦】石撈麻辣鴛鴦鍋不分平假日只要698元就可以吃到飽還可以加價升級和牛、天使紅蝦CP...

這家石撈麻辣鴛鴦鍋要算是近期我吃過CP值最高的麻辣鴛鴦鍋吃到飽，不分平日假只要698元就可以吃到飽，加價還可以吃美國PRIME無骨牛小排、日本A5和牛、美國極黑和牛、頂級天使紅蝦等多種高品質肉品、海鮮吃到飽，還有各式飲料、水果、甜點、哈根達斯、酷聖石冰淇淋都可以吃到飽，而且交通相當便利，就位在捷運松江南京站4號出口，步行不用三分鐘的距離，湯頭有三種選擇，麻辣、養生白湯，還有外面吃不到必點的獨家招牌魷魚螺肉蒜湯底，現在還有消費抽扭蛋活動，有多項好禮可以抽，假日用餐期間人潮滿滿，記得一定要訂位
捷運市政府站信義商圈美食懶人包
捷運國父紀念館站美食懶人包
捷運西門站美食懶人包
捷運永春站美食懶人包
台北東區捷運忠孝敦化/忠孝復興站美食懶人包
捷運台北101/世貿站美食懶人包
石撈麻辣鴛鴦鍋︱最新活動
石撈限定，扭轉你的專屬好運！
🎉 石·撈限定扭蛋活動辦法 🎉
快來試手氣，把好禮扭回家！
📌 參加資格
✔ 追蹤 石撈 IG / FB 並按讚本活動貼文
✔ 出示 活動影片截圖 給現場人員確認
即可獲得扭蛋一次機會！
📌 獎項兌換說明
🎁 除「馬克杯」獎項可現場兌換外，其餘獎項皆須於下次用餐時使用，當下無法兌換。
🎫 憑中獎卡片即可使用，卡片遺失恕不補發。
🙋♀️ 每人限參加一次。
📌 其他說明
❌ 本活動優惠不得與其他優惠合併使用。
📢 本公司保留活動調整與變更之權利，相關異動以石·撈官方公告為主
石撈麻辣鴛鴦鍋︱交通、營業訂位資訊
石撈麻辣鴛鴦鍋
住址：台北市中山區松江路95-1號3樓
電話：02 2500 6667
官網：https://www.shilaohotpot.com/
FB: https://www.facebook.com/shilaohotpot/
IG: https://www.instagram.com/shilaohotpot/
石撈麻辣鴛鴦鍋︱餐廳環境
石撈麻辣鴛鴦鍋交通相當便利，就位在捷運松江南京站4號出口，步行不用三分鐘的距離，東昌大樓的三樓
整體用餐環境明亮，靠窗的採光很好，座位也很寬敝用餐起來很舒適
石撈麻辣鴛鴦鍋︱菜單價格
頂級食材吃到飽$698
頂級饗宴加購區↓
美國PRIME無骨牛小排
日本A5和牛
美國極黑和牛
頂級天使紅蝦+100(四選一)、+200(四選二)、+300(四種美味通通有)
兒童身高110～140cm半價
兒童身高90~110cm酌收$100
個人開鍋加收$100用餐時間限定2小時10%服務費另計
（採用掃碼點餐以下菜單依照實際店內供應為主）
石撈麻辣鴛鴦鍋︱飲料、水果、冰淇淋自助吧
多種飲料可以選擇、汽水、無糖茶、冰沙、咖啡都是可以無限續用
啤酒還有啤酒杯無限續用好享受
（喝酒不開車，未成年請勿飲酒）
還有當季水果和甜品櫃是小朋友的最愛
拿了滿滿兩盤
還有我最喜歡的哈根達斯和酷聖石COLD STONE冰淇淋吃到飽，口味也很多種可以選擇
還有多種醬料，一旁還有白飯跟魯肉可以制作美味的魯肉飯
石撈麻辣鴛鴦鍋︱$698元頂級食材吃到飽
湯頭有三種選擇，麻辣、養生白湯，還有外面吃不到必點的魷魚螺肉蒜湯底，這次選擇了獨家招牌魷魚螺肉蒜湯底和麻辣湯底
全台唯一將經典酒家菜改良為火鍋湯底！湯頭融合了魷魚、螺肉的鮮美和蒜苗的濃郁香氣，喝起來鮮甜甘醇、暖胃銷魂，用來涮肉更是別有一番風味，是老饕們極力推薦的必點，麻辣紅湯香氣十足，麻而不燥，辣度大約是中辣以上，鍋底的鴨血豆腐給的好大塊又入味，可以無限續
點餐採用掃碼方式，一次可以點很多樣而且上菜速度也很快，全部肉肉一次上實在太滿足了
必點的日本A5和牛還有美國極黑和牛雪花超美、還有美國 CHOICE 頂級牛五花、特級嫩肩、PRIME 雪花牛、紐西蘭極上牛舌、霜降松阪豬等多種肉品，堅持現點現切，老公都誇讚石撈火鍋的肉品質很棒
還有我喜歡的美國CHOICE頂級牛五花和美國PRIME無骨牛小排
美國CAB安格斯黑牛、北美特選無骨牛，每片份量都很大
很少看到火鍋店會有牛舌，石撈提供紐西蘭極上牛舌、還有美國CHOICE特級嫩肩
不吃牛肉的話，這邊也有松阪豬、櫻桃鴨、雞肉等多種選擇
大口吃肉真的好過癮
點了我覺得特別的蘿蔔捲和每日限量豆腐紙，豆腐紙是豆腐經由高溫壓製成 ，看起來真的就像紙一般，輕薄可透光，下鍋涮3-4秒即可食用 ，搭配魷魚螺肉蒜湯，吸附滿滿魷魚螺肉湯汁超美味
蘿蔔捲切的超美的，而且這樣薄片很快就熟了
還有我最喜歡的滷大腸、牛筋和牛肚這邊也都有，而且一次給的份量都不會很少
蝦子、蛤蜊還有天使紅蝦也都是可以無限續點的
天使紅蝦真的好大隻
限量供應的霜降牛炙燒壽司也是必點的項目之一，淋上醬汁以後吃起來鹹鹹甜甜好開胃
這裡還有甜點可以點，焦糖布丁好好吃
別忘了一定要去拿兩隻哈根達斯和酷聖石冰淇淋
石撈麻辣鴛鴦鍋︱個人心得
這次到石撈麻辣鴛鴦鍋用餐覺得很不錯，雖然是吃到飽的形式，但現點現切的肉品品質連老公都誇讚，還有小朋友喜歡的水果甜點和多種飲料還有我喜歡的哈根達斯和酷聖石冰淇淋，掃碼點餐雖然有暫停時間但是一次可以點很多樣，我們點個三輪左右就飽到不行了，用餐期間人潮很多別忘了預先訂位
捷運市政府站信義商圈美食懶人包
捷運國父紀念館站美食懶人包
捷運西門站美食懶人包
捷運永春站美食懶人包
台北東區捷運忠孝敦化/忠孝復興站美食懶人包
捷運台北101/世貿站美食懶人包